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Астронавт Келли предупредил о потере США лидерства в освоении космоса при отказе от МКС

09.02.2018 ТАСС 258 0
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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132

По его мнению, сохранить станцию необходимо и для осуществления пилотируемых полетов на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай будут играть ведущую роль в освоении космоса, если США прекратят финансировать Международную космическую станцию (МКС) после 2024 года. Об этом заявил американский астронавт Марк Келли в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

Астронавт подчеркнул, что "в течение последнего года США отказались от лидерства на мировой арене во многих отношениях". "Мы перестали играть ведущую роль в противодействии изменению климата. Мы прекратили вести за собой других в вопросах торговли и поставили под вопрос нашу приверженность международным организациям и военным альянсам", - подчеркнул Келли. По его мнению, США также "перестали быть лидером в вопросах соблюдения прав человека и верховенства закона".

"Если мы прекратим финансирование МКС, Америка пожертвует статусом мирового лидера в сфере исследования космоса и коммерческих космических инноваций", - подчеркнул астронавт. "Без сомнения, другие страны заполнят нишу, оставшуюся после ухода Америки, в первую очередь, Китай и Россия, которых мы считаем своими серьезными соперниками, - указал Келли. - Они не только получат экономические и политические выгоды от лидерства в космосе, но и изменят направление коллективного освоения космоса таким образом, что это будет противоречить американским интересам и ценностям".

"Если мы хотим, чтобы наша страна продолжала играть ведущую роль в космосе, полноценное финансирование имеющихся программ МКС совершенно необходимо", - добавил астронавт. По его мнение, это также необходимо, если США намерены осуществить пилотируемые полеты на Луну и Марс.

О том, что Белый дом планирует прекратить выделение ассигнований на программу МКС с 2025 года, сообщил в конце января американский интернет-портал The Verge. По сведениям его источников, это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2019 финансовый год, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и должен быть опубликован 12 февраля. Документ еще подлежит утверждению в Конгрессе и, как обычно, будет там подвергнут серьезным изменениям, однако любой намек на потерю интереса США к международному орбитальному комплексу, по мнению The Verge, затруднит дальнейшую работу с иностранными партнерами по этому проекту, в первую очередь, c космическими ведомствами России, Европы и Японии.

Марк Келли прошел отбор в отряд астронавтов в 1996 году. В прошлом он пилотировал шаттлы Endeavour и Discovery.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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