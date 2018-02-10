Российский ОПК с 2014 года отчислил в бюджет 480 млрд рублей налогов и налоговых платежей
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Татьяна Шевцова.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Этому способствовала система мониторинга расчетов по гособоронзаказу, заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса с 2014 года отчислили в бюджеты разного уровня 480 млрд рублей налогов и налоговых платежей.
Об этом в пятницу сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Система мониторинга расчетов по гособоронзаказу (ГОЗ) полностью оправдала себя, поскольку позволяет увидеть не только расходование бюджета, но и реальное влияние этих денег на экономику. В 2014 году был проведен анализ финансовых потоков, который показал, что средства, выделяемые на ГОЗ, не всегда используются по назначению. Минобороны совместно с Центробанком и Росфинмониторингом создали межведомственную систему мониторинга гособоронзаказа", - сказала она, выступая с лекцией перед студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Замминистра отметила, что благодаря системе также удается оценить эффективность использования государственных средств. "Военный бюджет - это, прежде всего, инвестиции в экономику. За счет отчислений ОПК бюджеты всех уровней получили 480 млрд рублей налогов и налоговых платежей, а расходы на заработную плату превышают 440 млрд рублей в год", - отметила Шевцова.
По ее словам, весной этого года постановлением правительства РФ будут установлены правила ведения раздельного учета, что станет следующим этапом развития этой системы. В частности, будут дополнительно установлены сроки, формы и порядок предоставления отчетной формы госзаказчику головными исполнителями и исполнителями гособоронзаказа через военные представительства, аккредитованные на предприятиях промышленности.
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10.02.2018
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