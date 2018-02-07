Китай назвал российские Су-25 старьем

VK 705

№2 07.02.2018 06:13 1) "обожаю" журналюг, которые пишут "Китай назвал...", даже если это мнение одного единственного китайца. Или "Америка считает..." и т.д.

Это такой способ упростить картину мира, чтобы она легче усваивалась примитивными мозгами или это такие мозги у автора статьи?



2) а по-сути он прав, стоило появиться 1 трубе ПЗРК, как стало очевидным, что летать ниже 5000к не безопасно. Об чём и писалось, когда тут лили слёзы по поводу свертывания производства грачей. Самолёт-то новый склепать не долго, плати деньги, на заводе только спасибо скажут, за рост заказов. А где взять опытного лётчика? Его за год-два не склепаешь. Это танкиста можно за год выдрючить так, что он в танковый биатлон с закрытыми глазами будет всех рвать, а в программе подготовки лётчика объём информации который надо усвоить в разы больше, не говоря про то, что большую часть информации надо усвоить до уровня рефлексов. И требования к здоровью сильно выше. ВСД, остеохандроз это уже риск того, что тебя не возьмут летать на чем-то быстром (или вообще не возьмут). А где сейчас найти ребенка после школы без остеохандроза? Это редкость.



То же самое можно сказать и про вертолёты. Если реально хотим ссориться с США (не воевать, а ссориться только), то нужны БЛА. Т.к. при реальной ссоре риск того, что бородатым зомби подбросят пачку ПЗРК близок к 100%. Это ещё удивительно как это в Сирии такое не случилось