Боевые корабли ВМФ России сбили крылатые ракеты условного противника в Баренцевом море
|
|
Артиллерийская стрельба установки АК-630.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
На время учений некоторые районы Баренцева моря были закрыты для судоходства и полетов авиации
МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Боевые корабли Кольской флотилии ВМФ России провели учебные стрельбы в Баренцевом море и уничтожили крылатые ракеты условного противника. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Северного флота.
"Малый ракетный корабль "Айсберг" и малый противолодочный корабль "Юнга" соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота... отработали стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими установками АК-176 и малокалиберной зенитной артиллерией - комплексами АК-630", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что боевые расчеты отразили удар условного противника по отряду кораблей.
Также экипажи кораблей провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", отработали тактику маневрирования при отражении воздушных атак.
Районы учений в Баренцевом море были закрыты для судоходства и полетов авиации.
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2017 "Онега" и "Нарьян-Мар" отразили воздушную атаку условного врага на учениях в Белом море
20.07.2017 Ударная группа военно-морской базы провела в Белом море бой с условным противником
11.07.2017 Корабль "Нарьян-Мар" проводит стрельбы на Белом море
27.03.2017 Малый ракетный корабль "Айсберг" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
25.08.2016 Противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" провели пуски зенитных ракет в Белом море
24.06.2016 Корабли Северного флота отработают противолодочные задачи в Белом море
01.04.2016 Ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет" вышли в полигоны СФ
04.04.2017 Корабли Тихоокеанского флота выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы