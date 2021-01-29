Состоялся первый полет стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани и "воздушного танкера" Ил-78 в Ульяновске



Первый подготовленный к поставке в Китай с Украины самолет-заправщик Ил-78 (серийный номер 59-10, заводской номер 0073478359, прежняя советская/украинская регистрация СССР/UR-76744). Кульбакино (Николаев), 25.03.2014.

Источник: Андрей Ракул / russianplanes.net Первый подготовленный к поставке в Китай с Украины самолет-заправщик Ил-78 (серийный номер 59-10, заводской номер 0073478359, прежняя советская/украинская регистрация СССР/UR-76744). Кульбакино (Николаев), 25.03.2014.Источник: Андрей Ракул / russianplanes.net

ЦАМТО, 26 января. Как уже сообщалось, 25 января президент России Владимир Путин посетил Казанский авиазавод им. С.П.Горбунова, где состоялся демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160. Ниже представлен материал на эту тему пресс-службы ПАО "ОАК".

Справочно: в 2015 году было принято решение о возобновлении производства Ту-160 на входящем в Дивизион стратегической и специальной авиации ПАО "ОАК" – "Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова – филиале ПАО "Туполев".

Демонстрационный полет проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Президент попросил поблагодарить летчиков от его имени.

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что глубокая модернизация позволит увеличить боевую эффективность самолета более чем на 60% за счет расширения функций и улучшения характеристик бортового оборудования, повышения точности навигационных систем, использованию новых средств самообороны и противодействия. На самолете будет установлена новая информационно-управляющая система, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Самолет сможет применять новые виды вооружений.

Юрий Слюсарь также рассказал о первом полете нового полностью российского модернизированного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечат решение всех боевых задач стратегической авиации.

Для возобновления производства военных "стратегов" Ту-160М осуществляется масштабное техперевооружение Казанского авиазавода. На сегодняшний день это самая крупная модернизация авиационного производства в России. Значительные средства направлены на реконструкцию цехов основного производства, аэродромно-испытательного комплекса и инфраструктурные объекты.

В присутствии Владимира Путина на заводе состоялась церемония подписания государственного контракта между Министерством обороны РФ и ПАО "Туполев" о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Глава государства пообщался с работниками предприятия. Также Владимиру Путину показали модернизированные цеха казанского авиазавода.

В производственной кооперации по созданию Ту-160 участвуют около 200 предприятий страны.

Ту-160

Многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных в мире боевых самолетов. Ракетоносец Ту-160 – первый новый самолет, произведенный в рамках программы глубокой модернизации.

На модернизированном Ту-160М обновлено пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Модернизировано существующее оборудование: комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Проект позволил внедрить ряд принципиальных новшеств в системе российского авиастроения. Работу над цифровым проектом самолета вели совместно ведущие авиационные КБ – Туполева, Бериева, Ильюшина, Сухого, Яковлева. Инженеры и конструкторы работали в режиме так называемого "распределенного КБ" с помощью специальных защищенных каналов связи. Это позволило значительно сократить сроки проектирования и оптимизировать затраты.

В 2017 году завершен ключевой этап реконструкции производства – запущена работа электронно-лучевой сварки титановых конструкций центральной балки самолета. Это самый крупный в мире аппарат по сварке агрегатов из титана. Центральная балка весом около 6 тонн – наиболее нагруженный агрегат Ту-160, к нему прикреплены основные механизмы, обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев и сами крылья самолета. Общая протяженность сварочных швов – около 140 метров, сварка происходит на высоких скоростях (до 36 м/ч). При производстве Ту-160 используется наибольшая в авиации доля титана, около 30% от общего веса. Поэтому восстановление технологии было критически важным условиям реализации программы.

Ил-78М-90А

Перспективный самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А разработан конструкторами Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина, производится на заводе "Авиастар-СП". Новая усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

На топливозаправщике установлены современные пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи, "стеклянная" кабина, которые отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов и точность самолетовождения.

Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Их удельный расход топлива на 12-14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолетов-топливозаправщиков. В результате Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью и может брать большее количество топлива для заправки самолетов.

В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком для дозаправки в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Самолет способен производить заправку ракетоносцев типа Ту-160 или одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су, МиГ). С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. Также при использовании Ил-78М-90А на земле, возможна одновременная заправка до четырех воздушных судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".