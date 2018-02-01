Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВС Марокко, предположительно, закупили китайские ЗРК "Скай Дрэгон-50"

02.02.2018 ЦАМТО 202 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК Sky Dragon 50
Мобильная ЗРК Sky Dragon 50.
Источник: Norinco

ЦАМТО, 1 февраля. В декабре 2017 года ВС Марокко получили несколько ЗРК средней дальности "Скай Дрэгон-50" (Sky Dragon 50) производства Китайской северной промышленной корпорации NORINCO (China North Industries Corporation). Об этом 28 января без ссылки на источники сообщил сайт Hespress.com.

По данным ресурса, поставка была выполнена после завершения начавшейся ранее подготовки в Китае группы офицеров и инженеров, специалистов по радиолокации и системам противовоздушной обороны ВС Марокко.

Как сообщал ЦАМТО, впервые NORINCO продемонстрировала базовую версию комплекса "Скай Дрэгон-50" на выставке "Евросатори-2012". В комплект ЗРК входят мобильная трехкоординатная РЛС IBIS-150 и до 6 самоходных пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ЗУР. Два года спустя компания представила систему с обновленной трехкоординатной радиолокационной станцией IBIS-200 S-диапазона, позволяющей обнаруживать цели на дальности до 250 км.

ЗРК "Скай Дрэгон-50", разработанный на базе ракеты PL-12, обеспечивает поражение целей на дальностях 3-50 км и высотах от 30 до 19700 м. Самоходная пусковая установка для устойчивости при стрельбе оснащена четырьмя выдвижными стабилизаторами и оснащается четырьмя ТПК с ЗУР наклонного старта. Ракета одноступенчатая твердотопливная, относится к классу "выстрелил и забыл". ЗУР оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и инерциальной навигационной системой управления с радиокоррекцией. В состав батареи "Скай Дрэгон-50" также входит машина управления огнем, что позволяет одновременно обстреливать 12 целей, осуществляя запуск 12 ракет в течение нескольких секунд.

Представители компании заявляют, что их система проста в управлении, ее применение не требует длительной подготовки личного состава, а оснащение ЗУР современной активной радиолокационной ГСН увеличивает точность поражения целей.

Ранее в СМИ о продажах "Скай Дрэгон-50" не сообщалось. В 2016 году представитель NORINCO сообщил, что компания предлагала этот ЗРК на тендер, проводившийся ВВС Индонезии.

Кроме "Скай Дрэгон-50", по данным ресурса Hespress.com, ВС Марокко уже приобрели в Китае системы ПВО ближнего действия, танки и РЛС.

Длительное время ВС Марокко традиционно осуществляли закупки ВиВТ в США и странах Европы, однако в 2008-2010 гг. ситуация стала меняться. В 2010 году Китай поставил ВС Марокко 54 основных боевых танка, а также четыре бронированные машины и 12 артиллерийских систем. Кроме того, сообщалось о продаже 12 РСЗО AR2. В то же время, направленный США в 2012 году запрос на поставку ЗРК "Хок" позднее был аннулирован.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Марокко
США
Продукция
HJ-10
Компании
Norinco

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.02 11:34
  • 1
Израильтяне разработали "супер-пулю"
  • 02.02 11:31
  • 2
Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
  • 02.02 11:25
  • 2
Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"
  • 02.02 11:09
  • 34
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 02.02 11:09
  • 2
Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
  • 02.02 11:03
  • 1
Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
  • 02.02 11:03
  • 37
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 02.02 10:54
  • 1
Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
  • 02.02 10:52
  • 6
Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
  • 02.02 10:51
  • 4
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
  • 02.02 10:33
  • 1
Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк
  • 02.02 10:32
  • 18
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 02.02 10:28
  • 1
Соперник для "Арматы"
  • 02.02 09:57
  • 459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.02 09:44
  • 10
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы