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Новые патенты и свидетельства Группы «Кронштадт» на оборудование и ПО для беспилотников

09.02.2018 АО "Группа Кронштадт" 226 0
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Логотип Группы "Кронштадт"
Логотип Группы "Кронштадт".
Источник: http://www.kronshtadt.ru/

Компания «КТ-Беспилотные Системы», входящая в состав Группы «Кронштадт» и специализирующаяся на разработке высокотехнологичных решений для робототехнических комплексов, в минувшем году получила 15 решений о выдаче патентов и свидетельств о государственной регистрации программного обеспечения на разрабатываемые системы.

Это результат работы многочисленного коллектива (в компании по этой тематике трудится более 100 инженеров) по созданию широко спектра оборудования для беспилотных комплексов. Речь идет как об интеллектуальной бортовой аппаратуре, так и о наземных средствах управления БЛА с элементами искусственного интеллекта, а также 3D-тренажерах c виртуальной реальностью.

Компания обладает собственной производственной базой и владеет всеми необходимыми лицензиями и сертификатами для выполнения гражданских и военных контрактов, включая лицензию Минпромторга на разработку авиационной техники, сертификат соответствия системы менеджмента качества по стандартам ИСО 9001, ЕН 9100, а также лицензию на работу с гостайной, что позволило ей сформировать солидный портфель заказов.

Большой интерес со стороны российских и иностранных заказчиков был проявлен к новинкам Группы «Кронштадт» в этой сфере, продемонстрированным на международных выставках МАКС-2017 и Армия-2017. Это УФ-пеленгатор для обнаружения коронных разрядов в ЛЭП, система обнаружения скрытых объектов, находящихся за тонированными стеклами транспорта и зданий, лазерная система определения координат БЛА, светотехническое оборудование, а также система обработки данных аэросъемки, позволяющая автоматически строить и визуализировать семантические 3D-модели местности.

В ближайшее время АО «КТ-Беспилотные Системы» планирует продолжить разработку и испытания различного бортового оборудования, целевых нагрузок и ПО для беспилотных летательных аппаратов с целью расширения спектра применения авиационных робототехнических комплексов в различных отраслях экономики страны.
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минпромторг РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
МАКС-20XX
Робот

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