«Технодинамика» разрабатывает средства наземного обслуживания для самолетов МС-21



Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает оборудование для монтажа и демонтажа аккумуляторов в отсек фюзеляжа для самолета МС-21. Ожидается, что первая поставка заказчику состоится в 1-ом квартале текущего года.

«Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» холдинга «Технодинамика» разрабатывает подъемник аккумуляторов, предназначенный для семейства самолетов МС-21. Подъемник представляет собой конструкцию, обеспечивающую удобный и безопасный спуск из отсека фюзеляжа и последующий подъем-установку авиационного аккумулятора в отсек фюзеляжа.

По словам генерального директора «Универсала» Ивана Андросова, подъемник обеспечивает простой и безопасный монтаж авиационных аккумуляторов на воздушных судах семейства МС-21. «Важно понимать, что в рамках гражданских проектов одним из основных факторов конкурентоспособности является технико-экономическое обоснование производства единицы продукции. Низкая цена и удобство эксплуатации подъемника обеспечивается особенностью конструкции», — подчеркнул гендиректор предприятия.

Напомним, МС-21 предназначены для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призваны конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках.