Подстава над Идлибом



Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018.

Источник: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018.Источник: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Чьи команды выполнял пилот Су-25, работая мишенью для террористов?

3 февраля в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. "Грач", как заявило Минобороны, стал жертвой переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Ответственность за уничтожение "Грача" взяла на себя "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России организация), сменившая название на "Хейат тахрир аш-Шам". Однако есть версия, что к атаке могла быть причастна менее известная группировка "Джейш ан-Наср", которая структурно входит в Свободную сирийскую армию. Именно представители "Джейш ан-Наср" первыми распространили видео попадания ракеты в самолет и кадры с места падения.

Пилот штурмовика майор Роман Филиппов успел катапультироваться, но на земле его окружили боевики. Летчик принял неравный бой, отстреливался из пистолета, а когда уже не было выхода, подорвал себя гранатой. В понедельник стало известно, что Роман Филиппов посмертно представлен к званию Героя России. Сбитый штурмовик Су-25 стал первой боевой потерей наших Воздушно-космических сил от наземного огня в ходе сирийской операции. Эта трагедия вызывает много вопросов.

Ниже пяти тысяч – смерть

Почему штурмовик попал в зону применения ПЗРК? Многие эксперты уже поспешили сделать вывод, что российское командование не знало, что у боевиков в том районе есть средства ПВО. Более того, некоторые представители экспертного сообщества заявили, что появление ПЗРК серьезно скажется на эффективности работы российской боевой авиации в Сирии.

“В Афганистане, Чечне и в Южной Осетии были случаи, когда поврежденные ПЗРК "Грачи" возвращались на свои аэродромы”

На самом деле ПЗРК активно применяются боевиками с самого начала гражданской войны в арабской республике. Первые случаи поражения летательных аппаратов ракетами переносных зенитно-ракетных комплексов отмечены еще в 2013 году. За пять лет войны сирийские ВВС потеряли от огня ПЗРК более десятка самолетов и вертолетов. К примеру, в конце прошлого года из ПЗРК был сбит учебно-тренировочный самолет L-39,переделанный в легкий штурмовик. Машина погибла в районе Дейр эз-Зора. Доставалось от переносных зенитно-ракетных комплексов и американской коалиции. В частности, именно из ПЗРК боевики запрещенного в России "Исламского государства" сбили иорданский истребитель F-16, пилот которого попал в плен, а потом был казнен.

Начиная в 2015 году операцию в Сирии, российское военное руководство прекрасно осознавало опасность применения ПЗРК. Поэтому фактически все время авиация работала на высоте свыше пяти тысяч метров. В том числе так действовали и "Грачи". Их задачей стали не штурмовые удары, а бомбардировки ранее обнаруженных целей, благо, современный прицельный комплекс Су-25 позволяет поражать цели с высоты пять-шесть километров и с точностью до нескольких метров.

Правда, какое-то время штурмовики все-таки использовались в Сирии для ведения "свободной охоты". Они патрулировали заданные районы и атаковали колонны с техникой боевиков, пешие отряды и отдельные позиции. В этом случае "Грачи" вооружались неуправляемыми ракетами и действовали на высотах от 3,5 до 4 тысяч метров. Но в дальнейшем ВКС России от такой практики отказались, и до последнего времени Су-25 служили своеобразным "грузовиком с бомбами". Именно они бомбовыми ударами пробивали дорогу в ходе второго штурма Пальмиры. Также обеспечивались успешный бросок сирийских войск к Дейр эз-Зору и форсирование Евфрата.

Роман Филиппов. Источник: vpk-news.ru

По решению президента Росси Владимира Путина штурмовики в конце прошлого года возвратились в Россию, но не все, часть "Грачей" осталась на базе "Хмеймим".

С конца января Су-25 стали частыми гостями в небе над провинцией Идлиб. Не совсем понятно, привлекались ли они для ударов по наземным целям, но точно известно, что по неназванной причине потолок работы "Грачей" был снижен до 2500–3000 метров. Первый тревожный звонок прозвучал 1 февраля: боевики "ан-Нусры" обстреляли "Грач" из автоматических зенитных установок, скорее всего ЗУ 23-2. Снаряды ложились достаточно близко, один даже взорвался рядом с кабиной. Боевики поспешили сообщить о серьезном повреждении штурмовика, но информация не подтвердилась.

Использовались ли Су-25 в Идлибе для ведения "свободной охоты"? Скорее всего нет. За последнее время из Сирии не было ни одного видеосюжета с нанесением штурмовых ударов "Грачами". Также на видео, запечатлевшем поражение Су-25 ракетой ПЗРК, хорошо заметно, что самолет просто идет по прямой, не выполняя каких-либо боевых маневров.

Вызывает сомнение заявление Минобороны, что самолет выполнял облет зоны деэскалации. Су-25СМ не оснащен оптико-электронными системами и обнаруживать объекты на земле пилот может лишь визуально. Что он способен увидеть с высоты две-три тысячи метров? Для таких задач лучше всего подходят беспилотники, они активно работают в Сирии и дают достаточно качественную информацию в режиме реального времени.

Зачем летал, куда глядел

Еще один важный вопрос: почему пилот, когда по штурмовику выпустили ракету, не предпринял никаких действий? Начнем с того, что на Су-25СМ нет средств предупреждения о применении по нему переносных зенитно-ракетных комплексов. Такие устройства обнаруживают запуск ракеты по тепловому излучению ее двигателя. Поэтому во время боевой работы при угрозе применения ПЗРК пилот Су-25 включает автомат отстрела тепловых ловушек. При этом задняя полусфера очень тяжело просматривается из кабины, и чаще всего штурмовики работают в паре. Это позволяет экипажам видеть пуски с земли и предупреждать друг друга.

В случае с погибшим в Идлибе Су-25 у пилота не было возможности уклониться. По какой-то причине штурмовик выполнял полет в одиночестве, без ведомого, ракета была запущена с задней полусферы, а на видео хорошо видно, что тепловые ловушки не задействованы – фактически боевики атаковали наш самолет в наиболее выгодных условиях.

Могли ли пилоты штурмовиков совершить такие грубые тактические ошибки – не выполнять противозенитные маневры, снизиться на небезопасную высоту и не отстреливать тепловые ловушки? С большой долей вероятности – нет. Значит, штурмовики выполняли какую-то задачу и им были указаны именно эти курсы и параметры полетов.

Мог ли пилот дотянуть на одном двигателе до "Хмеймима" и не катапультироваться? Как показывает опыт, в случае с попаданием ПЗРК вероятность продолжить полет 50 на 50. В Афганистане, Чечне и в Южной Осетии были случаи, когда поврежденные ПЗРК "Грачи" возвращались на свои аэродромы. Но все зависит от конкретных обстоятельств.

Сбитый Су-25 вызвал много вопросов, но внятных ответов из российского военного ведомства пока не прозвучало. Создана специальная комиссия, которая займется расследованием, правда, как показывает опыт, ее выводы будут скорее всего засекречены.

Да, майор Роман Филиппов совершил подвиг. Но что заставило его проявить героизм? Вероятность того, что чье-то головотяпство, весьма велика.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (718) за 6 февраля 2018 года