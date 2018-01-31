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Боевые корабли ВМФ России сбили крылатые ракеты условного противника в Баренцевом море

01.02.2018 ТАСС 201 0
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Артиллерийская стрельба установки АК-630
Артиллерийская стрельба установки АК-630.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

На время учений некоторые районы Баренцева моря были закрыты для судоходства и полетов авиации

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Боевые корабли Кольской флотилии ВМФ России провели учебные стрельбы в Баренцевом море и уничтожили крылатые ракеты условного противника. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Северного флота.

"Малый ракетный корабль "Айсберг" и малый противолодочный корабль "Юнга" соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота... отработали стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими установками АК-176 и малокалиберной зенитной артиллерией - комплексами АК-630", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что боевые расчеты отразили удар условного противника по отряду кораблей.

Также экипажи кораблей провели учения по противовоздушной обороне с применением зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", отработали тактику маневрирования при отражении воздушных атак.

Районы учений в Баренцевом море были закрыты для судоходства и полетов авиации.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Проекты
Военные учения
СФ

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