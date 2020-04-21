"Такое сложно пробить": военные придумали, чем прикрыть Москву от ракет

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Гиперзвуковая скорость, перехват боеголовок межконтинентальных баллистических ракет и уничтожение спутников на орбите Земли — новейший мобильный комплекс противоракетной обороны А-235 "Нудоль", предназначенный для защиты Москвы, проходит испытания. О его особенностях и возможностях — в материале РИА Новости.

Гиперзвуковой перехватчик

Комплекс А-235 "Нудоль" — дальнейшее развитие системы противоракетной обороны А-135 "Амур", которая сейчас прикрывает Москву и Центральный промышленный район. К этому проекту приступили еще в конце 1970-х. Но вскоре его приостановили. Возобновили только в начале нулевых.

"Нудоль" до сих пор остается одной из самых засекреченных разработок российской оборонки. По имеющейся в открытых источниках информации, бросковые и летные испытания ракеты начались в 2014-м на полигоне Плесецк. Всего произвели порядка десяти пусков.

Известно, что комплекс способен поражать цели на расстоянии полутора тысяч километров, а скорость его ракет-перехватчиков достигает десяти чисел Маха. То есть "Нудоль" — гиперзвуковая ракетная система. Главная задача — уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на подлетных траекториях.

Официально боеприпас комплекса "Нудоль" классифицируется как ракета космического назначения. Однако западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне называют "Нудоль" не иначе, как системой противоспутникового перехвата. По мнению специалистов, комплекс с условным обозначением PL-19 нацелен на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты. На Западе считают, что комплекс "Нудоль" способен сильно ограничить военные возможности американцев в космосе.

По данным Космического командования США, последнее испытание комплекса "Нудоль" провели 15 апреля с полигона Плесецк. Предыдущее состоялось 23 декабря 2018-го. Тогда ракета, запущенная с подвижной установки, находилась в воздухе 17 минут и пролетела около трех тысяч километров.

Вице-премьер Юрий Борисов назвал противоспутниковый "Нудоль" одним из новейших видов российских вооружений наряду с ракетой "Сармат", истребителем пятого поколения Су-57, танком "Армата", зенитной системой С-500 и комплексом радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С". Западу на все это пока ответить нечем.

Испытания новой ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль" Источник изображения: © Минобороны РФ/RT

Щит столицы

Система противоракетной обороны А-135 "Амур", заступившая на боевое дежурство в 1995-м, действует по многоступенчатому принципу. Сначала космические спутники засекают старты баллистических ракет, затем МБР берут на сопровождение радиолокационные станции, после чего принимается решение о нанесении встречного удара ракетами-перехватчиками, размещенными в нескольких десятках шахтных пусковых установок.

"Амур" полностью автоматизирован: обнаружение цели, захват, выдача разрешения на пуск и наведение противоракет не требует участия человека. При этом система способна четко различать реальные боеголовки и ложные цели, которыми снаряжены все современные МБР. За годы эксплуатации "Амур" неоднократно модернизировали. В первую очередь это коснулось элементной базы и ее миниатюризации. Однако ресурс комплекса не безграничен.

Разработанная ему на смену система "Нудоль" вооружена сразу несколькими типами твердотопливных ракет — ближнего, среднего, а также дальнего перехвата, сбивающих боеприпасы противника на высоте до нескольких сотен километров, в ближнем космосе и стратосфере.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, по функциональности "Нудоль" не отличается от “Амура”.

"Мы не собираемся строить систему противоракетной обороны всей страны, — объясняет эксперт РИА Новости. — То есть речь идет по-прежнему о прикрытии Москвы и Центрального промышленного района от одиночных ударов межконтинентальных баллистических ракет, ракет средней дальности и других угроз. И в принципиально новом боеприпасе нет необходимости. Будет использоваться модифицированная и глубоко модернизированная ракета комплекса А-135".

Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 2 июля 2019 Источник изображения:

Сбить без взрыва

Главная особенность новой ракеты — так называемый кинетический перехват целей без применения специальных боевых частей. Проще говоря, боеприпас будет уничтожать атакующие ракеты, сталкиваясь с ними на запредельных скоростях. У "Амура" для перехвата есть два типа боеголовок: с осколочно-фугасным и ядерным зарядами. Пустить в ход такое оружие — это ядерная война. Комплексу "Нудоль" такого не потребуется.

"Кроме того, система способна на заатмосферный перехват, — уточняет эксперт. — Фактически — работать по спутникам на низких орбитах. Сегодня это очень актуально для России, потому что намерения США разместить перспективные вооружения в космосе вызывают большие опасения. "Нудоль" парирует такие угрозы".

Еще одно важное отличие — мобильность. Пусковые установки размещены на самоходных высокопроходимых транспортных машинах, что позволяет оперативно и скрытно перемещать их в нужный район.

"Дело в том, что у США есть амбиции создать систему Быстрого глобального удара, — говорит Мураховский. — Мобильная пусковая установка, в отличие от стационарных, которые сейчас действуют в системе А-135, сможет менять позиции и выводить ракеты из зоны этого удара".

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Битва за космос

Упорное желание американцев милитаризировать космос в последние годы просматривается все четче. В конце 2019-го президент Дональд Трамп объявил о создании Космических войск, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении признать космос новой оперативной сферой альянса. Трамп тогда подчеркнул, что Космическое командование США будет развивать не только оборонные, но и наступательные возможности.

Так, Агентство противоракетной обороны США собирается в ближайшее время приступить к развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны завершиться к концу 2022-го. Скорее всего, Пентагон решил пойти на это, чтобы обрести средства противодействия новейшим российским стратегическим разработкам — "Сармату" и "Авангарду".

Другая потенциальная угроза со стороны США — это уже упомянутая концепция Быстрого глобального удара (Conventional Prompt Strike), подразумевающая атаку и уничтожение особо важных объектов противника неядерным вооружением в любой точке земного шара в течение часа после получения приказа. Удар планируется наносить гиперзвуковыми ракетами с морских и воздушных носителей, а также с космических платформ.