Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК

26.01.2018 ЦАМТО 421 1
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 25 января. В ходе посещения ПАО "ОДК-УМПО" 24 января президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Ниже приведено вступительное слово В.Путина на совещании в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы, если помните, в сентябре 2016 года на совещании в Туле рассматривали вопросы диверсификации в сфере ОПК, обсуждали, как максимально задействовать его потенциал для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нем работают. Честно сказать – думаю, что и вы со мной согласитесь, – иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса.

Но оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность.

Сегодня мы продолжим обсуждение этой темы, чтобы определить ключевые направления и наиболее эффективные механизмы диверсификации оборонных предприятий, их сбалансированного развития.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: это, безусловно, важнейшая задача. Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. Сейчас пообщался в цехах с этими людьми, у них тоже такой вопрос возникает: дальше-то что, как они будут работать? Это естественный вопрос.

И конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден.

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, была проведена большая подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано НПО "Конверсия", которое займется продвижением такой продукции на рынки, причем как в нашей стране, так и за рубежом.

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились в эту работу. Так, Московский институт теплотехники производит оборудование для водоочистки, компания "Швабе" наладила производство медицинской техники, а концерн "Калашников" – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов.

Однако диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к выполнению гособоронзаказа.

Только так можно решить стратегическую задачу – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.

На какие приоритеты хотел бы обратить ваше внимание.

Первое. У нас реализуется целый ряд масштабных программ, в том числе по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению медучреждений, по экологическому оздоровлению территорий, созданию индустрии переработки и утилизации отходов. И предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам.

При этом подчеркну: предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. Искусственных, "тепличных" условий, конечно, невозможно, не нужно и вредно было бы создавать.

Второе. Надо внимательно проанализировать, какие барьеры – прежде всего законодательные – препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию.

Третье. Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием: вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов.

Заранее предвижу критику в этой части: "Надо покупать не просто отечественное, надо покупать самое лучшее, что есть в мире". Да, разумеется, это так, нужно покупать самое лучшее в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой и стала. Прошу правительственную комиссию по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Четвертое. Нужно найти сбалансированную формулу, которая позволит разделить между государством и предприятиями экономические риски и затраты. Прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания. И конечно, при реализации проектов по диверсификации нужно активнее использовать механизмы специальных инвестиционных контрактов.

<…>

Полностью стенограмма совещания размещена на официальном сайте президента России.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
МИТ
Швабе ОАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
БПЛА
Гособоронзаказ
ИТ
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
138
№1
26.01.2018 05:48
Хм.. Ну что же - лучше откатываться на позиции Петра Великого, чем великого Сталина.. В этом царь-Путин прав..
..Хотя очень во многом Сталин был повторением Петра.. по спирали двигается История..
Но нужно понимать, что труднее всего переделать отношение людей к делу.. а оно пока что остаётся крепостным, рабским.
Хотите пример ?
- Да что же, царь-батюшка, не нашлось в русском языке, великом, могучем и свободном, слов, чтобы выразить новацию?
К чему здесь немецкое слово диверсификация ?
Нужно ясно и просто сказать, что кроме армии в России уже нет такого крючка, за который можно вытащить себя из болота застоя, всеобщего безразличия большинства и зарвавшегося ворующего миллионами и миллиардами меньшинства-олигархии. Да, олигархии в самом плохом смысле.
И позвольте одно замечание - труднее всего будет с наукой.. производство - а точнее сказать производителей, их отношение к делу - поднять на уровень 20 века - это можно.. но вот найти и развить молодых ребят, способных не по приказу действовать, а по внутреннему желанию, по своему пониманию задач и по совести - ещё раз - по своему пониманию задач, а не по приказу царя-батюшки, - это таки будет ещё проблема..
Эйлеров искать  надо.. а не глушить и выживать за бугор тех что есть своих..
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.01 10:49
  • 3
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
  • 26.01 10:48
  • 49
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 26.01 10:33
  • 17
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 26.01 10:17
  • 1
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
  • 26.01 10:16
  • 1258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 10:16
  • 1
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
  • 26.01 10:14
  • 1
В Волгограде Су-24М "уничтожили" замаскированный командный пункт противника
  • 26.01 10:13
  • 4
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 26.01 10:12
  • 5
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 26.01 09:58
  • 3
4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
  • 26.01 09:54
  • 1
Умереть за Шпицберген?
  • 26.01 09:48
  • 967
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 26.01 05:56
  • 14
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 26.01 05:48
  • 1
В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
  • 26.01 04:37
  • 5
Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"
другие обсуждаемые темы