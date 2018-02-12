Москва под защитой: российские военные испытали новую ракету системы ПРО
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Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны провело пуск модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщил официальный печатный орган ведомства, газета "Красная звезда", испытания прошли успешно.
Нет сомнений в ПРО
По окончании мероприятий заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.\
"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района", - приводит издание слова Приходько.
В статье отмечается, что система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и из космоса. Она же предупреждает о ракетном нападении и помогает российским военным контролировать космическое пространство.
По словам Андрея Приходько, система способна защитить территорию как от одиночных, так и от групповых ударов, в том числе межконтинентальными баллистическими ракетами (МКБ) нового поколения, оснащенными средствами преодоления ПРО.
Старая ракета по-новому летит
Испытанное изделие заменит состоящие на вооружении противоракеты 53Т6, у которых истекают сроки эксплуатации, пояснил член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.
По его словам, разработчики сохранили массо-габаритные характеристики прежней противоракеты. При этом ПРС-1М получила новый двигатель и принципиально новую бортовую радиоэлектронную аппаратуру. Также увеличена скорость и высота ракетного перехвата, повышена эффективность уничтожения целей.
Эксперт подчеркнул, что проведенные испытания укладываются в концепцию создания системы воздушно-космической обороны России, что особенно актуально в свете новых угроз. Например, гиперзвукового и ударного космического оружия, разработки которого ведутся в США.
Противостоять этим вызовам будет принципиально новая зенитная ракетная система пятого поколения С-500. Ее преимуществом, как считает Коротченко, станет реализация метода прямого кинетического перехвата МКБ. Помимо этого ЗРС мобильна, что позволяет группировать силы и средства ПРО, добавил аналитик.
Полет по-русски
Модернизация противоракеты - ответ отечественных конструкторов специалистам стран НАТО, занимающимся усовершенствованием наступательных систем, считает военный эксперт Виктор Баранец.
"Есть система А-135, которая охраняет столицу. <…> И вот эту А-135 было решено модернизировать или сделать новую ракету для этой системы. Ее испытывали бросковыми испытаниями в Плесецке - там легендарный полигон. Когда они прошли успешно, дальнейшие испытания решили перенести в Казахстан, потому что ракете нужно очень много пространства. Ей нужен был по-русски размашистый полет", - сказал Баранец в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, до Москвы не долетит ни одна ракета потенциального противника. Баранец сравнил новую систему с "пылесосом", который "разгоняет комаров" - сдувает их "мощной пылесосной струей".
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12.02.2018
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