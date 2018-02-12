С поставкой вертолетов "Белл-412EPI" для ВВС Филиппин возникли проблемы



Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин.

Источник: Министерство национальной обороны Филиппин Многоцелевые вертолеты Bell 412EP ВВС Филиппин.Источник: Министерство национальной обороны Филиппин

ЦАМТО, 12 февраля. Появились неясности с контрактом на поставку Министерству национальной обороны Филиппин 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 9 февраля заявил, что предложил командованию Вооруженных сил аннулировать сделку и найти другого поставщика. При этом глава государства также высказал пожелание вообще отказаться от закупки вооружений производства США и Канады, поскольку "данные продажи всегда обременяются какими-либо условиями".

Причиной данных заявлений стало принятое правительством Канады решение повторно рассмотреть выдачу лицензии на поставку вертолетов "Белл-412EPI" Маниле из-за инициированной канадскими правозащитниками кампании в отношении нарушения прав человека на Филиппинах.

Как сообщал ЦАМТО, 6 февраля 2018 года Bell Helicopter объявила о подписании с МНО Филиппин через Canadian Commercial Corporation контракта на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI". Стоимость продажи составляет 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.). По данным филиппинского агентства PNA, контракт был подписан еще 29 декабря 2017 года. Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года.

Сообщение о продаже вызвало обеспокоенность правозащитных организаций в Канаде, которые указали на ряд нарушений, допущенных силовыми структурами Филиппин. В частности, генеральный секретарь Amnesty International Canada Алекс Неве (Alex Neve) заявил, что подобные поставки не должны быть санкционированы без тщательной оценки рисков нарушения прав человека страной-импортером. Представитель МИД Канады Брайан Максвелл (Brianne Maxwell) 6 февраля успокоила общественность, заявив, что вертолеты предназначены для оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, проведения поисково-спасательных операций, а также пассажирских перевозок. Тем не менее, канадское правительство изменило свою точку зрения после заявления заместителя начальника штаба ВВС Филиппин генерал-майора Реституто Падиллья о том, что ВС Филиппин будут использовать "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH (Combat Utility Helicopter). Генерал добавил, что канадская сторона была полностью осведомлена о планах применения заказанных машин: приобретение вертолетов боевого обеспечения изначально было указано в контракте. Машины предназначены для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации. В мирное время они могут использоваться для поддержки операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. "Белл-412EPI" не являются наступательной платформой и не оснащаются вооружением.

Учитывая негативную реакцию в СМИ, министр торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительство страны немедленно после заявления Реституто Падиллья инициировало повторную оценку продажи вертолетов, поскольку ранее было уверено, что они будут использоваться для поисково-спасательных операций и оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. Министр иностранных дел Канады Кристина Фриленд заявила, что не колеблясь запретит поставку, если при повторной оценке будут выявлены проблемы. При этом пока нет данных о том, сколько времени может занять подобная оценка.

В свою очередь, министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что если правительство Канады не одобрит продажу, Филиппины приобретут транспортные вертолеты в другой стране.

По его словам, "налицо лицемерие западных политиков, которые практически наверняка были осведомлены, но не афишировали назначение продаваемых вертолетов, однако немедленно "сделали невинное лицо" как только данная информация стала достоянием общественности".