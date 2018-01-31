Пентагон признал утрату преимущества в разработке гиперзвукового оружия

США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия России и Китаю, которые значительно продвинулись в создании таких систем, передает ТАСС заявление зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Пола Селвы.

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Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, (но) мы не проиграли битву по гиперзвуку,

сказал Селва.

По его словам в этом направлении "довольно умело продвинулись Россия и Китай".

При этом Генерал отметил, что Китай превратил такого рода разработки в "национальную программу".

Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов (долларов) на решение проблем полета гиперзвуковых (аппаратов),

отметил он.

Военачальник уточнил, что Вашингтон "руководствуется другим подходом, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем".

США "усердно работают над тем, чтобы сделать более маневренными гиперзвуковые летательные аппараты и придать им способность преодолевать средства ПРО противника", что "является проблемой системы управления полетом", пояснил он.

Селва поставил под сомнение необходимость разработки пилотируемых гиперзвуковых аппаратов в будущем.

При ситуации, когда вы можете создавать гиперзвуковое оружие, гиперзвуковая платформа, вероятно, не является обязательным требованием,

подчеркнул он.

Зампредседателя КНШ сообщил, что в США над разработкой новейших гиперзвуковых аппаратов работают три центра – Управление перспективных исследовательских программ минобороны, ВМС и еще один центр, назвать который он отказался.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев рассказал, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой российской госпрограммы вооружений до 2027 года.