Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ

13.02.2018 РИА Новости 690 4
0
Понравилась новость?
 +1
Российский штурмовик Су-25.
Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На вооружение скоро заступит новая модификация Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".

Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар по обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".

Третьего февраля 2018 года в Идлибе был сбит российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Stinger
Витебск РЭБ
Ка-52
Ми-8
Су-25
Проекты
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Alah
350
№1
13.02.2018 08:24
Как обычно. Засуетились, когда жареный петух клюнул.
+3
Сообщить модератору
RU
kladbische
36
№2
13.02.2018 10:55
Цитата, Alah сообщ. №1
Как обычно. Засуетились, когда жареный петух клюнул.

Да скорее всего посчитали, что вертушки в первую очередь нужно защищать, они более уязвимы. Су-25 и так по себе крепкий, ну и летают по выше. А так, да, в идеале, конечно хотелось бы всё сразу переоборудовать, но это не так то просто, нужно и проверить новое оборудование сначала и выпуск наладить, сразу всё не сделаешь, а воевать нужно.
+1
Сообщить модератору
RU
Лекс
215
№3
13.02.2018 11:18
Цитата, q
а воевать нужно
кому нужно?
0
Сообщить модератору
RU
Враг
8322
№4
13.02.2018 12:01
Цитата, kladbische сообщ. №2
Су-25 и так по себе крепкий, ну и летают по выше.
Крепче, чем Ми-28? С чего бы это?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:47
  • 24
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 13.02 12:32
  • 2
Сингапур показал БМП нового поколения
  • 13.02 12:31
  • 21
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 13.02 12:20
  • 123
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 13.02 12:14
  • 1
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 13.02 12:09
  • 1293
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 12:08
  • 1
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 13.02 12:01
  • 4
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.02 11:47
  • 4
Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148
  • 13.02 11:38
  • 2
Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6
  • 13.02 11:16
  • 25
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 13.02 11:11
  • 16
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 13.02 10:13
  • 18
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 13.02 09:34
  • 6260
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.02 08:20
  • 1
Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
другие обсуждаемые темы