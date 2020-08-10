Войти
bmpd.livejournal.com

Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»

678
0
-1

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" в материале Тимура Латыпова "Одобрено Сердюковым: "Туполев" и КАЗ подчинят фирме "Ильюшина". "Ростех" сливает конструкторские бюро "Ту", "Ил", авиазаводы в Казани, Воронеже и Ульяновске" сообщает, что реформа попавшей под крыло Сергея Чемезова Объединенной авиастроительной корпорации становится все радикальнее. По информации "БИЗНЕС Online", на повестке дня объединение под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" - Казанский авиазавод - с другой. Эксперты разошлись во мнениях о цели задуманного и задаются вопросом: как будут сосуществовать в одной упряжке две разные самолетостроительные школы?

В цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев", 2018 год © Максим Богодвид / РИА Новости

"ТОЛЬКО ЕСЛИ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ ПОЗВОНИТ СЕРГЕЮ КУЖУГЕТОВИЧУ…"

Принято решение о слиянии КБ "Ильюшин", "Туполев", авиазаводов в Ульяновске, Воронеже и Казани, сообщил источник "БИЗНЕС Online" в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). При этом лидирующая роль отдается "Илу". Речь не идет о создании юридического лица - все дело в управленческой оптимизации. Наш собеседник предположил, что инициатор реформы - назначенный 19 июня гендиректором ПАО "Ил" (с сохранением должности первого замглавы ОАК) Сергей Ярковой. "Идея уже одобрена Сердюковым (Анатолий Сердюков - бывший министр обороны, индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", в который с 2019 года входит ОАК, - прим. ред.)", - сообщил источник.

После объединения получится мегаконгломерат, отвечающий за проектирование и строительство дальних и стратегических ракетоносцев; транспортников и воздушных танкеров; широкофюзеляжных лайнеров и специальных самолетов. "БИЗНЕС Online" предложил ОАК прокомментировать данную информацию, но на момент выхода статьи ответа не получил.

Источник полагает, что реформа затеяна для спасения "Ила": "После смерти Ливанова (Виктор Ливанов, работал на фирме с 1967 года, в 1988-2014 возглавлял ее - прим. ред.) ильюшинцы начали стремительно деградировать. Пошли срывы по всем программам. "Туполев", наоборот, за последние годы набрал силу. Вот и решили сбалансировать". По мнению нашего собеседника, это будет неприятный сюрприз для министерства обороны: "Военные привыкли по самолетам дальней и стратегической авиации иметь дело с понятным исполнителем, который, по сути, ничем, кроме как этими машинами, не занимается. Теперь же дырки по иловским провалам будут затыкать ресурсами "Туполева". А уж управляемость такого колосса, скорость прохождения любых решений вообще не буду комментировать". Источник отметил, что если во времена СССР подобные решения обязательно надо было согласовывать с Военно-промышленной комиссией при ЦК КПСС, то сегодня такого не требуется. Могут ли военные заблокировать реформу? "Если только Рустам Нургалиевич (Рустам Минниханов - президент РТ - прим. ред.) позвонит Сергею Кужугетовичу (Сергей Шойгу - министр обороны РФ - прим. ред.), но это вряд ли. - говорит источник. - Полагаю, Минниханов либо не в курсе либо его заверили, что все будет хорошо".

"Катастрофической" точки зрения придерживается и советник премьер-министра РТ Назир Киреев. "Не удивлюсь, если у этих странных людей могут быть такие предложения, - отметил он в беседе с корреспондентом "БИЗНЕС Online". - Когда объединили "Камов" и "Миля", дела у них пошли совсем плохо. Слияние же "Ильюшина" и "Туполева" - вообще нечто невообразимое. Главное - это совершенно разные традиции и школы. Ни в коем случае нельзя этого делать".

"Ильюшин" сегодня разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий военно-транспортный Ил-112В, средний транспортник для минобороны Ил-276, планируется разработка перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). Ульяновское АО "Авиастар-СП" строит транспортник Ил-76МД-90А. ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) серийно ничего не выпускает, но, как уверяют, в обозримом будущем будет строить широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М и Ил-112В.

"Туполев" разрабатывает стратегический ракетоносец Ту-160М, дальний Ту-22М3М, средний военно-транспортный Ту-330. Казанский авиазавод - филиал "Туполева" (КАЗ) серийно ничего не выпускает: модернизирует строевые Ту-160 и делает специальные (для правительственного специального летного отряда "Россия" и для военных) Ту-214. Также в работе опытные Ту-160М и Ту-22М3М.

"НЕ ДРУГ С ДРУГОМ ЖЕ КОНКУРИРОВАТЬ - НАДО СОПЕРНИЧАТЬ С ЗАПАДОМ"

По мнению главного редактора центрального сервера российской авиации Aviaru Романа Гусарова, дело вряд ли в спасении ильюшинской фирмы. Он полагает, что "Ил" находится в лучшем состоянии - по технологичности, обновлению кадров. "Он прошел через серьезную модернизацию, и структура этого бюро не такая ветхозаветная, как в "Ту"", - подчеркнул эксперт в беседе с "БИЗНЕС Online". Гусаров уверен, что все дело в старте заявленного ранее "Ростехом" переформатирования ОАК. Это сокращение дублирующих друг друга структур в верхних и средних эшелонах и, соответственно, сокращение руководителей; оптимизация имущественного комплекса. "Сергей Чемезов (гендиректор "Ростеха" - прим. ред.) говорит, что ОАК переразмерен примерно на треть и одновременно отягощен непомерными долгами, - отметил наш собеседник. - Поэтому можно продать какое-то имущество и погасить долги".

В мае на совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что накопленный ОАК долг негативно влияет на развитие отрасли в целом. Только на уплату процентов по проблемной задолженности, а это 400 млрд рублей, ежегодно тратится более 30 миллиардов. Правительственная комиссия одобрила программу по финансовому оздоровлению ОАК: предусмотрена реструктуризация задолженности на 15 лет, корпоративная и управленческая оптимизация ОАК за три года, трансформация научно-конструкторского блока за 5 лет. Реструктуризация даст эффект на 300 млрд рублей, а реализация непрофильных активов - еще на 17 миллиардов.

Гусаров допустил, что у "Ила" и "Ту" будет одна штаб-квартира, а нынешние площадки этих компаний ликвидируют. Он напомнил, что часть территории "Туполева" в свое время загадочным образом отдали под застройку. У иловцев многие объекты тоже выведены на сторону, и авиастроители эти некогда свои здания теперь арендуют, площади же опытного производства тоже давно отданы под застройку. Гусаров предполагает, что оставшиеся в Москве сверхдорогие территории обоих бюро могут продать, а конструкторов - перевести в отстроенный некогда в Жуковском национальный центр авиастроения, куда так никто и не "заселился". При этом эксперт заметил, что для москвичей переехать туда, конечно, плохо, но для пользы дела такой вариант хорош.

По мнению Гусарова, объединение "Ту", "Ила" и трех заводов логично: оптимизация структуры позволит не только сэкономить, но и избежать ненужной конкуренции, а в том, что самостоятельность КБ при этом сохранится, эксперт не сомневается. Он напомнил, что по такому же сценарию объединили "Камов" и "Миля", "МиГ" и "Сухой", "Гражданские самолеты Сухого" и "Иркут". При этом, получив единое управление, все КБ сохранили автономность.

"Если речь идет о создании мощной структуры по типу Airbus, то процесс очевиден: не друг с другом же конкурировать на нашем небольшом рынке - надо соперничать с Западом, - говорит эксперт. - Давно пора уйти от этой советской разобщенности и конкуренции за бюджет, создавать боеспособные единицы, как, например, "Иркут" - КБ Яковлева плюс завод в Иркутске. И мы видим, сколько успешных проектов реализуется: МС-21, Як-130, Як-152. Опыт показал, что под единым управлением система работает более эффективно, нежели заводы и КБ по отдельности. Невообразимо, чтобы Boeing не управлял собственными предприятиями. Вот как можно создавать самолет, если завод - не партнер, а вечный оппонент, который при невыполнении плана всегда пытается перевести стрелки на КБ? У нас именно так… Мы помним, сколько европейских компаний влилось в Airbus, и в итоге получили игрока, который постепенно откусил у американцев 50 процентов мирового рынка. Вот к чему нам надо идти, а не грызться внутри за деньги. Внутренняя конкуренция уже не работает: она превратилась в борьбу за бюджет - кто больше оторвет. Мы видели такую "конкуренцию" на примере SuperJet: Михаил Погосян (бывший гендиректор "Сухого" и ОАК, ныне - ректор Московского авиационного института - прим. ред.) забрал все деньги и оставил других сосать лапу".

ПУТИН ОТЧАЯЛСЯ ДОЖДАТЬСЯ ОТ ОАК РЕЗУЛЬТАТОВ?

Гусаров не исключил того, что будут сокращать даже финалистов: "У Boeing всего две площадки, у нас - 10 крупных. Даже если мы будем выпускать столько же, сколько американцы, инфраструктура все равно избыточна". В связи с этим напомним: в конце 2019 года источники "Ъ" сообщили, что "Ростех" подготовил для рассмотрения правительством три варианта развития ОАК. Один из них предполагает сокращение количества предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной части персонала. По этой идее, резкое сокращение масштабов отрасли позволит достичь безубыточности без увеличения объемов заказов. В госкорпорации считают необходимым снизить число низких переделов на авиазаводах, сократив их мощности и персонал, схожие меры предлагаются для КБ - устранение дублирования разработок.

По мнению Гусарова, Владимир Путин отчаялся дождаться от ОАК результатов, а потому перевел корпорацию к Чемезову, которому дал карт-бланш на самые радикальные действия: дескать, ребята, вы доказали, что умеете справляться с проблемами (по мнению Гусарова, один из примеров достойного реформирования - создание концерна "Радиоэлектронные технологии"), вот и займитесь. Эксперт уверен, что проблема будет решаться "кавалерийским наскоком". "Мы знаем, что процессом руководит Сердюков, а он известен как несентиментальный реформатор, - говорит эксперт. - Мы помним, как он преобразовывал армию - решительно все ломал вопреки сопротивлению старого генералитета. И ведь Шойгу ничего не восстановил, только чуть подрихтовал и создал боеспособные войска. Такие люди сейчас ОАКу-"Ростеху" нужны". По мнению Гусарова, Ярковой и понадобился, как персона, способная проводить непопулярные меры в жизнь. "Этот человек примет удар на себя, потому что многие получат расчет, - уверен эксперт. - Но оставлять так, как сейчас, невозможно - абсолютно неработающая структура".

По мнению исполнительного директора отраслевого портала "Авиапорт" Олега Пантелеева, в нашем случае важно не то, кто станет ведущим в паре "Ту" - "Ил", а то, что руководить конгломератом будет не выходец из этих бюро, а человек со стороны, в данном случае Ярковой. "После объединения не будет внутренней конкуренции за ресурсы и руководитель не станет обеспечивать преференций никому, - подчеркнул Пантелеев в беседе с "БИЗНЕС Online". - Ключевой заказчик - минобороны, и руководитель должен найти понимание с военными, потому что все программы достаточно проблемны - технически и по срокам. Поэтому логика в том, чтобы упростить структуру и поставить человека, который не станет одним давать вершки, а другим - корешки. И давайте будем реалистами: военных данной реформой вряд ли напугаешь, а от того, что в обеих компаниях чехарда руководителей, они точно не в восторге - будто нарочно соревновались, кто сменит больше гендиректоров".

Но первенство все-таки за "Илом": с 2014 года там сменились шесть генеральных, на "Туполеве" - "только" четыре. К слову, назначенный 5 июня шефом "Ту" экс-глава казанской "Радиоэлектроники им. Шимко" Ронис Шарипов, по словам источника "БИЗНЕС Online", начал свою реорганизацию - решил сократить количество своих заместителей: если раньше у гендиректора "туполей" было несколько первых замов, то теперь будет только один.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ил-112
Ил-276
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-96
СуперДжет-100
Ту-160
Ту-214
Ту-22М
Ту-330
Як-130
Як-152
Компании
Airbus
Boeing
Авиастар-СП
ВАСО
ВПК РФ
ГСС
Ил
ИРКУТ НПК
Камов
КАПО Горбунова
КРЭТ
МАИ
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Ливанов Виктор
Погосян Михаил
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
МС-21
Похожие новости
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
19.04.2013
Об авиастроении в России
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
25.11.2009
Три года, три дивизиона, три вывода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США