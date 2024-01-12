Авианесущие корабли подобны монархам, которые царствуют, но не правят

«Куда идет король – большой секрет»

Во время Второй мировой войны авианосцы перехватили у линкоров неформальное звание «королей океанов». И вроде бы сохраняют его до сих пор. Во главе этого «королевства» были и остаются американцы.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ

Свыше 30 авианосцев типов «Эссекс», «Индепенденс» и «Мидуэй», построенных в годы Второй мировой войны, несли службу в составе ВМС США до 1960–1970-х годов (уже с реактивными самолетами на борту).

В 1955 году началось строительство авианосцев типа «Форрестол» (всего было построено четыре единицы). Они имели водоизмещение 60 тыс. т, длину полетной палубы более 300 м и ширину около 40 м, несли на борту до 90 самолетов и вертолетов (в том числе до 50 боевых самолетов). Такие корабли благодаря своей огромной ударной мощи стали «становым хребтом» ВМС США, а другие надводные корабли надолго превратились не более чем в «охранников авианосцев».

Их развитием и дополнением стали три авианосца типа «Китти Хок», авианосец «Джон Кеннеди» и введенный в строй в 1961 году первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз». Он имел водоизмещение более 80 тыс. т при длине почти 350 м. Эти авианосцы прошли через все военные конфликты времен холодной войны (начиная с Карибского кризиса). К настоящему времени из них в отстое находится только «Джон Кеннеди», остальные восемь кораблей утилизированы либо находятся в процессе утилизации.

Строительство 10 атомных авианосцев типа «Нимиц» заняло более 40 лет: головной корабль был заложен в 1968 году, последний («Джордж Буш») сдан флоту в 2009-м. Эти корабли имеют полное водоизмещение более 100 тыс. т, длина полетной палубы – 333 м. Размер авиакрыла остался стандартным со времен «Форрестола». Но наличие ядерной энергетической установки (ЭУ) обеспечивает кораблям этого типа «бесконечные» дальность и продолжительность плавания, более высокую скорость и общие энергетические потребности. Благодаря большим размерам кораблей и отсутствию запасов топлива «для себя» значительно возрастают запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для самолетов и вертолетов.

Усовершенствованным вариантом «Нимицев» должны стать атомные авианосцы типа «Форд». На них, в частности, будут более совершенные радиолокационные станции (РЛС) и системы управления, электромагнитные катапульты вместо паровых и т.д. Головной корабль этого типа в настоящее время проходит испытания, в ходе которых выявлено большое количество технических проблем.

При этом в конце ХХ – начале ХХI века отправились на хранение, а оттуда на утилизацию все основные типы палубных боевых самолетов эпохи холодной войны: А-4 «Скайхок», А-6 «Интрудер», А-7 «Корсар», F-4 «Фантом», F-14 «Томкэт». Остались лишь F/A-18A/B/C/D «Хорнет» и их глубокая модификация F/A-18E/F «Супер Хорнет» (СВВП AV-8В «Харриер» принадлежат авиации морской пехоты и базируются на универсальных десантных кораблях (УДК), а не на авианосцах).

Поступление истребителей 5-го поколения F-35В/С идет низкими темпами. При этом массовое оснащение атомных подводных лодок (ПЛА), крейсеров и эсминцев крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) порождает все больше вопросов о целесообразности сохранения в составе флота гигантских сверхдорогих авианосцев. По крайней мере – в прежнем количестве.

ЧЕМ СЛАБЕЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ

Ничего подобного «Нимицам» ни одна другая страна создать так и не смогла (впрочем, теперь возникает вопрос: а нужно ли это было делать?). В составе ВМС Великобритании имелось около 30 авианосцев, построенных в годы Второй мировой или сразу после нее, но постепенно все они были утилизированы или проданы за рубеж.

Дольше всех прослужил «Гермес»: он принял участие в Фолклендской войне (с самолетами вертикального взлета и посадки (СВВП) «Харриер» на борту), а затем был продан Индии под названием «Вираат».

После войны (в 1970-е годы) были построены три малых авианосца (только под «Харриеры») типа «Инвинсибл». Из них лишь сам «Инвинсибл» успел принять участие в войне с Аргентиной («Война за острова», «НВО» от 19.04.19). Все эти корабли уже утилизированы.

В последние годы введены в строй авианосцы «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс», на которые будут базироваться американские СВВП F-35В.

В составе ВМС Франции к середине 1950-х было пять авианосцев, но лишь один из них дожил до 1970-х годов («Наследники Трафальгарского поражения», «НВО» от 06.10.23).

В начале 1960-х в строй ВМС Франции вошли авианосцы «Клемансо» и «Фош», которые оставались крупнейшими ее боевыми кораблями до начала ХХI века. Каждый авианосец мог нести до 40 боевых и вспомогательных самолетов и вертолетов. Оба были списаны в конце 1990-х, «Клемансо» сдан на слом, «Фош» продан Бразилии (сейчас и он там уже списан и разобран).

В нулевые ВМС Франции получили атомный авианосец «Шарль де Голль», на котором размещаются (теоретически) все имеющиеся истребители-бомбардировщики «Рафаль-М». Однако концепция наличия в ВМС только одного авианосца оказалась весьма сомнительной: больше половины времени он находится на стоянке либо в ремонте; соответственно в этот момент флот вообще не имеет авианосца. Тем не менее для его замены предполагается строительство также одного атомного авианосца, но гораздо более крупного по размерам (сравнимого с «Нимицами»).

ВМС Аргентины имели на вооружении авианосец «25 мая» английской постройки времен Второй мировой войны, некоторое время прослуживший в составе ВМС Голландии. Участия в Фолклендской войне он не принял, так как не была обеспечена его противолодочная оборона (ПЛО), а вскоре после нее был сдан на слом.

В составе ВМС Испании до конца 1980-х прослужил авианосец «Дедало» американской постройки времен Второй мировой, который с начала 1970-х годов был перевооружен на «Харриеры». Затем его сменил в составе испанского флота авианосец отечественной постройки «Принц Астурийский», изначально построенный под «Харриеры» (списан в 2013 году, позже утилизирован). По аналогичному проекту для ВМС Таиланда в Испании был построен авианосец «Чакри Нарубет».

Таким образом, произошло своеобразное оформление подкласса легких авианосцев, на которых базировались вертолеты и СВВП «Харриер» – британский «Гермес», три британских корабля типа «Инвинсибл», два авианосца испанской постройки) – из которых к настоящему времени жив только «Чакри Нарубет». Причем и он несет теперь только вертолеты.

СВОИМ ПУТЕМ В ОБЩИЙ ТУПИК

Отдельное направление в развитии авианесущих кораблей продемонстрировали Италия, Япония и Советский Союз.

В Италии в 1960-е годы были построены три крейсера: два типа «Андреа Дориа», а затем «Витторио Венето». Кроме артиллерии они были оснащены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Терьер», а также вертолетами – по четыре на обоих «Дориа», девять на «Венето».

Одновременно в СССР были введены в строй два противолодочных крейсера пр. 1123, также с ЗРК большой дальности «Шторм» и с 14 вертолетами Ка-25. К настоящему времени все эти крейсера сданы на слом.

В Японии в 1970-е были построены два эсминца-вертолетоносца типа «Харуна» и затем еще два типа «Сиранэ» (несли по три вертолета SH-60), к настоящему времени они также утилизированы. Затем все три страны перешли к строительству авианосцев.

Для ВМС Италии в 1980-е годы был построен авианосец «Джузеппе Гарибальди» с американскими СВВП AV-8 «Харриер» (лицензионный вариант английских «Харриеров»); при этом, в отличие от любых других западных авианосцев, он нес значительное количество другого вооружения, в том числе противокорабельные ракеты (ПКР) «Отомат». В ХХI веке вошел в строй ВМС Италии авианосец «Кавур». Как и «Гарибальди», он кроме «Харриеров» и вертолетов несет значительное количество другого вооружения (хотя и без ПКР); кроме того, может использоваться как УДК, имея на борту четыре десантных катера.

В СССР были построены четыре корабля пр. 1143, которые также считались противолодочными крейсерами. Они несли всю номенклатуру ракетного вооружения, включая дальнобойные ПКР П-500 «Базальт». Однако их палубные истребители с вертикальным взлетом Як-38 оказались неудачными, задачу противолодочной обороны корабли решать не могли. В итоге головной «Киев» и «Минск» сейчас являются развлекательными аттракционами в Китае. «Новороссийск» продан на металл в Южную Корею. «Адмирал Горшков» (ранее «Баку») прошел радикальную модернизацию с демонтажом ПКР и превращением в нормальный авианосец, в качестве которого продан в Индию под названием «Викрамадитья» (в индийском флоте на нем базируются палубные МиГ-29К с горизонтальным взлетом и посадкой).

«Наследниками» этих кораблей должны были стать авианесущие крейсера пр. 11435–11437. Они уже были рассчитаны на палубные самолеты с обычными горизонтальными взлетом и посадкой (Су-33 и МиГ-29К). Правда, первые два из них не имели катапульт: вместо них использовался носовой трамплин, что ограничивало возможности палубной авиации. Кроме того, на кораблях размещался противокорабельный ракетный комплекс (ПКРК) «Гранит» (дальность стрельбы – 700 км).

До распада СССР удалось построить лишь один корабль (пр. 11435), который сейчас называется «Адмирал Кузнецов» и является единственным действующим российским авианосцем. Однотипный с ним «Варяг» (пр. 11436) в недостроенном состоянии достался Украине (корабли строились в Николаеве), был продан в Китай и введен в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин», став первым китайским авианосцем («Поднебесная армада», «НВО» от 01.10.21). Третий корабль, «Ульяновск» (пр. 11437), должен был стать атомным и иметь катапульты, но из-за распада Советского Союза построен не был.

В 2019 году ВМС НОАК получили авианосец «Шаньдун», построенный по почти аналогичному проекту. На обоих китайских кораблях базируются истребители J-15, скопированные с советских Су-33. В настоящее время в Китае ведется строительство «полноценного» авианосца пр. 003, который будет оснащен электромагнитными катапультами. Предположительно будет построено два авианосца пр. 003, после чего начнется строительство атомных авианосцев пр. 004.

ВМС Японии в ХХI веке получили два «эсминца» типа «Хьюга», а затем два типа «Идзумо», которые по своим размерам и архитектуре являются полноценными легкими авианосцами. Сейчас они несут только вертолеты – но по крайней мере на кораблях типа «Идзумо» в ближайшее время появятся истребители F-35В («Японская самооборона как дополнение к американскому наступлению», «НВО» от 07.07.23).

При этом практически все палубные машины за пределами США являются самолетами одного-двух авианосцев. «Рафали-М» используются только на «Шарле де Голле», «Харриеры» – на «Гарибальди» и «Кавуре» (испанские «Харриеры» остались без авианосца, индийские и тайские списаны), МиГ-29К – на «Викрамадитье», Су-33 – на «Кузнецове», J-15 – на «Ляонине» и «Шаньдуне».

И все чаще возникает вопрос: авианосец – еще король океана или уже дорогостоящая обуза для флота? Первый вариант ответа кроме Соединенных Штатов пока точно выберет Китай. За остальные страны однозначно поручиться нельзя. Лишь хочется надеяться, что в России дадут второй вариант ответа и в авианосное безумие не втянутся.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.