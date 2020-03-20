Ракетный корабль "Айсберг" выполнил стрельбы по воздушным целям в Баренцевом море

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Айсберг" Кольской флотилии выполнил артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы на учении в Баренцевом море по отражению воздушного нападения, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"В ходе тактического учения по отражению воздушного нападения с различных высот и направлений, моряки выполнили боевые упражнения по поражению воздушных целей с применением бортовых систем радиотехнического и артиллерийского вооружения, а также зенитного ракетного комплекса", - заявил Серга.

По его словам, расчеты малокалиберной зенитной артиллерийской установки АК-630 осуществили противовоздушную оборону, а расчеты 76-мм артиллерийской установки АК-176 поразили воздушные цели условного противника.

"Стрельбу по имитированной воздушной цели - малоразмерной твердотопливной ракете "Саман", запущенной с борта малого противолодочного корабля "Юнга" - военные моряки выполнили модернизированным зенитным ракетным комплексом "Оса-МА", способным поражать средства воздушного нападения на высотах от нескольких метров до 4 км", - сказал представитель Северного флота.