Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани и "воздушного танкера" Ил-78 в Ульяновске

29.01.2018 ЦАМТО 231 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет-заправщик Ил-78
Первый подготовленный к поставке в Китай с Украины самолет-заправщик Ил-78 (серийный номер 59-10, заводской номер 0073478359, прежняя советская/украинская регистрация СССР/UR-76744). Кульбакино (Николаев), 25.03.2014.
Источник: Андрей Ракул / russianplanes.net

ЦАМТО, 26 января. Как уже сообщалось, 25 января президент России Владимир Путин посетил Казанский авиазавод им. С.П.Горбунова, где состоялся демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160. Ниже представлен материал на эту тему пресс-службы ПАО "ОАК".

Справочно: в 2015 году было принято решение о возобновлении производства Ту-160 на входящем в Дивизион стратегической и специальной авиации ПАО "ОАК" "Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова филиале ПАО "Туполев".

Демонстрационный полет проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Президент попросил поблагодарить летчиков от его имени.

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что глубокая модернизация позволит увеличить боевую эффективность самолета более чем на 60% за счет расширения функций и улучшения характеристик бортового оборудования, повышения точности навигационных систем, использованию новых средств самообороны и противодействия. На самолете будет установлена новая информационно-управляющая система, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Самолет сможет применять новые виды вооружений.

Юрий Слюсарь также рассказал о первом полете нового полностью российского модернизированного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечат решение всех боевых задач стратегической авиации.

Для возобновления производства военных "стратегов" Ту-160М осуществляется масштабное техперевооружение Казанского авиазавода. На сегодняшний день это самая крупная модернизация авиационного производства в России. Значительные средства направлены на реконструкцию цехов основного производства, аэродромно-испытательного комплекса и инфраструктурные объекты.

В присутствии Владимира Путина на заводе состоялась церемония подписания государственного контракта между Министерством обороны РФ и ПАО "Туполев" о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Юрий Борисов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Глава государства пообщался с работниками предприятия. Также Владимиру Путину показали модернизированные цеха казанского авиазавода.

В производственной кооперации по созданию Ту-160 участвуют около 200 предприятий страны.

Ту-160

Многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных в мире боевых самолетов. Ракетоносец Ту-160 – первый новый самолет, произведенный в рамках программы глубокой модернизации.

На модернизированном Ту-160М обновлено пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Модернизировано существующее оборудование: комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Проект позволил внедрить ряд принципиальных новшеств в системе российского авиастроения. Работу над цифровым проектом самолета вели совместно ведущие авиационные КБ – Туполева, Бериева, Ильюшина, Сухого, Яковлева. Инженеры и конструкторы работали в режиме так называемого "распределенного КБ" с помощью специальных защищенных каналов связи. Это позволило значительно сократить сроки проектирования и оптимизировать затраты.

В 2017 году завершен ключевой этап реконструкции производства – запущена работа электронно-лучевой сварки титановых конструкций центральной балки самолета. Это самый крупный в мире аппарат по сварке агрегатов из титана. Центральная балка весом около 6 тонн – наиболее нагруженный агрегат Ту-160, к нему прикреплены основные механизмы, обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев и сами крылья самолета. Общая протяженность сварочных швов – около 140 метров, сварка происходит на высоких скоростях (до 36 м/ч). При производстве Ту-160 используется наибольшая в авиации доля титана, около 30% от общего веса. Поэтому восстановление технологии было критически важным условиям реализации программы.

Ил-78М-90А

Перспективный самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А разработан конструкторами Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина, производится на заводе "Авиастар-СП". Новая усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

На топливозаправщике установлены современные пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи, "стеклянная" кабина, которые отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов и точность самолетовождения.

Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Их удельный расход топлива на 12-14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолетов-топливозаправщиков. В результате Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью и может брать большее количество топлива для заправки самолетов.

В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком для дозаправки в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. Самолет способен производить заправку ракетоносцев типа Ту-160 или одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су, МиГ). С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. Также при использовании Ил-78М-90А на земле, возможна одновременная заправка до четырех воздушных судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Д-30КП
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
ПС-90А
ПС-90А-76
Ту-160
Компании
Авиастар-СП
Ил
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Слюсарь Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
  • 29.01 07:43
  • 1
"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике
другие обсуждаемые темы