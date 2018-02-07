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Китай назвал российские Су-25 старьем

07.02.2018 Lenta.ru 753 2
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Су-25 ВКС РФ
Су-25 ВКС РФ в Сирии.
Источник: defence.ru

Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39. Об этом пишет китайское издание Sina.com.

На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК, отмечает издание.

По мнению авторов материала, вместо самолетов вроде Су-25 целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper.

Советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году. В феврале 2018 года Су-25 ВКС России в Сирии был подбит ПЗРК боевиков. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но подорвал себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен. Летчик представлен к званию Героя России.
06.02.2018
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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
СН-4
Су-25
Су-34
Су-39
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
JackZlo
1756
№1
07.02.2018 03:15
Зачем нам их Rainbow CH-4 или MQ-9 Reaper? У нас гораздо современнее есть "Альтиус" и "Скат", пусть на бумаге, зато наш! Плюс у Израиля (IAI) закупили. Всё отлично, а скоро и вовсе будет хорошо, так как переход на гражданскую продукцию начнётся, Путин сказал, чтобы не меньше 50% шло в гражданскую сферу. Пусть у границ 15 тонные "Глобал Хоки" кружат, у нас зато 100 килограммовые "Пчёлы" имеются, а в этом и заключена вся мудрость асимметричного ответа! Так что всё у нас хорошо, а скоро и ещё лучше будет!
-1
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RU
VK
705
№2
07.02.2018 06:13
1) "обожаю" журналюг, которые пишут "Китай назвал...", даже если это мнение одного единственного китайца. Или "Америка считает..." и т.д.
Это такой способ упростить картину мира, чтобы  она легче усваивалась примитивными мозгами или это такие мозги у автора статьи?

2) а по-сути он прав, стоило появиться 1 трубе ПЗРК, как стало очевидным, что летать ниже 5000к не безопасно. Об чём и писалось, когда тут лили слёзы по поводу свертывания производства грачей. Самолёт-то новый склепать не долго, плати деньги, на заводе только спасибо скажут, за рост заказов. А где взять опытного лётчика? Его за год-два не склепаешь. Это танкиста можно за год выдрючить так, что он в танковый биатлон с закрытыми глазами будет всех рвать, а в программе подготовки лётчика объём информации который надо усвоить в разы больше, не говоря про то, что большую часть информации надо усвоить до уровня рефлексов. И требования к здоровью сильно выше. ВСД, остеохандроз это уже риск того, что тебя не возьмут летать на чем-то быстром (или вообще не возьмут). А где сейчас найти ребенка после школы без остеохандроза? Это редкость.  

То же самое можно сказать и про вертолёты. Если реально хотим ссориться с США (не воевать, а ссориться только), то нужны БЛА. Т.к. при реальной ссоре риск того, что бородатым зомби подбросят пачку ПЗРК близок к 100%. Это ещё удивительно как это в Сирии такое не случилось
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