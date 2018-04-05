"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России



Транспортная машина ТМ-112 с ТПК 81Р6 ракеты 51Т6 системы ПРО А-135. Установлена в качестве памятника в пос. Софрино-1 под Москвой.

Источник: Хосе Йеро / http://4044415.livejournal.com/ Транспортная машина ТМ-112 с ТПК 81Р6 ракеты 51Т6 системы ПРО А-135. Установлена в качестве памятника в пос. Софрино-1 под Москвой.Источник: Хосе Йеро / http://4044415.livejournal.com/

ТАСС — о потенциале современной системы ПРО, защищающей Москву и центральный промышленный район страны, а также элементах новой системы А-235, проходящей испытания

2 апреля на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО). Запуск был осуществлен, как сообщает Минобороны России, боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) и представителей промышленности. Отмечается, что ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, однако детальные характеристики прошедших испытаний не разглашаются.

Это уже второй успешный испытательный запуск в этом году, первый прошел 12 февраля на том же полигоне. Сообщалось, что испытанная противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. "Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", — сказал тогда заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС РФ полковник Андрей Приходько.

Планируется, что испытанная противоракета станет частью обновленной системы ПРО Москвы. Сегодня эта система состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты столицы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) или случайных запусков. Однако информации об этих ракетах в открытых источниках очень мало, и официальные сообщения военного ведомства, как правило, без каких-либо подробностей.

Щит "Амура"

В настоящее время Москву и центральный промышленный район (от Брянска до Костромы, около 486 тыс. кв. км) прикрывает система А-135 "Амур", оснащенная противоракетами шахтного базирования.

Транспортный контейнер для перевозки противоракеты А-135 "Амур". Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Она была развернута в соответствии с договором об ограничении систем ПРО между СССР и США (подписан 26 мая 1972 года) и дополнительным протоколом от 3 июля 1974 года. СССР развернул систему ПРО вокруг Москвы, а США предпочли защитить базу с полигоном баллистических ракет шахтового базирования в Гранд Форкс в штате Северная Дакота, но уже в 1976 году вывели этот комплекс из эксплуатации.

Проект системы А-135 был разработан в 1971 году в Научно-исследовательском институте радиоприборостроения Центрального научно-производственного объединения "Вымпел" (ныне — ПАО "МАК "Вымпел"). Главный конструктор — Анатолий Басистов. Испытания проводились в 1976–1978 году в Казахстане.

Объекты системы А-135 вокруг Москвы сооружались в 1980–1983 годах. В 1984–1989 годах произведена доработка системы для противодействия американским ракетам средней дальности Pershing II, размещенным в Европе. Государственные испытания прошли в декабре 1989 году, 11 февраля 1991 года войсковые части ПВО заступили на опытное боевое дежурство на комплексе. В 1992-м завершена комплектация системы ракетами.

1 декабря 1995 года А-135 была поставлена на боевое дежурство на основании указа президента РФ Бориса Ельцина, в следующем году принята на вооружение войск противовоздушной обороны РФ.

Система способна:

обнаруживать баллистические цели на расстоянии 1,2–1,5 тыс. км, космические объекты — на расстоянии от 600 до 1 тыс. км;

одновременно сопровождать до 100 целей, отфильтровывать ядерные боеголовки от ложных целей и одновременно наводить на них несколько десятков (до 100, согласно договору о ПРО) противоракет.

На защите воздушного пространства московского промышленно-экономического района стоят противоракеты большой дальности 53Т6 и средней дальности 51Т6. Их в окрестностях столицы около 100 единиц. Американцы называют их "Галоши" и "Газели"

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Противоракеты с ядерными либо обычными боезарядами размещены в шахтовых или на мобильных пусковых установках на площадках под Наро-Фоминском, Сергиевым Посадом, в Лыткарино, Королеве, Софрино, Химках и Новомосковском административном округе Москвы. Также имеется командно-вычислительный центр в подмосковном Пушкине.

Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО). Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Все они замыкаются на софринскую усеченную пирамиду высотой до 35 м — многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н". "Он — ядро этой системы. Предназначен для доразведки целей, целеуказания на которые получены от системы предупреждения о ракетном нападении, их сопровождения и наведения на цели противоракет", — поясняет Литовкин.

Станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. Она может обнаружить объект в размере 5 см на расстоянии до 2 тыс. км. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Также известно, что функционирование станции обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенном на основе четырех суперкомпьютеров "Эльбрус-2".

С 1999 года на казахстанском полигоне Сары-Шаган неоднократно проводятся испытательные пуски противоракет по программе продления сроков их эксплуатации. Ежегодно — один-два пуска, однако в ближайшие годы их количество увеличится в несколько раз, в том числе за счет испытаний нового изделия.

Каким будет "Нудоль"

Войска ПВО и ПРО ВКС имеют серьезный технический и технологический задел в области разработки и применения средств ПРО. Проводится модернизация информационных средств системы, ведутся научные и опытно-конструкторские разработки по созданию перспективных средств. О том, что Россия испытывает элементы новой системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль", стало известно в 2014 году. Она придет на смену системе А-135.

Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района

Андрей Приходько

заместитель командующего объединением ПВО-ПРО ВКС РФ, полковник

По словам офицера, противоракета сможет справиться и с одиночными, и с групповыми ракетными ударами, а также способна противостоять МБР нового поколения, оснащенным различными комплексами средство преодоления ПРО.

По данным из открытых источников, речь идет об испытаниях усовершенствованной противоракеты 53Т6М (по классификации НАТО Gazelle), которая уже применяется в системе противоракетной обороны. У модернизированной ракеты — новая силовая установка и высокотехнологичная бортовая радиоэлектронная аппаратура, которая гарантирует точный перехват целей. Как писали "Известия", до конца этого года Минобороны РФ обновит систему ПРО Москвы этими сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами.

По словам военного обозревателя ТАСС, А-235 является продолжением противоракет, созданных советскими конструкторами Львом Люльевым из Екатеринбургского МКБ "Новатор" и Петром Грушиным из подмосковных Химок — Машиностроительное конструкторское бюро "Факел".

Первая противоракета "Факела" В-1000 перехватила и уничтожила боевой блок баллистической ракеты Р-12 на высоте 25 км и на расстоянии в 60 км еще 4 марта 1961 года. Как потом заявил с трибуны ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, попала "мухе в глаз". Американцы сделали это только через 30 лет и до сих пор попадают ракетой в ракету через раз

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Эксперт рассказывает, что скорость у ракеты была тогда 1000 м/с, то есть в три раза больше скорости звука. Нынешние ракеты летают гораздо быстрее. "И для них это не предел. Нельзя исключить, что новая противоракета была как раз из тех, которые достигают гиперзвуковых скоростей", — отмечает он. Известно, что модернизированная система ПРО будет иметь неядерные средства перехвата ракет.

В 2014 году генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз-Антея" Павел Созинов заявлял, что в России создается аналог комплекса ПРО THAAD, который позволяет решать задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности и, в ограниченном масштабе, боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Также создается аналог и другого американского комплекса ПРО — GMD с ракетой-перехватчиком GBI. При этом он будет в мобильном варианте.

У него несколько другие характеристики — по требованию Министерства обороны мы должны обеспечить существенно более высокую эффективность перехвата, чем это делают американцы

Павел Созинов

генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

О системе THAAD

. Американская компания Lockheed Martin называет свое детище "одной из самых продвинутых систем противоракетной обороны в мире" и заявляет, что с 2005 года испытания системы ни разу не заканчивались неудачей. THAAD была разработана для перехвата головных частей баллистических ракет малой и средней дальности на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Впервые поступила на вооружение армии США в 2008 году. Ее тактико-технические характеристики засекречены, но по оценкам экспертов, она способна сбивать цели на высоте до 150 км и на удалении 200 км. Официальные представители Агентства по ПРО отмечали в 2011 году, что система THAAD на тот момент являлась единственной системой ПРО, обладающей оперативной гибкостью и способной перехватывать атмосферные и внеатмосферные цели. Бюро по управлению программой находится в Хантсвилле (штат Алабама).

В январе 2017 года начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ полковник Ильгар Тагиев заявил, что современные средства перехвата, стоящие на вооружении, не имеют аналогов в мире. "Достаточно сказать, что скорость ее полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/с, что превышает скорость пули в несколько раз", — сказал он.

Что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет. В настоящее время проводятся работы по повышению технических характеристик системы ПРО. Завершается переход на современную элементную базу. Через два-три года система будет полностью модернизирована

Ильгар Тагиев

начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ, полковник

Проведенные в этом году успешные испытания новой противоракеты стали очередным свидетельством того, что Россия по-прежнему обладает в сфере оборонительных ракетных систем мощным и уникальным научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом. В военном ведомстве отмечают, что "состав и боевые характеристики российской системы ПРО позволяют парировать угрозу возможного применения ракетно-ядерного удара, повысить порог ответного ядерного реагирования, увеличивать время живучести объектов военного и государственного управления, с использованием высокоточных помехозащищенных информационных средств "вскрывать" уровень, замысел и целенаправленность удара".

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"