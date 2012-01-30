ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит



Президент России Владимир Путин на церемонии подписания Министерством обороны России и ПАО "Туполев" контракта на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Казань, 25.01.2018.

Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация" Президент России Владимир Путин на церемонии подписания Министерством обороны России и ПАО "Туполев" контракта на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Казань, 25.01.2018.Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Портал profiok.com рассказывает о том, почему оборонщикам не стоит уповать на постоянный объем госзаказа, как ветераны производства помогли выпустить современный самолет, в чем будет заключаться системность подхода руководства страны к процессам диверсификации ОПК, а также о компетенциях, без которых гражданская продукция, выпущенная оборонными предприятиями, никогда не станет конкурентоспособной.

Госпрограмма вооружений: все стабильно и ритмично

На прошлой неделе президент сообщил о принятии новой Госпрограммы вооружений (ГПВ) и гособоронзаказа (ГОЗ) на 2018-2027 годы. Известно, что в новой десятилетней программе вооружений акцент будет сделан на оснащение армии интеллектуальными информационными системами, высокоточным оружием, современными средствами экипировки и связи. Как сообщает "Интерфакс", на реализацию программы предусмотрено 20 триллионов рублей. Эти средства будут потрачены на закупку и ремонт вооружений, военной и специальной техники.

Во время посещения ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" Владимир Путин заверил работников предприятия, что "никакого снижения" объемов ГОЗ "не наблюдается" и что в новой ГПВ "все стабильно, ритмично". Из слов президента следует, что о своей загрузке специалисты УМПО могут не переживать: "Все будете работать. Ваша продукция очень востребована, двигатели нужны. Все "Сушки" на ваших двигателях летают и ПАК ФА будет летать на вашем двигателе (перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, истребитель пятого поколения - profiok.com)".

"Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нем работают. Честно сказать, иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса", - отметил Владимир Путин после посещения УМПО. Понятно, что эти мощности нужно использовать постоянно, да и люди не должны постоянно "сидеть на катапультном кресле" в ожидании снижения объемов ГОЗ. После прохождения пика ГОЗ нужно загрузить предприятия, чтобы "мощности не простаивали и люди не теряли работу", подчеркнул Путин. Для этого нужна диверсификация производства, увеличение доли продукции двойного и гражданского назначения.

"Белый лебедь": снова в небе

25 января в Казани президенту показали новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец "Ту-160М". Машине присвоено имя Петра Дейнекина - первого главкома ВВС РФ. Это один из самых мощных боевых самолетов в мире, одновременно самый тяжелый и самый скоростной. Самолеты Ту-160, которые летчики называют "Белыми лебедями", давно стоят на вооружении в Минобороны, но впервые по-настоящему проявили себя в Сирии.

"Белые лебеди" были разработаны еще в Советском Союзе. После распада СССР проект заморозили, хотя на Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова остались заделы - например, собранные части фюзеляжа. С начала 1990-х этим проектом никто не занимался. В 2015 году, когда выяснилось, что Минобороны нужны стратегические бомбардировщики такого класса, было решено возобновить производство Ту-160.

"Многие скептики считали, что это невозможно: технология утеряна. Но КБ Туполева и Казанскому авиационному заводу удалось найти носителей этих знаний", - рассказал Дмитрий Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда". Дело в том, что балка центроплана Ту-160 сделана из титана, поэтому для развертывания производства потребовалось восстановить технологию электронно-лучевой сварки этого металла. Выручили, как это часто бывает в жизни, представители старшего поколения - ветераны предприятия. С их помощью удалось не просто воспроизвести технологию, но и использовать при этом цифровую систему управления.

Модернизированная версия Ту-160М будет поставляться для нужд Минобороны в рамках очередного гособоронзаказа. Правда, это будет не та версия машины, полет которой наблюдал президент. Как пояснил Дмитрий Рогозин, Путину показали некий "переходный вариант", летающую лабораторию, на которой будут испытываться новые двигатели, авионика и новейшие виды вооружения. Ту-160М будут проектировать полностью в цифре, что позволит улучшить аэродинамику без видимых глазу изменений в облике самолета.

Иными словами, предстоит большая работа. Тем не менее, полет нового Ту-160 25 января 2018 года - важная веха в развитии отечественной оборонки. Это яркий пример восстановления производства, сохранения и модернизации технологий, преемственности традиций, совместного труда ветеранов производства и молодых специалистов.

"Туполев" - фирма знатная, с хорошим заделом", - похвалил Владимир Путин. "Потому что кадры сохранились", - ответили ему.

"Невозможно бесконечно модернизировать старье!" - воскликнут скептики. Конечно, невозможно, но странно было бы не использовать имеющиеся заделы. Кроме того, модернизированные самолеты часто похожи на старые образцы только внешне, а вся "начинка" у них абсолютно новая и современная. Наконец, не стоит забывать, что в оборонке есть и совершенно новые перспективные проекты. Например, по словам Дмитрия Рогозина, КБ "Туполев" перешло к активной фазе проектирования ПАК ДА - перспективного авиакомплекса дальней авиации. Этот самолет будет представлять собой "самолет XXI века, летающее крыло" и внешне не будет напоминать традиционный самолет в нашем привычном понимании. По плану летные испытания новой машины начнутся в 2023-2024 году.

Диверсификация: от отдельных проектов - к системе

В ходе посещения ПАО "ОДК - УМПО" (24.01.2018 - profiok.com) Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения оборонными предприятиями и организациями.

Как известно, президентом поставлена стратегическая задача: к 2025 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна быть доведена до 30 процентов, к 2030 году - до 50 процентов. "Это важнейшая задача, - подчеркнул Владимир Путин. - Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий, укреплять трудовые коллективы, - а это сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих". Диверсификация ОПК должна помочь загрузить производственные мощности предприятий после прохождения пика ГОЗ и обеспечить их финансовую устойчивость.

Многие отечественные оборонные предприятия уже достигли определенных успехов в этом направлении. Например, концерн "Калашников" активно развивает выпуск беспилотных летательных аппаратов, спортивного и охотничьего оружия и речных катеров, НПК "Техмаш" производит сельскохозяйственное и холодильное оборудование, компания "Швабе" выпускает высокотехнологичную медицинскую технику. Однако такие успешные примеры - пока, к сожалению, скорее, исключение. Ряд предприятий и холдингов не слишком активны в сфере диверсификации - видимо, в надежде на сохранение объемов гособоронзаказа.

"Диверсификация производства оборонных предприятий не должна ограничиваться лишь отдельными успешными проектами, - подчеркнул Владимир Путин. - Важно поставить ее на системную основу, а руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к выполнению ГОЗ".

Что касается руководителей предприятий, то решение оказалось на поверхности: выплата годовых вознаграждений директорам заводов и КБ будет напрямую увязана с достижением целевых показателей по выпуску гражданской продукции. То есть даже при отличном выполнении ГОЗ премия руководителя уменьшится, если предприятие не будет наращивать производство гражданской продукции. Правда, как отметил помощник президента Андрей Белоусов, за срыв гособоронзаказа для руководителя предприятия предусмотрена уголовная статья, а за срыв выпуска гражданской продукции - всего лишь лишение 20 процентов премии. По мнению Белоусова, действенным рычагом могло бы стать "стопроцентное депремирование", то есть лишение премии. Кроме того, мотивировать следует не только руководителя предприятия, но и трудовые коллективы - например, направлять часть прибыли предприятия от реализации гражданской продукции на премии коллективу.

Впрочем, системный подход к диверсификации ОПК отнюдь не сводится к "закручиванию гаек" в отношении руководителей предприятий. Это было бы и несправедливо, и непродуктивно.

- Сергей Викторович, у вас кто-то системно занимается в корпорации этим, на постоянной основе? Ваш заместитель, еще кто-то - кто этим занимается системно? - обратился Путин к главе ГК "Ростех" Сергею Чемезову.

- Мы совместно с Внешэкономбанком создали НПО "Конверсия", наше дочернее предприятие, они как раз и занимаются этим вопросом, - объяснил Чемезов.

- Они занимаются, а вы с ними как контактируете? - не унимался Путин. - Вы их создали, они - сами по себе, а вы, как большой начальник, крупный - сами по себе, или как?

- Специальный заместитель Сергея Викторовича командует, видимо, по "Конверсии" - Бровко, - пришел на помощь коллеге Андрей Белоусов.

- Важно, чтобы был человек, который этим занимается на постоянной основе, - объяснил принципы системного подхода глава государства. - Нужно не просто ставить задачу и в KPI прописывать. Нужно, чтобы они обобщали возможности предприятий, чтобы предприятия давали предложения, чтобы потом на уровне вашего заместителя был анализ того, что делается. И не просто того, что делается, а в чем и как помочь соответствующим предприятиям.

Чем помогут предприятиям?

Отметим, что в понимании президента помощь предприятиям вовсе не означает создание для них "тепличных условий". Продукция предприятий может и должна быть качественной и конкурентоспособной. Однако стоит выявить и устранить законодательные барьеры, препятствующие диверсификации (эту работу президент поручил провести в ходе текущей парламентской сессии). Нужно сформировать стартовые заказы за счет госкорпораций: это поможет предприятиям развернуть выпуск гражданской продукции. Важно привлекать предприятия ОПК к программам по развитию цифровой экономики и другим перспективным проектам.

Какую гражданскую продукцию будут производить конкретные предприятия?

Как подчеркивает Дмитрий Рогозин, диверсификация должна быть профильной. Очевидно, что кораблестроителям стоит производить морскую технику для рыболовной промышленности, пассажирские, научные суда или плавучие платформы для ТЭК. Аналогично - в авиастроении: нужно производить гражданские самолеты. Кстати, во время посещения Казани Владимир Путин заметил, что неплохо было бы сделать гражданский самолет на основе сверхзвукового Ту-160, чтобы можно было быстро добираться из Москвы во Владивосток.

Еще одно направление для развертывания гражданского производства - оборудование для ТЭК. Дмитрий Рогозин считает, что такую продукцию вполне могут производить предприятия ракетного и авиационного двигателестроения. Поскольку предприятия ТЭК находятся под санкциями, для них это особенно важно и актуально. По результатам встречи представителей ОПК с главой Газпрома Алексеем Миллером (май 2017 года, НПО "Сатурн") в настоящее время формируется дорожная карта: энергетики думают, что им необходимо, а предприятия решают, какую номенклатуру из этого списка они будут производить. Правда, наметилась проблема: опытные образцы предприятия ОПК произведут только к началу 2020 года. До этого финансирование разработок должно производиться за счет средств самих предприятий. Более того, согласно действующему законодательству эти образцы должны быть поданы на конкурс Газпрома, то есть никакой гарантии в том, что они будут куплены, нет. А если к 2020 году будут сняты санкции? Надежда только на комиссию по импортозамещению: возможно, этот вопрос удастся отрегулировать.

Помимо ТЭК, важными направлениями для выпуска продукции гражданского назначения остаются медицинское оборудование и выпуск бытовой техники, телекоммуникационного оборудования, компьютеров и телефонов. По мнению Дмитрия Рогозина, все возможности у предприятий ОПК для этого есть. Что касается западных производителей, желающих выйти на российский рынок, то для них предлагается поставить условие: хочешь продавать в России - делай в России. "Дальше мы будем перехватывать технологии, обучать собственный персонал и на наших предприятиях производить необходимые компоненты и продукцию в целом", - объясняет Рогозин.

Возвращаясь к системности, поясним, что продвижением продукции российских предприятий на внутренний и внешние рынки займется НПО "Конверсия". Сведения о номенклатуре гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, и о возможностях этих предприятий собираются в единую информационную систему. В эту же систему добавляются позиции, отображающие спрос на ту или иную продукцию (в том числе на основании заключений комиссии по импортозамещению). На основе этих данных НПО "Конверсия" будет координировать распределение заказов по предприятиям.

Чем отличается нынешняя конверсия от предыдущей?

Дмитрий Рогозин утверждает, что прежде чем начинать что-то менять в организации работы ОПК, внимательно изучил программу конверсии 1980-х годов, разработанную в СССР. Поэтому сегодняшние процессы диверсификации производства не повторяют допущенных тогда ошибок. Прежде всего, предприятия не прекращают выпуск военной продукции. Иначе говоря, гражданское производство разворачивается не вместо, а в дополнение к действующему военному. В случае необходимости можно будет оперативно нарастить военное производство, поскольку при этом все технологии, связи с поставщиками и так далее останутся в сохранности.

Второе отличие - глубокое изучение рынка. В 1980-е годы производство высокотехнологичной гражданской продукции на оборонных предприятиях вообще не пытались привязать к требованиям рынка, что и обрекло конверсию на провал: предприятия выпускали качественные, но никому не нужные товары.

Кадры: диверсификация как вызов

Переход к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения выдвигает новые требования к квалификации сотрудников и руководителей оборонных предприятий. Конкурентоспособная гражданская высокотехнологичная продукция должна разрабатываться на основе глубокого понимания рынка, при ее продвижении должны использоваться современные маркетинговые инструменты. Важно также обращать внимание на послепродажное обслуживание, сервисную сеть. Даже эргономика и дизайн - вовсе не последние по значимости факторы при анализе конкурентоспособности продукции. Если при выпуске продукции для военных на это можно было обращать внимание в последнюю очередь, то с "гражданкой" этот номер не пройдет.

Как отмечалось на совещании в Уфе, оборонным предприятиям придется привлекать специалистов необходимого профиля, а для этого нужно будет привести уровень зарплат в соответствие с рыночным. Кроме того, нужно постоянно повышать компетенции действующих сотрудников предприятий. Для этих целей планируется развернуть специальные образовательные проекты. Один из них будет запущен на платформе Высшей технической школы креативного кластера "Октава" в Тульской области. Предполагается, что там можно будет повысить компетенции в сфере цифровой экономики и диверсификации ОПК. Координатором в этой области станет все то же НПО "Конверсия".

Отдельный разговор - работа с высшим руководством оборонных предприятий. "Сегодняшний менеджмент, как правило, не может найти общий язык с инвесторами: возникает нестыковка", - посетовал Андрей Белоусов.

Дмитрий Рогозин отмечает, что на многих производствах нерационально выстроены технологические процессы, хромает логистика, слишком высоки издержки. Если в случае с ГОЗ предприятие еще может как-то пытаться доказать, что цена на продукцию должна покрывать эти издержки, то в гражданском секторе так не получится, потому что слишком дорогая продукция никогда не сможет стать конкурентоспособной. Важно, что приучив руководство предприятий ОПК "тщательно обсчитывать собственное производство", можно будет впоследствии добиться и снижения цен на военную продукцию, считает Рогозин.

"Отношение руководителей предприятий ОПК к собственным компетенциям в последние годы заметно изменилось, - рассказал заместитель директора Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов. - Мы проводим обучение управленцев и кадрового резерва ОПК в рамках спецкурса, разработанного при поддержке Военно-промышленной комиссии РФ, и постоянно получаем обратную связь. Если еще несколько лет назад директора предприятий отмахивались от лекций по бережливому производству, по маркетингу, от тем, связанных с организацией процессов или цифровой трансформацией - мол, нам до этого далеко, поэтому нам это не нужно, то сегодня ситуация иная. Многие из тех, кто учился у нас год или два назад, спрашивают, не пора ли им пройти "апгрейд". В результате группа на "продвинутый" вариант спецкурса "Стратегическое управление" уже почти набрана".

Как мы видели выше, опыт КБ "Туполев" показал, как важно не только своевременно привлечь необходимые кадры, но и сохранить их: если бы не ветераны производства, важные технологии могли бы быть утрачены. Поэтому предприятия не только пытаются решить вопрос подготовки молодых специалистов необходимой квалификации, но и делают все для того, чтобы эти специалисты связали с предприятием свою жизнь. Во время беседы Владимира Путина с рабочими Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова прозвучала идея приравнять работу по государственному заказу на оборонных предприятиях к службе в Вооруженных Силах РФ. Президент обещал подумать.