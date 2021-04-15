Малые противолодочные корабли провели учение по ПВО в Баренцевом море

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга" провела учение по противовоздушной обороне в акватории Баренцева моря, сообщил Северный флот.

"Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили совместную тренировку с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Имитацию воздушной цели осуществлял самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО", - сообщили в пресс-службе флота в среду.

Там отметили, что данное плановое мероприятие боевой подготовки проходило в рамках контрольных проверок за зимний период обучения.

"На завершающем этапе учения экипажи малых противолодочных кораблей выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими установками АК-630", - сообщил флот.