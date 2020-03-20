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Интерфакс-АВН

Ракетный корабль "Айсберг" выполнил стрельбы по воздушным целям в Баренцевом море

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МРК «Айсберг»
Малый ракетный корабль «Айсберг».
Источник изображения: www.korabli.eu

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Айсберг" Кольской флотилии выполнил артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы на учении в Баренцевом море по отражению воздушного нападения, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"В ходе тактического учения по отражению воздушного нападения с различных высот и направлений, моряки выполнили боевые упражнения по поражению воздушных целей с применением бортовых систем радиотехнического и артиллерийского вооружения, а также зенитного ракетного комплекса", - заявил Серга.

По его словам, расчеты малокалиберной зенитной артиллерийской установки АК-630 осуществили противовоздушную оборону, а расчеты 76-мм артиллерийской установки АК-176 поразили воздушные цели условного противника.

"Стрельбу по имитированной воздушной цели - малоразмерной твердотопливной ракете "Саман", запущенной с борта малого противолодочного корабля "Юнга" - военные моряки выполнили модернизированным зенитным ракетным комплексом "Оса-МА", способным поражать средства воздушного нападения на высотах от нескольких метров до 4 км", - сказал представитель Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Проекты
Военные учения
СФ
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