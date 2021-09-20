«Гром» среди ясного неба

Современная номенклатура БПЛА включает не только самолеты, но и средства поражения к ним. Фото Дмитрия Литовкина.

Армия раскрыла ударную мощь российских беспилотников

На прошедшем в конце августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия-2021» были представлены новейшие образцы отечественного вооружения и военной техники, в том числе широкая линейка беспилотных авиакомплексов различного типа и предназначения.

На открытии форума президент России Владимир Путин заявил: «России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений».

ПРОРЫВ «КРОНШТАДТА»

Безусловным медийным лидером данной сферы выступила компания «Кронштадт», все более активно набирающая производственные и технологические обороты. В феврале 2021 года министр обороны Сергей Шойгу проверил ход исполнения государственного заказа в ходе визита на предприятие «Кронштадт», где были продемонстрированы процесс изготовления композитных деталей планеров, сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления.

На производственных мощностях компании созданы комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета и с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Орион» (название ОКР Минобороны РФ «Иноходец»), перспективный скоростной ударный «Гром», разведывательно-ударный «Сириус» (ОКР «Иноходец-РУ») и аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Указанные изделия, а также другие опытные образцы были представлены широкой аудитории на форуме «Армия-2021».

Безусловным фаворитом среди экспертной аудитории выступил проект «Орион-Э», премьерная демонстрация которого проведена месяцем ранее на авиасалоне МАКС-2021.

Еще в 2019 году на коллегии Минобороны России глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ударная версия данного типа БПЛА была впервые испытана в боевых условиях в ходе контртеррористических мероприятий в Сирийской Арабской Республике.

Интерес к указанному изделию связан с его адаптацией к работе в экстремальных температурных условиях, предполагающих возможность его задействования как на арктическом, так и на ближневосточном и североафриканском направлениях. Аппарат имеет двойной потенциал использования – разведывательный и ударный. Беспилотник способен нести различные ракеты разных классов общей массой до 200 кг.

Указанный комплекс планируется оснастить высокоточным оружием с навигационным или лазерным наведением, в том числе ракетами класса «воздух-земля».

Отдельного внимания заслуживает поразивший аудиторию своим футуристическим и динамичным обликом скоростной ударный БПЛА «Гром», который способен обеспечить работу «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Основная задача – вскрытие и нейтрализация комплексов войсковой и объектовой ПВО, а также поражение управляемым высокоточным оружием наземных и надводных целей в тактической и оперативно-тактической глубине.

Внешне аппарат имеет определенное сходство с американским конкурентом XQ-58 Valkyrie. Отечественный проект реализован с учетом стелс-технологий, направленных на снижение радиолокационной заметности.

На настоящий момент для «Грома» заявлен боевой радиус действия 700 км. Ограничительным фактором выступает прежде всего дальность систем связи для управления комплексом, после модернизации которых аппарат опередит своих зарубежных «одноклассников».

Потенциальное управление комплексом с использованием систем искусственного интеллекта придаст дополнительный функционал противостояния высокотехнологичным пилотируемым истребителям 5-го поколения.

Планируется, что с запуском в серию данного образца будет решена основная стоящая на данном этапе перед Минобороны задача – ввод в строй автономных систем разведки и боевого применения, исключающих прямое вовлечение специалистов-операторов в процесс управления.

Также представлен крайне внушительный по своим габаритам разведывательный беспилотник «Гелиос-РЛД», предназначенный для ведения радиолокационной разведки, в том числе дальнего радиолокационного дозора в северных арктических регионах.

По данным директора Центра перспективных исследований АО «Кронштадт» Владимира Воронова: «Несколько аппаратов такого класса способны создать сплошное радиолокационное покрытие для предупреждения о внезапном ракетном нападении».

По своим характеристикам «Гелиос-РЛД» превосходит предыдущие образцы, увеличены дальность и продолжительность полета. «Предполагается, что в качестве радара на него установят фрагмент РЛС для самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 («Премьер»)», – пояснил генеральный конструктор компании Николай Долженков. Соответственно по функционалу беспилотник будет иметь схожее предназначение с самолетами радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-100, при этом себестоимость аппарата значительно ниже, а использование в условиях боевой работы безопаснее (в контексте отсутствия экипажа).

Очередной ступенью развития линейки БПЛА выступает «Сириус», с увеличенными массо-габаритными показателями и отдельными конструкционными и технологическими изменениями. На изделие установлено новое радиоэлектронное оборудование, увеличена дальность связи, обеспечивающая широкий радиус применения. Силовая установка включает два турбовинтовых двигателя неназванного типа в мотогондолах под крылом.

Основное предназначение «Сириуса» – ведение разведки, а также картографирование местности в разных диапазонах. Также после соответствующего дооснащения возможно использование беспилотника в качестве ударного комплекса.

Директор филиала АО «Кронштадт» в Санкт-Петербурге Дмитрий Дрягин отметил: «Здесь большие функциональные возможности, большая номенклатура целевых нагрузок. Как разведывательные, так и ударные возможности существенно возросли. Есть существенное повышение автономности аппарата, использование технологий искусственного интеллекта на борту».

Компания «Кронштадт» в настоящее время ведет активную разработку перспективной системы спутниковой связи, после внедрения которой тактико-технические характеристики всей линейки производимых БПЛА кратно возрастут с точки зрения радиуса применения (который будет ограничен лишь запасами топлива и характеристиками силовой установки).

По заказу оборонного ведомства «Кронштадт» в рамках подписанного на полях форума «Армия-2021» договора обеспечит поставки пяти комплексов с беспилотным летательным аппаратом «Сириус».

ДРОНЫ С УРАЛА

Серьезную внутреннюю конкуренцию на отечественном рынке беспилотников для вышеуказанного производителя составляет продукция Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Одной из особенностей деятельности предприятия является использование методики беспилотной конверсии – создание автономных версий первоначально пилотируемых самолетов. Это обеспечивает возможность более широкого применения уже устаревшей с технологической точки зрения, но при этом сохранившей свой эксплуатационный ресурс техники, вторую жизнь которой дают мастера УЗГА, обеспечивая самолеты системами беспилотного управления. Так, в 2015 году завод реализовал проект по созданию беспилотного комплекса на базе австрийского самолета DA-42, в задачи которого входила топографическая аэрофотосъемка местности, патрулирования и воздушной разведки. Указанный опыт взаимодействия с зарубежными партнерами позволил заводу отточить собственные технологии и перейти к не зависимому от импорта производству беспилотников.

На форуме «Армия-2021» была представлена широкая линейка современных и перспективных образцов БПЛА, созданных уральским разработчиком.

К технологическим форвардам следует отнести тяжелый ударный БПЛА «Альтиус-У», реализованный в рамках проекта «Альтаир», в системы управления которого включены возможности искусственного интеллекта. Указанная машина прошла серию успешных испытаний, в том числе по применению всего спектра высокоточного вооружения.

Основное предназначение аппарата – выполнение разведывательных и боевых задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и универсального комплекса вооружения, который включает свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.

Установленная на «Альтиус-У» аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии. Навигация аппарата осуществляется за счет инерционной управляющей системы с корректировкой сигнала ГЛОНАСС. После оснащения новыми системами спутникового оборудования дальность его применения будет ограничена лишь запасами топлива и возможностями силовой установки. Кроме того, в конструкции беспилотника широко применяются композитные материалы, снижающие радиолокационную заметность аппарата.

Еще одна новинка УЗГА – «Форпост-Р», представляет собой переработанный вариант базового «Форпоста», который, в свою очередь, являлся лицензионной версией изделия IMI Searcher израильской разработки.

Потенциал доработанной версии уже стоящего на вооружении Минобороны комплекса существенно расширен за счет установки новых систем связи и управления, в большей степени обеспечивающих импортозамещение агрегатов и элементной базы.

БПЛА способен выполнять полет продолжительностью до 16–18 часов. Максимальная скорость достигает 200 км/ч. Дальность действия увеличена до 500 км.

На БПЛА установлены два контейнера с управляемыми ракетами, система целеуказания и наблюдения, а также антенна спутниковой связи. Как заявляется, беспилотник может нести полезную нагрузку весом до 100 кг. Ракеты предназначены для поражения одиночных стационарных и движущихся целей. Ранее «Форпост-Р» выпускался только в разведывательном варианте.

Подписан контракт на серийное производство БПЛА в интересах Минобороны России, два комплекта ударных систем уже поставлены.

АВТОНОМНЫЕ ЛОПАСТИ

Крайне перспективным типом беспилотной авиации являются вертолетные комплексы, популярность которых набирает существенные обороты из-за большей маневренности и возможности использования в городских условиях, а также на компактных кораблях и морских платформах.

В 2021 году в состав компании «Кронштадт» вошло научно-производственное предприятие «Стрела» в Жуковском, на базе которого ведутся разработки беспилотников вертолетного типа.

На стенде был представлен проект БВС-ВТ 450, предназначенный для мониторинга объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также работы в условиях чрезвычайных ситуаций, прежде всего связанных с высокой пожароопасной обстановкой в отдельных регионах РФ.

Тактическим элементом применения аппарата является его парная работа с БПЛА «Орион», обеспечивающим координацию и целеуказание беспилотному вертолету на конкретные участки местности, где обнаружены первичные очаги возгорания. Цель – работа на упреждение распространения пожаров путем их тушения на ранних этапах и локализации.

Отмечено, что указанный беспилотник вертолетного типа также может быть использован в Арктическом регионе, приспособлен к работе в экстремальных температурных условиях.

Холдинг «Вертолеты России» представил свою разработку по данному направлению – комплекс БАС-200 (ранее презентован на авиасалоне МАКС-2021), который может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов».

Раскрытый список новых и перспективных образцов БПЛА не является исчерпывающим, но однозначно демонстрирует избранную отечественными конструкторами линию на ликвидацию отставания в данной сфере от основных конкурентов с перспективой вывода продукции сектора в мировые технологические лидеры.

Декларируемая арктическая ориентация целой линейки изделий, по мнению автора, призвана продемонстрировать неограниченный географический потенциал использования современных образцов БПЛА, а также их надежность и неприхотливость вне зависимости от температурных режимов. Кроме того, в функционал большей части аппаратов изначально заложен и гражданский потенциал обеспечения логистики Северного морского пути.

В условиях наращивания военно-политической активности Запада в Арктике, агрессивных претензий на передел региональной ресурсной базы и контроль транспортных коридоров новейшие БПЛА станут эффективным инструментом сдерживания амбиций противника и перманентного мониторинга обстановки в зоне российских интересов.

О новейших интеллектуальных и роботизированных боевых системах отечественного производства мы поговорим в следующем материале.

Александр Степанов

Александр Иванович Степанов – военный журналист.