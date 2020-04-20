Транспорт войны и мира

Оборудование для борьбы с коронавирусом в США доставил Ан-124, совершив две дозаправки. Фото Виталия Кузьмина.

Военно-космические силы России в борьбе с коронавирусом

Тяжелые военные транспортники в сжатые сроки перебросили гуманитарную помощь и медицинское оборудование в Италию, США и Сербию. Решая задачи международного уровня вкупе с достижениями на сирийском фронте, командование ВТА еще раз доказало право на возвращение нашей стране советского стратегического статуса.

От пика могущества к пиковому сокращению

К моменту распада Советского Союза военно-транспортная авиация была мощнейшей структурой. Более 650 военно-транспортных самолетов (ВТС) были сведены в 20 авиационных полков и 5 авиадивизий. Общая грузоподъемность этого флота составляла 26 тыс. т.

Костяк авиапарка составляли (и составляют до сих пор) легкие военные транспортники Ан-26, средние Ан-12, тяжелые Ил-76 и Ан-22 «Антей», сверхтяжелые Ан-124 «Руслан». После раздела советского военного имущества в Российской Федерации осталось менее 400 машин. Часть советских ВТС поделили между собой Украина (получила две авиадивизии), Белоруссия (авиаполк) и Узбекистан (авиаполк).

Далее начался долгий процесс «таяния» ВТА, сокращались полки и дивизии, закрывались аэродромы базирования, списывались устаревшие самолеты, сокращался офицерский корпус. В итоге в строю осталась только 12-я Мгинская Краснознаменная военно-транспортная авиационная дивизия трехполкового состава. Плюс два авиаполка и 610-й Центр боевого применения и переучивания в Иванове.

ВТА финансировалась и снабжалась даже не по остаточному принципу. О ней как будто забыли. Впрочем, и масштабных боевых задач перед командованием ВТА не ставилось.

Пожалуй, наиболее значительным мероприятием была работа российских супертранспортников Ан-124 компании «Волга-Днепр» в интересах США и их союзников по переброске грузов в Афганистан и обратно после американского вторжения в эту страну в 2001 году в рамках «войны с международным терроризмом». Эти же самолеты, а также 224-й летный отряд (дочерняя компания Министерства обороны России) действовали в интересах французской армии во время операции «Серваль» в Мали (2013 год).

Смена вектора

Для ВТА ситуация окончательно изменилась только после прихода осенью 2012 года в Министерство обороны Сергея Шойгу. Тогда началась эпоха внезапных проверок, тренировок и учений самого разного уровня. Самолеты ВТА активно в них задействовались. В ноябре 2017 года была восстановлена 18-я гвардейская Краснознаменная Таганрогская военно-транспортная авиадивизия трехполкового состава.

5 октября 2012 года в присутствии президента Владимира Путина между ульяновским авиапредприятием «Авиастар СП» и Министерством обороны РФ был подписан контракт на поставку 39 тяжелых транспортников Ил-76МД-90А до 2020 года. Стоимость одной машины составила около 3,5 млрд руб.

Кульминация наступила с началом сирийской военной кампании. Самолеты Военно-транспортной авиации наряду с военными и гражданскими кораблями «сирийского экспресса» сыграли ключевую роль в развертывании и снабжении российской военной группировки в Сирии, тем самым обеспечив победу российско-сирийских коалиционных сил в борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) и другими террористическими формированиями.

Военно-гуманитарная авиация

С конца марта командование ВТА раз за разом отличалось на новом гуманитарном фронте. Полтора десятка самолетов Ил-76 доставили в Италию медицинских специалистов-вирусологов и эпидемиологов Минобороны РФ, оборудование для борьбы с коронавирусом. Причем переброска началась фактически через сутки после телефонного разговора президента Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Это наглядное свидетельство высокой степени боевой готовности ВТА.

Одиннадцать рейсов было совершенно в Сербию. В Соединенные Штаты оборудование для борьбы с коронавирусом забросил сверхтяжелый Ан-124, совершив две дозаправки.

В определенном смысле гуманитарную активность ВТА можно сравнить с ее действиями на сирийском направлении. Та же блестящая работа на отдаленном театре военных действий в интересах мирового сообщества, только противником в этот раз выступают не террористы и мятежники, а вирус, который, как и терроризм, угрожает всему миру.

Стратегический статус ВТА

В условиях современной войны высокая мобильность войск, их быстрое развертывание и отлаженная логистика являются определяющими факторами. В нынешних условиях, когда ВТА действует фактически как самостоятельный род войск, выполняющий стратегические задачи, было бы логичным закрепить этот статус официально.

При этом действует ВТА в интересах всех Вооруженных сил России. Традиционно ее самолеты обеспечивают боевую подготовку и учения Воздушно-десантных войск, участвуют в испытаниях парашютных систем и новой боевой техники ВДВ. Ее самолеты обеспечивают боеготовность и жизнедеятельность российских военных баз в Сирии – Тартус и Хмеймим, а также 102-й российской военной базы в Армении. В последние годы ВТА отвечает за транспортное обеспечение российской военной инфраструктуры в Арктике и на Курильских островах. Дважды в год ее самолеты перевозят призывников к местам службы. Они доставляют авиационную технику за рубеж на экспорт. Участвуют самолеты ВТА и в тушении лесных пожаров, выполняют полеты по линии специальных президентских программ.

Проблемы и их решение

Но для решения стоящих перед ВТА вызовов требуется современный воздушный флот. Сегодня на вооружении российской армии состоит около 250 единиц транспортных машин (из них около сотни Ил-76 различных модификаций), по большей части выработавших свой ресурс и (или) близких к тому. Однако в силу объективных обстоятельств перевооружение ВТА на новые машины затягивается. О совместном с украинским государственным предприятием «Антонов» производстве самолетов пришлось забыть раз и навсегда после разрыва Киевом военно-промышленной кооперации двух стран. К слову сказать, проект по созданию среднего военно-транспортного самолета Ан-70 и в лучшие времена выглядел нежизнеспособным из-за финансовой и технической несостоятельности украинских партнеров и их постоянных политических метаний.

На Украине остался разработчик и серийный производитель двигателей Д-18Т для Ан-124 – машиностроительное КБ «Прогресс» имени Ивченко и АО «Мотор Сич». Госпредприятие «Антонов» отказалось от технического сопровождения парка сверхтяжелых гигантов и участия в ремонте, модернизации и производстве машин этого типа в Российской Федерации. Все работы по поддержанию летной годности и продлению ресурса взяла на себя компания «Ил». Это касается не только самолетов ВТА, но и машин авиакомпании «Волга-Днепр», а также ОАО «224-й летный отряд», которое обеспечивает перелеты в интересах государственных структур.

Единственное в СССР предприятие по серийному производству Ил-76 – Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (Узбекистан) давно закрыло самолетную тематику. В 2012 году предприятие было переименовано в АО «Ташкентский механический завод». Сейчас эта компания специализируется на сборке и ремонте железнодорожных вагонов.

Производство Ил-76 в России локализовано на ульяновском «Авиастаре-СП», который до середины 2000-х годов выпускал Ан-124 «Руслан», но мощности были невелики. Ситуацию изменило открытие автоматизированной поточной линии окончательной сборки транспортников Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А

Линия состоит из нескольких станций, одна из самых важных – станция стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера, которые включают стенды бесстапельной автоматизированной сборки российского производства. Автоматизация уменьшает время стыковки фюзеляжа и сборки планера, снижает трудоемкость, обеспечивает качество, уменьшает зависимость от квалификации технического персонала.

Помимо восстановления былого могущества военно-транспортной авиации серийное производство Ил-76 помогло создать новую кооперацию, в которую теперь включено несколько десятков заводов и предприятий.

Новый тяжеловоз

На сегодняшний день завод «Авиастар-СП» построил суммарно десять экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. Четыре машины получила ВТА, еще одна готовится к передаче. Всего в 2020 году ульяновский авиазавод должен передать Воздушно-космическим силам России восемь самолетов Ил-76МД-90А.

В войска поставят в общей сложности более 100 таких машин. Командование ВТА заявляло, что для полного обновления парка необходимо 150–200 самолетов. Ил-76МД-90А – модернизированная версия советского Ил-76. Новая машина значительно превосходит своего предшественника по дальности, грузоподъемности, экономичности и эксплуатационным качествам. У машины абсолютно новое крыло, изготовленное из длинномерных панелей, усиленные элементы планера и шасси.

Создатели отказались от двигателя Д-30КП2 в пользу более мощного и экономичного ПС-90А-76. Эта силовая установка соответствует требованиям к шуму и к выбросу вредных веществ, которые установила Международная организация гражданской авиации. Ил-76МД-90А оснащен так называемой стеклянной кабиной – панелью управления с цифровыми дисплеями, а не традиционными аналоговыми датчиками. Дальность полета Ил-76МД-90А составляет до 5 тыс.км, а максимальная грузоподъемность – до 60 т. Ресурс самолета рассчитан на 30 лет, либо 10 тыс. посадок, либо 30 тыс. часов в воздухе. Самолет может выполнять взлет и совершать посадку на грунтовых и бетонных аэродромах.

Параллельно ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» ведет работы по программе модернизации строевых Ил-76МД в вариант Ил-76МД-М с установкой нового пилотажно-навигационного комплекса, бортовых комплексов вооружений и связи, оптико-электронной визирной системы. Авиаремонтные заводы (АРЗ) проводят капитально-восстановительный ремонт строевых Ил-76. Их пропускная способность – примерно 16–18 машин в год. Срок службы этих самолетов планируется продлевать до 40 лет.

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева на базе двух самолетов Ил-76МД-90А идет создание комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер». Поставка в войска запланирована на 2024 год.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении. Он может участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на цели.

Кто на подлете?

Замена самолетов других классов ВТА – дело пока неопределенной перспективы. Легкие Ан-26 (полезная нагрузка 6 т) должны заместить Ил-112В, средние Ан-12 (20 т) будут менять на Ил-276 или Ту-330 разработки ПАО «Туполев», а самый известный Ан-124 «Руслан» (120 т) будет заменен на перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). Пока еще определяются его внешний облик и технические характеристики.

Генеральный конструктор ОАО «Ил» Николай Таликов заявил в этом году ТАСС, что ПАК ТА – это доработанный старый ильюшинский проект Ил-106 (грузоподъемность – 100 т), разработка которого началась еще в середине 1980-х. Вероятно, новая машина будет оснащена самым мощным российским гражданским авиационным двигателем НК-93. В ОКБ имени Ильюшина имеется и другой проект – перспективный транспортный самолет (ПТС) «Ермак» грузоподъемностью до 100 т.

Мощное развитие военной логистики и вместе с ней вспомогательной авиации – общемировой тренд. Для России он усиливается дополнительными факторами. Размеры территории страны, относительная неразвитость дорожной сети, наличие огромного количества отдаленных районов, островов и анклавов увеличивают логистические потребности армии по мере увеличения военной активности.

Важнейший фактор – расширение «военной географии» России, защита геополитических интересов, помощь союзникам, демонстрация флага, военные и гуманитарные операции в разных точках мира. В настоящее время задействованы все имеющиеся в строю военно-транспортные самолеты и потребность в них будет только возрастать. Так что этот род военной авиации ожидает бурный рост, сдерживаемый пока ограниченными возможностями оборонно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, стимулом для развития Военно-транспортной авиации РФ и создания абсолютно новых самолетов является появление в российской армии новых (в том числе по тоннажу и габаритам) образцов вооружений и военной техники, в частности в рамках программ «Курганец-25», «Армата» и «Бумеранг».

К тому же военно-транспортная авиация – сегмент мирового рынка, который наравне с коммерческой и боевой авиацией может позволить российскому самолетостроению укрепить свои позиции среди мировых производителей авиационной техники и увеличить занимаемую долю рынка. Впрочем, сначала надо будет удовлетворить потребности российских ВКС, а они чрезвычайно велики.

Иван Коновалов

Иван Павлович Коновалов – директор Центра стратегической конъюнктуры.