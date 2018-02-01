ВС Марокко, предположительно, закупили китайские ЗРК "Скай Дрэгон-50"



Мобильная ЗРК Sky Dragon 50.

Источник: Norinco Мобильная ЗРК Sky Dragon 50.Источник: Norinco

ЦАМТО, 1 февраля. В декабре 2017 года ВС Марокко получили несколько ЗРК средней дальности "Скай Дрэгон-50" (Sky Dragon 50) производства Китайской северной промышленной корпорации NORINCO (China North Industries Corporation). Об этом 28 января без ссылки на источники сообщил сайт Hespress.com.

По данным ресурса, поставка была выполнена после завершения начавшейся ранее подготовки в Китае группы офицеров и инженеров, специалистов по радиолокации и системам противовоздушной обороны ВС Марокко.

Как сообщал ЦАМТО, впервые NORINCO продемонстрировала базовую версию комплекса "Скай Дрэгон-50" на выставке "Евросатори-2012". В комплект ЗРК входят мобильная трехкоординатная РЛС IBIS-150 и до 6 самоходных пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ЗУР. Два года спустя компания представила систему с обновленной трехкоординатной радиолокационной станцией IBIS-200 S-диапазона, позволяющей обнаруживать цели на дальности до 250 км.

ЗРК "Скай Дрэгон-50", разработанный на базе ракеты PL-12, обеспечивает поражение целей на дальностях 3-50 км и высотах от 30 до 19700 м. Самоходная пусковая установка для устойчивости при стрельбе оснащена четырьмя выдвижными стабилизаторами и оснащается четырьмя ТПК с ЗУР наклонного старта. Ракета одноступенчатая твердотопливная, относится к классу "выстрелил и забыл". ЗУР оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и инерциальной навигационной системой управления с радиокоррекцией. В состав батареи "Скай Дрэгон-50" также входит машина управления огнем, что позволяет одновременно обстреливать 12 целей, осуществляя запуск 12 ракет в течение нескольких секунд.

Представители компании заявляют, что их система проста в управлении, ее применение не требует длительной подготовки личного состава, а оснащение ЗУР современной активной радиолокационной ГСН увеличивает точность поражения целей.

Ранее в СМИ о продажах "Скай Дрэгон-50" не сообщалось. В 2016 году представитель NORINCO сообщил, что компания предлагала этот ЗРК на тендер, проводившийся ВВС Индонезии.

Кроме "Скай Дрэгон-50", по данным ресурса Hespress.com, ВС Марокко уже приобрели в Китае системы ПВО ближнего действия, танки и РЛС.

Длительное время ВС Марокко традиционно осуществляли закупки ВиВТ в США и странах Европы, однако в 2008-2010 гг. ситуация стала меняться. В 2010 году Китай поставил ВС Марокко 54 основных боевых танка, а также четыре бронированные машины и 12 артиллерийских систем. Кроме того, сообщалось о продаже 12 РСЗО AR2. В то же время, направленный США в 2012 году запрос на поставку ЗРК "Хок" позднее был аннулирован.