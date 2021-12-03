«Вихрем» на экспорт

Иностранные покупатели заинтересовались новейшим комплексом «Орион»

Новейший российский разведывательно-ударный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орион-Э» в новом варианте с широким набором средств поражения, включая ракеты «Вихрь-М», получил первые заявки на поставку от иностранных государств. Об этом стало известно в ходе прошедшей выставки Dubai Airshow 2021, где вниманию посетителей представили макет БЛА в натуральную величину на статической площадке вместе со средствами поражения.

Речь о странах Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ряда государств Африки. Впервые комбинация «Вихря» и «Ориона» была показана на аэрокосмическом салоне МАКС-2021 в июле. Что касается России, то появление подобной техники – настоящий прорыв. До последнего времени в арсенале нашей армии не было ничего подобного. Причем этот факт отмечают не только отечественные, но и западные наблюдатели. В России ожидают, что страна сможет занять до 10% глобального рынка дронов. По мнению экспертов, преимущества отечественных аппаратов заключены в высокой эффективности, приемлемой цене, а также в готовности Москвы делиться технологиями.

«С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э», оснащенных управляемыми ракетами «Вихрь-М»», – сообщил РИА Новости информированный собеседник, имя которого не уточняется. Ранее разработчик и производитель дронов – компания «Кронштадт» сообщила, что наземная отработка «Орион-Э» в варианте с «Вихрь-М» завершена, и вскоре ожидаются огневые испытания на полигоне.

Противотанковые ракеты «Вихрь-М» массой 45 кг (в транспортно-пусковом контейнере – почти 60 кг) используют систему наведения по лазерному лучу, освоены в серийном производстве и уже находятся на вооружении ударных вертолетов Ка-52. Ожидается, что именно в варианте с такими средствами поражения «Орион-Э» будет лучше всего продаваться за Ближнем Востоке. Данный регион считается самым перспективным в плане реализации отечественных ударных дронов по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Хотя «Орион» впервые открыто представляется на Ближнем Востоке, он давно привлекает самое пристальное внимание арабских стран благодаря успешному применению в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике (САР). В 2019 году на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ударная версия данного типа БПЛА была впервые испытана в боевых условиях. В рамках соответствующей опытно-конструкторской работы сначала был создан чисто разведывательный аппарат. Он первым прошел летные испытания и опробование в обстановке реального боя. В майском календаре военного ведомства на 2021 год впервые было официально представлено фото беспилотника «Орион» в «песчаной ливрее», характерной для техники, используемой в пустынной местности, но самое главное, в ударном варианте – с подвешенными под роботом авиабомбами.

О косвенном успехе программы говорит и тот факт, что Сергей Шойгу в этом году посетил предприятие «Кронштадт». Ему был продемонстрирован процесс изготовления композитных деталей планеров, сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления. Тогда же было объявлено, что на производственных мощностях компании созданы комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета и с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Орион» (название ОКР Минобороны «Иноходец»), перспективный скоростной ударный «Гром», разведывательно-ударный «Сириус» (ОКР «Иноходец-РУ») и аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Интерес к «Ориону» связан с его адаптацией к работе в экстремальных температурных условиях, предполагающих возможность задействования как на арктическом, так и на ближневосточном и североафриканском направлениях. Аппарат имеет двойной потенциал использования – разведывательный и ударный. Беспилотник способен нести различные ракеты разных классов общей массой до 200 кг. Для увеличения объема производства этого БПЛА и других крупноразмерных отечественных дронов в подмосковной Дубне строится новый завод. Его запуск запланирован на конец текущего года.

Представители компании сообщили, что планер и силовая установка «Ориона» обладают определенными резервами, позволяющими поднимать дрон в воздух с дополнительной нагрузкой на внешних точках подвески. Например, брать в полет свободно падающие бомбы калибра 100 кг. По словам министра обороны, сказанным в декабре 2019 года, ударный вариант комплекса задействовался в ходе контртеррористической операции в Сирии. Согласно сообщениям СМИ, «Иноходцы» выполнили десятки полетов средней продолжительностью порядка 3–4 часов.

Успешный характер боевого применения косвенно подтверждается тем фактом, что почти год тому назад комплекс был официально принят на вооружение российской армии. Он стал первой отечественной системой с аппаратами по международной классификации, относящейся к MALE UСAV, – «беспилотный ударный летательный аппарат средней высотности и большой продолжительности полета».

Согласно информации Минобороны, первые комплекты «Иноходцев» поступили на вооружение. На прошедших недавно крупных военных учениях «Запад-2021» эти и другие БПЛА отрабатывали приемы применения в составе межвидовой группировки войск. Руководство компании «Кронштадт» пообещало в этом году поставить Главному заказчику не менее шести полных комплектов комплекса. Как известно, каждый включает мобильный пост управления на шасси армейского грузовика и 3–6 БЛА. Увеличение темпов производства произойдет после запуска нового завода в Дубне общей площадью порядка 45 тыс. кв. м. Это событие ожидается в ноябре-декабре. Предприятие будет выпускать несколько десятков БЛА ежегодно как военного, так и гражданского назначения, для местных и иностранных заказчиков.

Практически с самого начала работ по программе ставился вопрос о реализации «Ориона» за рубеж. Разведывательный вариант получил паспорт экспортного облика в 2017 году. Факт получил широкую огласку в ходе аэрокосмического салона МАКС-2017, где «Кронштадт» не только показал опытный образец, но и провел его презентацию для специалистов и журналистов.

Автоматизированное место работы оператора управления группой беспилотных летательных аппаратов. Фото © «Кронштадт»

Большую активность в деле продвижения «Ориона-Э» за рубеж проявил «Рособоронэкспорт». По мнению его маркетологов, пополнение списка поставляемой за рубеж продукции боевыми дронами может значительно укрепить позиции отечественного оружия на мировых рынках сбыта. Беседуя с журналистами на салоне МАКС-2021, генеральный директор Александр Михеев сказал, что на тот момент спецэкспортер уже получил «несколько экспортных контрактов, которые в настоящее время исполняются». Все они – на разведывательную версию, уточнил он. Экспортный облик ударного варианта тогда еще не был окончательно определен, заметил Александр Александрович.

По всей видимости, профильные специалисты плодотворно поработали на аэрокосмическом салоне и проведенном вскоре за ним международным военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021». На этих площадках зарубежным гостям были продемонстрированы различные варианты исполнения как самого летательного аппарата, так и его целевой аппаратуры, набора средств поражения. В результате Россия подошла к Dubai Airshow 2021 с готовым комплектом рекламной документации по очередному варианту «Орион-Э», более соответствующему потребностям рынка и запросам иностранных покупателей. В ходе выставки для иностранных покупателей провели презентацию новой системы управления. Согласно заявлениям производителя, включение в состав комплекса спутникового терминала (SATCOM) позволит увеличить радиус действия с 250 км, что определяется возможностями штатного канала радиосвязи, до значений предельной дальности полета по топливу.

«Созданная специалистами компании «Кронштадт» система спутниковой связи позволит увеличить радиус действия разведывательно-ударного комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э». Первоначально по техзаданию Минобороны необходимости в такой системе не было, но мы пришли к выводу, что работа через спутник сможет расширить спектр решаемых задач и районов функционирования комплекса, развязав аэродромы вылета и посадки», – сообщили «НВО» в компании «Кронштадт».

При выходе на продвижение за рубеж такая система связи также повысила экспортные возможности «Ориона-Э. Проданные иностранным заказчикам БЛА «Орион-Э» смогут работать не только через российские космические аппараты, но и через зарубежные. Разработанная для «Ориона-Э» система спутниковой связи может быть востребована не только на беспилотниках компании «Кронштадт», но и предложена в качестве комплектующей для других производителей тяжелых беспилотников, отмечают специалисты.

Создание экспортных вариантов, наилучшим образом соответствующих потребностям иностранных заказчиков, – очень важное направление работы. Поскольку, как отметил Александр Михеев, «глобальный рынок боевых летательных аппаратов переполнен различными предложениями и характеризуется высокой конкуренцией».

Помимо американских, европейских и израильских аппаратов, на нем также представлены многочисленные китайские образцы, причем некоторые уже закуплены Саудовской Аравией, ОАЭ и другими арабскими государствами. Китайские CH-4, Wing Loong и другие применялись в ходе вооруженных конфликтов в Ливии и Йемене, о чем известно по сводкам боевых потерь. Кроме того, в последнее время повышенную активность на рынке MALE UCAV проявляет Турция, продвигая аппараты типа Bayraktar BTB2 и ANKA, протестированные в Сирии, Ираке и Ливии.

Россия поздно вышла на глобальный рынок сбыта ударных беспилотников, пропустив вперед десятки других государств. Продукция конкурентов нашла широкое распространение по миру, потеснить ее будет непросто. Здесь хорошим подспорьем для продавцов оружия станут высокое техническое совершенство «Орион-Э». Аппарат выгодно отличается передовой конструкцией из современных композиционных материалов и электродистанционной системой управления (FBW). Тонкий фюзеляж и крыло большого удлинения дают отличную аэродинамику, что позволяет «Ориону» выполнять полеты на высотах 7–8 км продолжительностью целые сутки.

Конечно, часть задач по поражению небольших незащищенных целей можно решить и меньшими авиабомбами – калибром 50 и даже 20 кг, подобные боеприпасы демонстрировались в ходе форумов «АРМИЯ» 2019–2021 годов. Вместе с тем опыт применения авиации в локальных войнах показывает, что для надежного поражения укрепленных объектов противника требуются авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500, корректируемые КАБ-500. Они являются самыми популярными у российских летчиков, выполняющих боевые вылеты с аэродрома Хмеймим.

Согласно данным производителя, максимальная взлетная масса «Орион-Э» составляет 1000–1100 кг, вес боевой нагрузки – до 250 кг (что позволяет брать максимум четыре «Вихря»). Соотношение «масса/боевая нагрузка» – невысокая. Так, меньший по размерам турецкий BTB2 разработки и производства турецкой фирмы Bayraktar при собственной массе 600–650 кг несет примерно столько же; на практике – четыре управляемых снаряда по 22–50 кг каждый.

Хорошим решением по повышению летно-технических характеристик «Ориона» станет его комплектация новейшим отечественным роторно-поршневым двигателем (РПД). Разработчик – Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) из состава НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Согласно пресс-релизу от 11 октября, ЦИАМ расширил список компаний, привлекаемых к теме РПД-150Т. Этот двигатель впервые публично демонстрировался на МАКС-2021. Разрабатывается по заказу Минпромторга на замену импортных поршневых авиационных моторов типа Rotax вариантов «912», «914» и «915» в классе мощности 100–160 л.с. Окончание работ по соответствующему ОКР – 2024 год. Планируемое применение: летательные аппараты, робототехнические комплексы, сухопутная колесная и гусеничная техника, катера, приводы насосов, электрогенераторы.

«На «Орионе» используется двигатель АПД-115Т. Компания «Кронштадт» была вынуждена взять на себя ответственность за создание двигателя для «Ориона» и осуществляет сборку двигателя собственными силами из отечественных компонентов, в том числе системы управления и винта», – сообщили «НВО» в компании «Кронштадт».

Переоснащение «Ориона» с классического поршневого мотора на перспективный РПД-150Т позволит увеличить скорость, высотность и взлетный вес, решив проблему повышения полезной нагрузки до уровня, позволяющего применять данный БЛА для уничтожения укрепленных объектов противника.

Важно отметить и такой момент, как создание нового автоматизированного рабочего места оператора. Мировая премьера этой системы управления состоялась на международном авиасалоне DubaiAirshow 2021. Ранее ее не видели даже в России. Как рассказывают в компании «Кронштадт», в аппаратуре реализованы элементы искусственного интеллекта, дополненные 3D-реальностью. Теперь оператору не нужно указывать точки маршрута полета – достаточно только задать зону работы группы беспилотников, а они сами распределят задачи и проложат путь с учетом рельефа местности, погоды и других условий. А компьютер подскажет оператору, на какие цели обратить внимание.

«Если для дистанционно управляемых БЛА нужны два оператора, для автоматически управляемых – один, то для полуавтономных беспилотников можно ожидать, что один оператор сможет управлять группой», – отметил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Такое рабочее место оператора может быть установлено не только на наземный пункт управления, но и на самолет или корабль, что позволит управлять межвидовыми формированиями в едином информационном поле. Этот факт свидетельствует, что российские беспилотники переходят на новую ступень развития – становятся полуавтономными, а не автоматически управляемыми.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.