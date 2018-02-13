Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
|
|
Российский штурмовик Су-25.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На вооружение скоро заступит новая модификация Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".
Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар по обозначенной цели даже при ограниченной видимости.
Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
Третьего февраля 2018 года в Идлибе был сбит российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.
|
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.10.2016 Летать без комплексов
20.12.2017 Ни разу не промазали
13.12.2017 Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии
06.09.2017 Подразделения ВКС России получили новые бортовые комплексы обороны "Витебск"
17.04.2017 День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Досье
17.04.2017 Чем армия России может "ослепить" противника
18.04.2016 Чем армия России может "ослепить" противника
06.04.2016 Возмездие без дозаправки
|
Alah
350
|
№1
13.02.2018 08:24
Как обычно. Засуетились, когда жареный петух клюнул.
|
+3Сообщить модератору
|
kladbische
36
|
№2
13.02.2018 10:55
Цитата, Alah сообщ. №1
Как обычно. Засуетились, когда жареный петух клюнул.
Да скорее всего посчитали, что вертушки в первую очередь нужно защищать, они более уязвимы. Су-25 и так по себе крепкий, ну и летают по выше. А так, да, в идеале, конечно хотелось бы всё сразу переоборудовать, но это не так то просто, нужно и проверить новое оборудование сначала и выпуск наладить, сразу всё не сделаешь, а воевать нужно.
|
+1Сообщить модератору
|
Враг
8322
|
№4
13.02.2018 12:01
Цитата, kladbische сообщ. №2
Су-25 и так по себе крепкий, ну и летают по выше.Крепче, чем Ми-28? С чего бы это?
|
0Сообщить модератору