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МНО Филиппин возобновляет процедуру приобретения вертолетов боевого обеспечения

21.02.2018 ЦАМТО 43 0
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Вертолеты Bell 412EP
Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин.
Источник: Министерство национальной обороны Филиппин

ЦАМТО, 20 февраля. После аннулирования заключенного с Canadian Commercial Corporation (CCC) контракта на поставку МНО Филиппин 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter, оборонное ведомство страны возобновило поиск потенциальных поставщиков машин с аналогичными возможностями.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на командующего ВВС Филиппин генерал-лейтенанта Галилео Жерара Кинтанара (Galileo Gerard Kintanar), потенциальные компании-поставщики и соответствующие страны будут определяться специально созданной рабочей группой. МНО Филиппин намерено провести ту же процедуру, что и при приобретении "Белл-412EPI". Как заявлено, рабочая группа будет рассматривать предложения как из восточных, так и западных стран.

Как сообщал ЦАМТО, 6 февраля 2018 года Bell Helicopter объявила о подписании с МНО Филиппин через Canadian Commercial Corporation контракта на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI". Стоимость продажи составила 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH (Combat Utility Helicopter), в т.ч. для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации.

Сообщение о продаже вызвало резкие протесты правозащитных организаций в Канаде, которые указали на ряд нарушений, допущенных ранее силовыми структурами Филиппин. В итоге канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на продажу вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом не уточнялось, сколько времени может занять повторная оценка.

В ответ на демарш Канады президент Филиппин Родриго Дутерте 9 февраля заявил, что предложил командованию Вооруженных сил аннулировать сделку и найти другого поставщика. При этом глава государства также высказал пожелание вообще отказаться от закупки вооружений производства США и Канады, поскольку данные продажи всегда обременяются какими-либо условиями. Представитель Министерства иностранных дел Канады подтвердил, что 13 февраля ведомство получило уведомление об аннулировании контракта.

По заявлению заместителя начальника штаба ВВС Филиппин генерал-майора Реституто Падиллья, канадская сторона была полностью осведомлена о планах применения заказанных машин: закупка вертолетов боевого обеспечения изначально была указана в контракте. Данное обстоятельство также было особо подчеркнуто в 2017 году по итогам пятимесячного противостояния правительственных сил и боевиков в Марави.

Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана, в свою очередь, заявил, что если правительство Канады не одобрит продажу, Филиппины приобретут вертолеты боевого обеспечения в другой стране.
20.02.2018
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Страны
Канада
США
Филиппины
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Textron
Проекты
2020-й год
Медицина

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