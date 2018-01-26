В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 25 января. В ходе посещения ПАО "ОДК-УМПО" 24 января президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Ниже приведено вступительное слово В.Путина на совещании в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы, если помните, в сентябре 2016 года на совещании в Туле рассматривали вопросы диверсификации в сфере ОПК, обсуждали, как максимально задействовать его потенциал для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нем работают. Честно сказать – думаю, что и вы со мной согласитесь, – иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса.

Но оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность.

Сегодня мы продолжим обсуждение этой темы, чтобы определить ключевые направления и наиболее эффективные механизмы диверсификации оборонных предприятий, их сбалансированного развития.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: это, безусловно, важнейшая задача. Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы, – а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. Сейчас пообщался в цехах с этими людьми, у них тоже такой вопрос возникает: дальше-то что, как они будут работать? Это естественный вопрос.

И конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден.

Отмечу, что за время, прошедшее после совещания в Туле, была проведена большая подготовительная работа. Начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса страны. Создано НПО "Конверсия", которое займется продвижением такой продукции на рынки, причем как в нашей стране, так и за рубежом.

Кроме того, Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации ОПК.

Отмечу, что ряд предприятий уже энергично включились в эту работу. Так, Московский институт теплотехники производит оборудование для водоочистки, компания "Швабе" наладила производство медицинской техники, а концерн "Калашников" – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов.

Однако диверсификация производства оборонных предприятий, конечно же, не должна ограничиваться лишь отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к выполнению гособоронзаказа.

Только так можно решить стратегическую задачу – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов.

На какие приоритеты хотел бы обратить ваше внимание.

Первое. У нас реализуется целый ряд масштабных программ, в том числе по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению медучреждений, по экологическому оздоровлению территорий, созданию индустрии переработки и утилизации отходов. И предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам.

При этом подчеркну: предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. Искусственных, "тепличных" условий, конечно, невозможно, не нужно и вредно было бы создавать.

Второе. Надо внимательно проанализировать, какие барьеры – прежде всего законодательные – препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию.

Третье. Надо сформировать стартовые заказы, которые помогут предприятиям более уверенно пройти начальный этап диверсификации. И здесь, безусловно, особая роль принадлежит компаниям с госучастием: вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов.

Заранее предвижу критику в этой части: "Надо покупать не просто отечественное, надо покупать самое лучшее, что есть в мире". Да, разумеется, это так, нужно покупать самое лучшее в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой и стала. Прошу правительственную комиссию по импортозамещению заняться решением этой задачи.

Четвертое. Нужно найти сбалансированную формулу, которая позволит разделить между государством и предприятиями экономические риски и затраты. Прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания. И конечно, при реализации проектов по диверсификации нужно активнее использовать механизмы специальных инвестиционных контрактов.

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Полностью стенограмма совещания размещена на официальном сайте президента России.