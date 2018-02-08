Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
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Старт ракеты Falcon Heavy.
Источник: Thom Baur/Reuters
Мир 6 февраля наблюдал за запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который ее создатель Илон Маск традиционно превратил в шоу. Запуск продемонстрировал не только маркетинговые таланты бизнесмена, но и технические достижения его компании. Однако говорить о "революции" в области космоса пока рано – ракеты производства SpaceX все еще уступают некоторым советским образцам.
Космический триумф американского бизнесмена Илона Маска оказался смазанным. При тщательно отлаженной пиар-кампании главу SpaceX подвела техника. Центральный разгонный блок сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке.
В блоке закончилось топливо, а потому запустился только один из трех двигателей, используемых при посадке. В результате вместо того, чтобы приземлиться на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, блок рухнул в воду на скорости 480 километров в час, а его осколки повредили платформу. При этом два боковых ускорителя успешно совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Илон Маск превратил запуск ракеты в шоу
Конечно, неудачная посадка блока – мелочь по сравнению с самим успешным пуском сверхтяжелой ракеты-носителя. Свой первый испытательный полет Falcon Heavy совершила во вторник в 23.45 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Нельзя не отдать должное талантам Илона Маска в области пиара. В качестве груза он поместил в верхнюю ступень Falcon Heavy свой личный электромобиль Tesla Roadster с манекеном, одетым в скафандр производства SpaceX (и машина, и скафандр – тоже детища Маска). Утром в среду Tesla уже покинул орбиту Земли и теперь, по плану, начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите.
При этом в кабине Tesla играет знаменитый трек Space Oddity Дэвида Боуи, которым каждый желающий может насладиться, посмотрев видео из кабины бороздящего космос автомобиля. Само собой разумеется, что сам пуск ракеты сопровождался онлайн-видеотрансляцией.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.
Сумел Маск обыграть и крушение центрального блока, пообещав, если камеры не взорвались и сумели это зафиксировать, выложить видео, на которое, по его словам, забавно будет посмотреть.
Естественно, привлечь внимание всего мира бизнесмену удалось, не говоря уже о США. Американский президент Дональд Трамп поздравил Маска, заявив: "Это достижение совместно с коммерческими и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев в ее лучших проявлениях!".
Революционная модель космического производства
Несмотря на все это пижонство, главный успех Маска совсем не маркетинговый. После благополучного запуска Falcon Heavy становится самой мощной ракетой-носителем в мире, используемой на данный момент. Планируется, что носитель сможет доставлять до 63,8 т на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон.
При этом своего ближайшего конкурента Delta IV Heavy от компании Boeing она превосходит не только по полезной нагрузке, которую может вывести на низкую опорную орбиту (в два раза), но и по дешевизне. SpaceX заявляет, что запуск ракеты-носителя стоит 90 млн долларов, в то время как полет "Дельты" требует около 435 млн, а проектная стоимость одного пуска разрабатываемой NASA сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System – Cистема космических запусков) – 500 млн долларов. Как отметил Маск, вся разработка Falcon Heavy обошлась его компании примерно в 500 млн долларов.
Сложность инженерной задачи, которую удалось решить компании Маска, можно описать следующим образом. На старте у ракеты Falcon Heavy работают сразу 27 двигателей – и это очень большое количество. Так много ракет нужно не только для создания соответствующей тяги. Если при старте использовать лишь один двигатель на каждый блок, то он не сможет выдавать требуемую мощность при дальнейшей посадке – тяга будет слишком велика, ракета почти мгновенно использует требуемое топливо и рухнет. Но чем больше количество двигателей, тем математически более вероятен отказ хотя бы одного из них – а такой отказ почти неминуемо закончится катастрофой. Придуманная Маском конструкция крайне напоминает советскую ракету Н-1, которая тоже имела на первой ступени 30 двигателей – и все четыре ее запуска завершились авариями.
Каким же обьразом Маску удалось успешно запустить ракету с таким количеством двигателей? Дело в том, что он совершенно иначе подошел к испытаниям, чем его советские коллеги почти пятьдесят лет назад.
Сначала эти блоки проходили испытания на ракете Falcon 9 – это позволяло получить данные о том, как блок ведет себя во время полета. Затем блоки были связаны в один пакет, и был сделан контрольный запуск всех 27 двигателей на 12 секунд. Советские инженеры в свое время не сделали таких испытаний, потому что сильно торопились. И только удостоверившись, что все двигатели успешно работают в связке, была запущена Falcon Heavy. Иначе говоря, Маск провел достаточное количество предварительных испытаний, прежде чем совершить сегодняшний пуск.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что "это несомненный успех – появление новой ракеты-носителя, которая вдвое больше самой мощной существующей или в три раза больше нашего "Протона".
Проект еще отработают, осуществив несколько запусков, указал Моисеев, отметив, что в перспективе это откроет новые возможности. "При исследовании планет Солнечной системы можно посылать тяжелые аппараты, можно коммерчески успешно запускать по два тяжелых спутника за раз. Это шаг вперед", – отметил собеседник.
Запуск сверхтяжелой ракеты – это "выдающееся достижение для Илона Маска и его компании", – заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Falcon Heavy – "действительно самая мощная ракета сейчас в мире", указал собеседник.
Поскольку человечество переходит к новому этапу развития космонавтики, связанному с освоением дальнего космоса, этот запуск можно назвать "первым серьезным шагом к реализации проектов, связанных с освоением Луны и Марса. Нельзя его недооценивать", – подчеркнул Ионин. Он напомнил, что такие программы потребуют очень серьезного увеличения грузопотока. И Маск не собирается останавливаться на Falcon Heavy, у него в планах более мощные ракеты.
"Маск шаг за шагом реализует абсолютно новую революционную модель космического производства", – указал собеседник. Он напомнил, что космонавтика живет в рамках тех моделей, которые были заложены в 50–60-х годах в СССР и США.
Маск все это изменил, в частности полностью пересмотрел вопросы, как ракеты надо делать и как об этом надо говорить. "Это его два главных достижения",
– пояснил эксперт.
Не стоит преувеличивать значение
Многие уже поспешили объявить достижение Маска "прорывом". Однако преувеличивать значимость запуска сверхтяжелой ракеты SpaceX все же не стоит. "Я не стал бы использовать в отношении запуска Falcon Heavy такие громкие слова, как "революция" в сфере космоса", – отметил Моисеев.
Если взвешивать на весах истории, это не дотягивает ни до первого полета человека в космос, ни до высадки человека на Луну, соглашается Ионин. "Это событие стоит на ступеньку ниже, и оно очень важно в части реализации новых программ человечества по освоению дальнего космоса", – указал эксперт, выразив уверенность, что Маск еще успеет показать всем историческое событие.
И дело тут не в потере цетрального разгонного блока. Тот факт, что при посадке разбился центральный разгонный блок, не имеет значения, так как этот блок набирает большую скорость и спасти его сложнее, отметил Ионин. "При первом пуске это тем более ерунда. Но даже если он потом не будет спасаться, я тоже не вижу здесь ничего страшного", – указал он.
Во-первых, пока это лишь первый тестовый запуск, и до начала регулярной эксплуатации ракеты еще далеко. Во-вторых, стоит вспомнить, что в свой первоначальный график Маск все же не уложился. Он обещал осуществить первый запуск Falcon Heavy летом 2017 года, то есть полгода назад. Кроме того, нельзя забывать и о недавнем провале с выводом на орбиту секретного американского спутника Zuma. Спутник, запущенный с помощью уже неоднократно отработанной ракеты Falcon 9, так и не достиг орбиты, разбившись при падении в океан.
И это была далеко не первая неудача Маска. Так, в 2013 году космический корабль Dragon потерял управление из-за блокировки топливных клапанов. В 2015 году другой Dragon, который должен был доставить воду и продукты питания на МКС, после запуска упал из-за взрыва резервуара с гелием. Ракета Falcon 9 вместе со спутником, который она должна была доставить, взорвалась в 2016 году прямо на пусковой платформе. Да и посадка первой ступени ракеты-носителя удалась компании далеко не с первого раза. Также в 2017 году грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС с первого раза. Не говоря уже о регулярных сдвигах сроков различных проектов SpaceX.
СССР запускал и куда более мощные ракеты
Важно отметить, что Falcon Heavy – самая мощная ракета из существующих на данный момент, но не в истории. Советский Союз активно занимался созданием сверхтяжелой ракеты-носителя еще в XX веке. Например, были такие проекты, как Н-1 и "Энергия".
Программа Н-1 в 1960-е годы предполагала возможность вывода на низкую опорную орбиту полезной нагрузки от 90 до 100 т, однако не была удачной. Все четыре старта завершились неудачно, ракета взрывалась по причине малонадежности двигателей. "А когда двигатели довели, проект "волевым решением" закрыли", – рассказал Моисеев.
Ионин не исключил, что проект все же можно было бы довести до конца. По его мнению, он "не был реализован во многом потому, что потерял политическую актуальность. И американский, и российский лунные проекты были политическими. И после того, как американцы высадились на Луну, политическое значение кратно снизилось. Поэтому проект Н-1 был закрыт", – пояснил эксперт.
А вот следующий проект "Энергия" был вполне успешен, отметил Ионин. Сверхтяжелая ракета с полезной нагрузкой в 100 т летала два раза: в 1987 и в 1988 году. Разрабатывалась и еще более тяжелая версия – "Вулкан", с грузоподъемностью до 200 т. "Но проект был закрыт, потому что Советского Союза не стало, а ракета дорогая и в рамках скудной космической программы России в 90-х годах была не нужна. Поддерживать все в режиме готовности – это невероятные усилия", – пояснил собеседник.
"С "Энергией" получилось так, что она была хорошо отработана, прекрасно сделана, двигатели до сих пор используются. Но на эту ракету уходили огромные деньги, а вот полезных нагрузок на нее не сделали, средств уже не хватило" – отметил Моисеев.
В России сверхтяжелую ракету стоит ждать не раньше конца 2020-х годов
В современной России, однако, ситуация со сверхтяжелыми ракетами обстоит пока не так хорошо, и тут Маск со своим первым запуском Falcon Heavy, безусловно, далеко впереди.
Россия заявляла, что будет создавать сверхтяжелую ракету, это необходимо для программы по освоению дальнего космоса, отметил Ионин. По его словам, пуск ориентировочно может состояться в конце 2020-х годов.
Моисеев рассказал, что у нас рассматривают создание сверхтяжелого носителя к 2028 году. А пока несколько лет дается на эскизный проект, "бумажную проработку", пояснил он.
Однако пока идут дискуссии, насколько она нужна, указал эксперт. "Пока денег на нее не выделено, только на один узел – ракету "Союз-5", да и то под вопросом. Каких-то нагрузок для ракеты не просматривается, не проектируется", – подчеркнул он. По его мнению, ситуация схожа с "Энергией" – ракету собираются делать, "а для чего она нужна, никто толком сказать не может".
Кстати, один из вариантов подобной ракеты получил обозначение "Энергия-3В", и в нем, соответственно, используются наработки старого советского проекта.
Марина Балтачева, Никита КоваленкоМихаил Рыбьянов-мл
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07.02.2018
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Друг Георгия
706
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№1
08.02.2018 06:42
Цитата, q
Утром в среду Tesla уже покинул орбиту Земли и теперь, по плану, начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите....мало у нас в космосе мусора, - теперь ещё и дорогой по стоимости и запуску есть! И абсолютно бестолковый. ))
Цитата, q
При этом в кабине Tesla играет знаменитый трек Space Oddity Дэвида БоуиАвторы статьи! В кабине кабриолета, ни чего "играть" не может! Вакуум - это среда, где акустика не работает! ;D ;D ;D Все трое прогуляли тематическую лекцию физики о вакууме? ;) ...или того хуже, ранний Альцгеймер? (((
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gvinpin
303
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№2
08.02.2018 07:06
Цитата, q
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССРКто плюет, тот всегда переплевывает!
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
теперь ещё и дорогой по стоимости и запуску естьДорогой, по сравнению с чем?
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Друг Георгия
706
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№3
08.02.2018 07:21
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gvinpin
303
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№4
08.02.2018 07:40
Цитата, Друг Георгия сообщ. №3
...даже против ветра?Против ветра, по ветру, это философия. Но чтобы кого то переплюнуть, надо пробовать плевать, не правда?
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Друг Георгия
706
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№5
08.02.2018 07:46
Цитата, gvinpin сообщ. №4
Но чтобы кого то переплюнуть,Ах, ну да же! )) Какой то Илон - против целого государства Россия! Вам это не напоминает "что то", подобно этому? ;)
Цитата, gvinpin сообщ. №4
Против ветра, по ветру, это философия.Да )) философия, - только вот "эффект" больно неприглядный в итоге бывает, у особлыво рьянных!))
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В.К.О.
1268
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№6
08.02.2018 07:49
Цитата, q
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССРГоспода авторы..! Вместо того что бы ехидно ухмыляться типа " Маску не удалось переплюнуть сверхтяжёлые ракеты СССР" лучше бы вспомнили это были ракеты СССР а не нынешней России.. А нынешнему Роскосмосу удалось хотя бы доплюнуть до достижений СССР..? Я уж не говорю о том что бы переплюнуть..
Так же перечислять провалы Маска, его неудачные запуски конечно приятно, но было бы неплохо заодно перечислить провалы Роскосмоса, за тот же период.. И сравнить достижения Маска и Роскосмоса.. Вот тогда можно будет и посмеяться.. Только вот вопрос над кем..? А вообще, хорошо смеётся тот кто смеётся последним..
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gvinpin
303
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№7
08.02.2018 07:49
Цитата, Друг Георгия сообщ. №5
Вам это не напоминает "что то", подобно этому? ;)Напоминает.
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Друг Георгия
706
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№8
08.02.2018 07:54
Цитата, В.К.О. сообщ. №6
лучше бы вспомнили это были ракеты СССР а не нынешней России.Простите, это не означает ли, что СССР технологии, - "утеряны" для России? Сделанное однажды в одном и том же государстве, коим была Россия в составе и во-главе, да стем же потенциалом, крайне легко повторить, даже дурачку, извините!
Целое государство США так и не в состоянии до сих пор, хотя бы повторить то (РД-180), что изготовлено в СССР ещё в 60-тых годах!
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В.К.О.
1268
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№9
08.02.2018 07:59
Цитата, Друг Георгия сообщ. №8
Простите, это не означает ли, что СССР технологии, - "утеряны" для России? Сделанное однажды в одном и том же государстве, коим была Россия в составе и во-главе, да стем же потенциалом, крайне легко повторить, даже дурачку, извинитеНу так если по Вашему всё это крайне легко повторить даже дурачку, то почему же до сх пор не повторили то..7 Ну хотя бы чисто в рекламных целях. Как тот же Маск..?
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Павел 1978
9263
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№10
08.02.2018 07:59
Рогозин щас наверно кумекает, как Ладу на орбиту вывести...
Тем более Комаров там работал.
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В.К.О.
1268
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№11
08.02.2018 08:00
Цитата, Друг Георгия сообщ. №8
Целое государство США так и не в состоянии до сих пор, хотя бы повторить то (РД-180), что изготовлено в СССР ещё в 60-тых годах!ну да.. Целое государство США не в состоянии повторить РД-180, а вот целое государство РФ не в состоянии повторить то что сделал Маск два дня назад..
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Андрей_К
3379
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№12
08.02.2018 08:55
Цитата, В.К.О. сообщ. №11
не в состоянии повторить то что сделал Маск два дня назад..А что у Маска есть заказы на эту ракету?
Какую экономическую выгоду он получит от неё?
Были бы экономические перспективы, то и в России сделали бы давно.
Но сейчас даже МКС НАСА отказывается финансировать - что они тогда выводить полезного будут?
Космических туристов на Луну?
Что-то я сильно сомневаюсь.
А просто ради рекорда то зачем еще раз повторять?
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В.К.О.
1268
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№13
08.02.2018 09:21
А что у Маска есть заказы на эту ракету?Не было ракеты не было и заказов. Сейчас после удачного старта и заказы появятся. Не всё так сразу. Ни кто не будет размещать заказы на ракету которая ещё не летала.
Какую экономическую выгоду он получит от неё?давайте подождём.. думаю ждать осталось не долго и потом всё узнаем, получит ли Маск экономическую выгоду от этой ракеты ил нет. И если получит то какую..
Были бы экономические перспективы, то и в России сделали бы давно.Т.е. по Вашему технический прогресс определяется экономической выгодой.. Если не кому продать что то то и изобретать ни чего не надо? Какая то странная позиция..
Но сейчас даже МКС НАСА отказывается финансировать - что они тогда выводить полезного будут?Да при чём тут НАСА.. НАСА и Маск конкуренты. У НАСА аналогичный проект намного дороже. И пока что даже не реализован в "железе". А у Маска уже полетел. Ну и что выводить будут.. Я пока не знаю. Но считаю что после отработки ракеты заказы найдутся и будет что выводить в дальний космос..
А просто ради рекорда то зачем еще раз повторять?Почему просто ради рекорда..? А как же все те амбициозные планы того же Роскосмоса по освоению луны, полётам к Луне.. Космическая экспедиция на Марс.. На чём туда лететь то.. На рогозинском батуте..?
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siamsky
934
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№14
08.02.2018 09:48
А что у Маска есть заказы на эту ракету?Это был первый испытательный полёт, и прошёл он успешно. Так что, учитывая технологичность, грузоподъёмность и цену, ракета быстро найдёт своего заказчика.
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forumow
4320
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№15
08.02.2018 10:07
Цитата
Маску не удалось переплюнуть....А была такая цель...?
Цитата
И это была далеко не первая неудача Маска. Так, в 2013 году космический корабль Dragon потерял управление из-за блокировки топливных клапанов. В 2015 году другой Dragon, который должен был доставить воду и продукты питания на МКС, после запуска упал из-за взрыва резервуара с гелием. Ракета Falcon 9 вместе со спутником, который она должна была доставить, взорвалась в 2016 году прямо на пусковой платформе. Да и посадка первой ступени ракеты-носителя удалась компании далеко не с первого раза. Также в 2017 году грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС с первого раза. Не говоря уже о регулярных сдвигах сроков различных проектов SpaceX.Свои "брёвна в глазах" посчитайте сперва...
Жалкое блеяние лузеров! Не позорились бы...
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forumow
4320
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№16
08.02.2018 10:13
А что у Маска есть заказы на эту ракету?Два запуска уже в этом году. С арабским спутником связи и для МО США.
В любом случае FH - этапная ракета для SpaceX. В начале - середине 20-х гг её сменит совсем другая РН, в связи с чем все конкуренты, ежели продолжат сидеть на попе ровно, окажутся уже в полной и оканчательной ж...
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В.К.О.
1268
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№17
08.02.2018 10:18
Цитата, forumow сообщ. №16
В любом сучае FH - этапная ракета для SpaceX.Весь прикол ещё и в том что "лошара" Маск в отличие от гениальных топ-менеджеров из Роскосмоса не приглашал попов с кадилом освящать и окроплять "святой водичкой" свою ракету. Может быть именно поэтому она у него и полетела.. :)))
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Павел 1978
9263
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№18
08.02.2018 10:18
А что у Маска есть заказы на эту ракету?как вариант можно выводить одновременно два тяжелых
телекоммуникационных спутника
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В.К.О.
1268
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№19
08.02.2018 10:30
Цитата, Павел 1978 сообщ. №18
как вариант можно выводить одновременно два тяжелыхС грузоподъёмностью в 64 тонны на низкую опорную орбиту вариантов коммерческой нагрузки можно найти достаточно много.
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forumow
4320
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№20
08.02.2018 10:35
Цитата, В.К.О. сообщ. №17
прикол ещё и в том что "лошара" Маск в отличие от гениальных топ-менеджеров из Роскосмоса не приглашал попов с кадилом освящать и окроплять "святой водичкой" свою ракету.Америкосы, их элита - антикоммунисты. Коммунистическая идеология, как ни крути - продукт христианской цивилизации. Вспомните: "богач попадёт в царствие небесное через игольное ушко..." и т.п. Зачем им такое...? Возможно, осознав эту связь, в т.ч. и поэтому перестали опираться на на них, в идеологическом воспитании своего населения. Христианство заменила "церковь" месс-медиа.
А ведь ащё в 1950-60 гг. какой-то президент называл холодную войну - противостоянием богобоязненной нации и нации безбожников...
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В.К.О.
1268
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№21
08.02.2018 10:46
Цитата, forumow сообщ. №20
Америкосы, их элита - антикоммунисты.Т.е. судя по Вашей логке нынешняя российская элита все сплошь коммунисты..? Если:
Цитата, forumow сообщ. №20
Коммунистическая идеология, как ни крути - продукт христианской цивилизации. Вспомните: "богач попадёт в царствие небесное через игольное ушко..." и т.п.А нынешняя российская элита все сплошь набожными стали.. Из церквей не вылязят.. Все церковные праздники отмечают.. Вот только я что то не помню что бы в СССР коммунисты и коммунистческая номенклатура в церковь ходили молиться..
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прохожий
506
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№22
08.02.2018 10:47
Обычный пиар ход американцев, показать, что целая Россия не может, а в Америке какой то частник переплюнул целую страну...дешевки.
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forumow
4320
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№23
08.02.2018 10:54
Цитата, В.К.О. сообщ. №21
Т.е. судя по Вашей логке нынешняя российская элита все сплошь коммунисты..?Вы делаете слишкм прямые выводы. Тут всё более тонко...
Ведь доминировавшая в США протестантская конфессия - как бы наоброт превозносила богатство. Но как видите это не помогло сохранить им позиции в современном западном обществе. Притворечивые "архаичные" нотки христианской морали, даже в таком виде не устроили захвативших доминирующие позиции "либералов"...
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В.К.О.
1268
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№24
08.02.2018 11:01
Обычный пиар ход американцев, показать, что целая Россия не может, а в Америке какой то частник переплюнул целую страну...дешевки.Не знаю как насчёт пара.. Он конечно же присутствует. Но то что этот американский частник переплюнул пусть и не целую страну но целую государственную компанию такую как Роскосмос это факт. Вот даже академик российской академии космонавтики тоже так же считает:
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forumow
4320
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№25
08.02.2018 11:06
Обычный пиар ход американцев, показать, что целая Россия не можетВот уж о том чтобы что-то там "показать" в политическом плане Маск думал в последнюю очередь. Да и "показал" он не только России и прочим, но собственным заплывшим жиром отраслевым администраторам из старых фирм.
в Америке какой то частник переплюнул целую страну...дешевки.Маск не присваевает все заслуги исключительно себе. Вы делаете выводы по опусам малограмотных журналамеров. Он в полной мере опирается на прежние достижения ракетно-космической отрасли США. Технологии и специалисты - оттуда. С его стороны лишь по настоящему эффективный менеджмент и личная заинтересованность в успехе. "Дирижер новый, музыканты прежние!"
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ID: 1701
2816
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№26
08.02.2018 11:08
Сверхтяжелая ракета запустила сверхтяжелый электрокар на Альфу Центавра
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Павел 1978
9263
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№28
08.02.2018 12:11
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siamsky
934
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№29
08.02.2018 12:23
Цитата, В.К.О. сообщ. №17
"лошара" Маск в отличие от гениальных топ-менеджеров из Роскосмоса не приглашал попов с кадиломСтёб стёбом, но достаточно посмотреть на конструкцию Falcon Heavy, чтобы понять, как красиво и по-рыночному он обойдёт конкурентов: ведь конструктивно Heavy - это три уже прекрасно отработанные Falcon 9. Этакий космический Лего, под который не нужно создавать (и содержать!) новый завод. Причём все ступени умеют возвращаться назад... и даже без батута :) У конкурентов тут нет шансов, проиграют элементарно по цене запуска: ведь даже в этом испытательном пуске, когда от ракеты никто ничего не требовал, два разгонных блока (по сути, две первые ступени Falcon 9) успешно вернулись назад
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В.К.О.
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№30
08.02.2018 12:29
Цитата, siamsky сообщ. №29
Стёб стёбом, но достаточно посмотреть на конструкцию Falcon Heavy, чтобы понять, как красиво и по-рыночному он обойдёт конкурентов:Тут всё очевидно. Стоимость ракеты с грузоподъёмностью в 64 тонны на низкую опорную орбиту 90млн. долларов. Стоимость российской ракеты "Протон" примерно такая же, НО..! У "Протона" грузоподъёмность где то в 2,5 раза меньше.. Соответственно по стоимости вывода на орбиту 1 кг груза Фалькон Хеви ровно во столько же раз выигрывает у того же "Протона". Вот Вам и рыночная конкуренция..
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