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«Технодинамика» разрабатывает средства наземного обслуживания для самолетов МС-21

15.02.2018 Холдинг «Технодинамика» 212 0
Разделы: Авиация
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МС-21
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает оборудование для монтажа и демонтажа аккумуляторов в отсек фюзеляжа для самолета МС-21. Ожидается, что первая поставка заказчику состоится в 1-ом квартале текущего года.


«Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» холдинга «Технодинамика» разрабатывает подъемник аккумуляторов, предназначенный для семейства самолетов МС-21. Подъемник представляет собой конструкцию, обеспечивающую удобный и безопасный спуск из отсека фюзеляжа и последующий подъем-установку авиационного аккумулятора в отсек фюзеляжа.


По словам генерального директора «Универсала» Ивана Андросова, подъемник обеспечивает простой и безопасный монтаж авиационных аккумуляторов на воздушных судах семейства МС-21. «Важно понимать, что в рамках гражданских проектов одним из основных факторов конкурентоспособности является технико-экономическое обоснование производства единицы продукции. Низкая цена и удобство эксплуатации подъемника обеспечивается особенностью конструкции», — подчеркнул гендиректор предприятия.


Напомним, МС-21 предназначены для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призваны конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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