

Китайский авианосец "Ляонин".

Источник: © AP Photo, Xinhua/Wu Dengfeng Китайский авианосец "Ляонин".Источник: © AP Photo, Xinhua/Wu Dengfeng

В процессе развития производства авианосцев в Китае и Индии, Россия, несомненно, выступает в роли мастера, поэтому российские ученые круги и СМИ смотрят на китайские и индийские авианосцы свысока. Российский аналитик Василий Кашин обычно чрезмерно критикует китайский военно-промышленный комплекс и заявляет, что производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от ключевых российских технологий!

Василий Кашин отмечает: "Во многих китайских статьях часто забывается о том, что индийский легкий авианосец "Викрант" (Vikrant) и китайский "проект 001А" напрямую связаны с авианосцами Невского ПКБ". Он даже говорит: "В дополнение к самим незавершенным авианосцам Китай также, возможно, приобрел в начале 90-х и техническую документацию к этим кораблям".

Подтверждая, что при создании первого собственного авианосца были улучшены характеристики авианосца "Ляонин" (недостроенный корабль, купленный у Украины) Кашин поворачивает мысль в другую сторону: "Отсюда видно, что Россия играет важную роль в производстве военно-морской техники у двух новых морских держав - она предоставила большую часть ключевых технологий для строительства этих авианосцев". С этой точкой зрения трудно согласиться, ведь собственный китайский авианосец построен только благодаря опыту, полученному в результате работы над авианосцем "Ляонин" и развитому китайскому судостроению. А первый индийский авианосец "Викрант" создан в основном с использованием западных технологий, при чем тут Россия?

Фактически с потерей черноморских авиастроительных верфей на Украине, Россия, очевидно, потеряла и базовый комплекс для строительства авианосцев. Несмотря на то, что на бумаге все осталось, и в Крыловском государственном научно-исследовательском центре (владельце Невского ПКБ) был разработан проект авианосца нового поколения 23000Е "Шторм", Россия все еще его не построила, и еще учит китайцев? В действительности очень многие улучшения на китайском авианосце были придуманы самостоятельно, совершенно без помощи России.

Кроме того, в этой сильной статье Кашина весьма провокационно отмечается, что "хоть возможности индийской промышленности в строительстве авианосцев и не достигают уровня Китая, в корабле "Викрант" используются проверенные технологии крупнейших мировых торговых компаний. Поэтому по некоторым характеристикам, он лучше, чем китайский авианосец". Разумеется, до этого он не забыл похвалить и Россию: "Работа Невского ПКБ оказала решающее влияние на общий внешний вид индийского авианосца".

Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов"). Источник: AP Photo, Xinhua, Zha Chunming

Очевидно, что вышесказанное - бесстыдная ложь, опытный человек сразу увидит, что руку к разработке этого авианосца приложили итальянцы, в целом "Викрант" можно считать увеличенной копией итальянского авианосца "Кавур" (Cavour), даже отверстия на бортах расположены точно также. Добавим к этому радиолокационные станции с фазированной антенной решеткой из Израиля, газовые турбины LM2500 из США, и корабль почти не будет связан с Россией, кроме как через Миг-29К на палубе.

Еще большая ложь говорить, что создатели "Викрант" столкнулись с трудностями, пытаясь интегрировать западные турбины, радары и электронные системы, что строительство было медленным, как улитка, и все время были проблемы. Также если сравнить J-15 на палубе у китайского авианосца и Миг-29К у индийского, китайские радары 346А с активной фазированной антенной решеткой и израильские, знающие люди с первого взгляда поймут, что по характеристикам китайский авианосец не может уступать индийскому.

Таким образом, Василий Кашин все-таки немного предвзят, предъявляет несостоятельные аргументы и имеет неверную точку зрения. В свободное время он мог бы мотивировать Россию достроить фрегаты проектов 11356M и 22350, производство которых застыло на несколько лет.

Феникс, Китай