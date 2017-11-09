Как проходит диверсификация ОПК в России



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017.

Источник: Константин Завражин / rg.ru Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017.Источник: Константин Завражин / rg.ru

Ростех намерен довести выпуск гражданской продукции предприятиями оборонного комплекса до 50% к 2025 году

[i]Диверсификация производства оборонно-промышленного комплекса для многих военных предприятий России стала единственной возможностью для выживания в условиях неминуемого сокращения объемов гособоронзаказа, однако внедряемые государством меры не всегда мотивируют предприятия на конверсию, в том числе из-за отсутствия у менеджмента "продуктового" мышления и навыков по выводу изделий на рынок, рассказали ТАСС участники отрасли.

В декабре исполнится год, как президент России Владимир Путин поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции не менее чем до 17%, к 2025 - до 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 году - до 50%. Сейчас этот показатель уже составляет 17%, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Своей главной задачей Минпромторг РФ сейчас видит адаптацию организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского назначения.

Ситуация для оборонных предприятий усложняется еще и потому, что Россия к 2020 году в основном завершит переоснащение армии и флота, что приведет к сокращению гособоронзаказа. Государство на сегодняшний день создало полный инструментарий поддержки проектов по диверсификации, уверены эксперты, однако они сомневаются, что предприятия этого сектора смогут эффективно и быстро этими возможностями воспользоваться.

"Сейчас в основной пул Минпромторга входят уже более 170 проектов по диверсификации ОПК, запланированных к реализации в ближайшие четыре-пять лет. Только от Ростеха, Росатома и Роскосмоса мы получили более 110 конкретных проектных предложений, связанных с выпуском гражданской продукции", - сказал министр.

Госкорпорация Ростех, в чей периметр входит внушительная часть предприятий российской оборонки, ставит амбициозные планы и намерена достигнуть целевого ориентира в 50% на пять лет раньше - к 2025 году.

Что производить и как продавать?

Особенностью российского оборонного комплекса является то, что большинство предприятий изначально создавались исключительно под военные задачи. Проведение технологических маневров по переводу мощностей на гражданские рельсы, тем не менее, идет планово: где-то со скрипом, а где-то почти космическим масштабом, как, например, в концерне "Калашников", где разрабатываются летающие машины, антидроны, беспилотники, катера и тяжелые мотоциклы, холдинге "Швабе", где производится оптика и медицинская техника, пользующаяся спросом и в России, и за рубежом.

Тем не менее, согласно исследованию Агентства по технологическому развитию, многие руководители организаций ОПК характеризуют свои настроения как "мы не знаем, что производить", "у нас нет маркетологов", "у нас нет технологий для производства гражданской продукции", "у нас режимное производство, и инсталлировать на нем новое оборудование для "гражданки" мы не сможем", "у нас нет производственного персонала", "у нас нет денег на модернизацию" и т.д.

Эти проблемы выглядят почти нерешаемыми, так как предприятия, занимающиеся тяжелым закрытым военным производством, никогда не задумывались о "гражданке". "Военные структуры сталкиваются с двумя главными сложностями диверсификации - отсутствием продуктового мышления и перевернутой пирамидой издержек. Для военных главным в производстве являются тактико-технические характеристики продукта, а сроки изготовления и цена уходят на второй план. На гражданском рынке важны цена и сроки вывода продукта на рынок, а тактико-технические характеристики задаются в зависимости от этих параметров. Предприятия, которые десятилетиями жили по одному принципу, при переходе неизбежно сталкиваются с затруднениями", - сказал ТАСС директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко.

Адаптация к рынку

В помощь оборонщикам, не имеющим опыта работы по гражданским направлениям, создана организация НПО "Конверсия" (совместная структура Ростеха и Внешэкономбанка). Она специализируется на выявлении потребностей рынка, поиске направлений и возможностей для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК. "Мы проводили закрытое исследование среди генеральных директоров оборонных предприятий и обнаружили, что они не знают, что и для кого производить, с кем конкурировать. Наша задача - создать маркетинговый центр, занимающийся анализом продуктов. Для начала - тех продуктов, которые уже производятся оборонными предприятиями, на следующем этапе - тех, которые могли бы производиться. Также этот маркетинговый центр должен отвечать за конкурентный анализ: с кем конкурировать, куда и на каком рынке продавать", - пояснил ТАСС Василий Бровко.

Еще одним существенным подспорьем для оборонки в этом году стала новая спецпрограмма Фонда развития промышленности с одноименным названием - "Конверсия". "Ее участники получают допуск к дешевым и длинным деньгам. Основные параметры программы - льготные займы от 200 до 750 млн рублей на срок до пяти лет с процентной ставкой 1% в первые три года займа и 5% - на оставшийся период. Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства. Участвовать в программе могут только предприятия, входящие в реестр организаций ОПК", - отметил Денис Мантуров.

Приоритет проектам по наращиванию гражданской продукции отдается также при отборе технологических направлений в рамках программы по субсидированию НИОКР. "Кроме того, действует совместная программа Минпромторга и Минобрнауки по созданию и развитию инжиниринговых центров при вузах, одно из основных направлений которой - развитие диверсификации. Бюджет программы на 2017 год - 700 млн рублей", - добавил министр.

В 2013-2016 годах было создано 49 таких инжиниринговых центров, на осень 2017 года запланировано проведение шестой очереди конкурсного отбора проектов. По словам Дениса Мантурова, основной акцент при отборе проектов будет сделан на тех направлениях, которые способствуют диверсификации продукции предприятий ОПК.

Главной точкой сбора гражданских проектов оборонных предприятий сегодня можно назвать платформу "ГИС промышленность". "На ее базе формируются интерактивные каталоги высокотехнологичной продукции, выпускаемой предприятиями ОПК. Уже сегодня они включают в себя 4,3 тыс. позиций номенклатуры, из которых более 2,2 тыс. позиций - это высокотехнологичная продукция гражданского и двойного назначения нашей оборонки", - добавил Денис Мантуров.

"Калашников" как пример успешной диверсификации

Многие предприятия ОПК смогли самостоятельно настроить свое производство на "мирный" лад. Так, например, Концерн "Калашников" не нуждается в услугах "НПО Конверсия", считает Василий Бровко. "Концерн и дальше будет разрабатывать инновационные продукты: электрические мотоциклы, гражданские катера, беспилотники, антидроны и так далее. Но, к сожалению, большинство предприятий такой энергией, компетенциями, деньгами не обладают", - отметил топ-менеджер Ростеха.

Соотношение военной и гражданской продукции сегодня в "Калашникове" составляет 80/20, однако предприятие рассчитывает в ближайшие пять лет увеличить долю "гражданки" до 50% и довести показатель EBITDA до отметки в 7 млрд рублей, сообщил ТАСС гендиректор концерна Алексей Криворучко.

Концерн разрабатывает и производит разные виды гражданского оружия, биатлонные винтовки, катера, лодки, беспилотники, созданы концепты тяжелого мотоцикла и летающей машины. Большая часть из них обладает экспортным потенциалом, но сегодня наиболее ценится охотничье оружие, производимое на мощностях "Калашникова". "Наиболее популярные продукты для экспорта - карабины "Сайга" и "Тигр". Они поставляются в страны СНГ, Пакистан, Индонезию. Особо следует отметить ружье Сайга-12 исп.030. Оно поставлялось Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Индонезии. Выделю и винтовки БИ-7-4, которые поставлялись в Белорусскую школу биатлона", - сказал Алексей Криворучко.

Концерн выпускает порядка 500-600 биатлонных винтовок в год, основные поставки осуществляются в российские спортивные школы, хотя по качеству и надежности, утверждают в концерне, они ничем не уступают немецким винтовкам Anschutz - популярным среди ведущих биатлонистов мира. "Наши винтовки дешевле и ни в чем не уступают немецким аналогам по критериям качества, надежности и долговечности. Большое количество биатлонных винтовок IZHMASH находится в спортивных школах по всей стране, и они регулярно используются при подготовке к соревнованиям без всяких проблем. Да, им нужен сервис и уход, но ресурс винтовок очень высок. Конечно, нам сложнее, из-за нормативно-правовых актов, ограничивающих свободу спортивного оружия. К тому же, географическая удаленность Ижевска от Европы не позволяет представителям других стран оперативно решить вопрос с сервисным обслуживанием наших винтовок", - отметил Алексей Криворучко.

Прославленный биатлонист, а ныне руководитель спортивных проектов концерна, Иван Черезов подтверждает - ижевская винтовка обладает высоким потенциалом, в том числе экспортным, но это направление, помимо всего прочего, ограничивают санкции. "Есть случаи, когда звонят из других стран и интересуются нашими винтовками, спрашивают, можно ли приобрести. К сожалению, санкции не позволяют им это сделать. Был случай, когда даже из Германии звонили с этим вопросом, говорили, что детям нравятся винтовки, они удобные, уход и ремонт минимальный, в отличие от Anschutz. В этом плане наша винтовка надежнее. Средняя цена БИ-7-4 порядка 70 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, а Anschutz стоит порядка 3,5 тыс. евро минимум. В цене у немцев мы выигрываем", - поделился с ТАСС спортсмен.

В сборной России по биатлону соотношение примерно 30/70 - наши винтовки и Anschutz, отметил Иван Черезов, говоря о перспективах оснащения команды винтовками концерна. "Лидеры сборной, например, Антон Шипулин, Алексей Волков, выступают с винтовками Anschutz и просить их перейти на ижевские винтовки не совсем корректно, потому что стрельба такое дело - все на тонких ощущениях. У спортсменов годами формируются "отношения" с винтовкой. Скоро Олимпийские игры, и просить спортсмена поменять свой инвентарь... там лыжи не каждый меняет, не говоря уже о винтовках", - сказал он.

Иван Черезов считает, что основные перспективы в этом направлении у "Калашникова" связаны с молодыми спортсменами, которым нужно уделять большое внимание, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис.

Работа на перспективу

Минпромторг выделяет несколько первоочередных приоритетных отраслей в рамках диверсификации на ближайшие два-три года, прежде всего это нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструментальное машиностроение, гражданское стрелковое оружие, радиоэлектроника, медицинское оборудование и ряд других направлений. "Так, в радиоэлектронике мы прогнозируем увеличение производства продукции гражданского назначения в 3,7 раза уже к 2020 году", - отмечают в министерстве.

Одним из флагманов развития в этом секторе может стать холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех). Компания имеет ряд высокотехнологичных разработок для нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий - элементы питания для забойных телеметрических систем, телевизионные системы для буровых установок, комплекс глубокой криогенной переработки природного газа и другое.

Другим перспективным направлением для предприятий ОПК Минпромторг видит рынок дорожно-строительной техники, в ключевых сегментах которого - экскаваторах, бульдозерах, погрузчиках - доля импорта превышает сейчас 85%. Ковровский электромеханический завод, например, разработал образец экскаватора-погрузчика с дистанционным управлением. Проект нашел поддержку Фонда развития промышленности, и КЭМЗ ставит перед собой очень амбициозную цель - занять до 10% отечественного рынка этой техники к 2020 году.

На стыке военного и гражданского сектора сегодня реализуются и проекты в авиастроении. Так, концерн "Алмаз-Антей" - производитель зенитных ракетных систем и комплексов - создал отечественную систему управления воздушным движением, которая до этого базировалась на зарубежных технологиях. Сейчас предприятия концерна производят радиолокационную технику: метерологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные комплексы и другие изделия, а также автоматизированные системы управления воздушным движением. Оборудование "Алмаз-Антея" пользуется спросом не только внутри страны, но и успешно реализуется за рубежом. Концерн поставил в Египет системы и средства для управления воздушным движением, ведет переговоры о размещении в Индии производства локаторов гражданского назначения в рамках программы Make in India.

Одной из главных задач диверсификации, по мнению Минпромторга РФ, является наращивание экспорта высокотехнологичной продукции предприятиями российского ОПК.

В целом, Минпромторг фиксирует рост спроса на российскую продукцию двойного и гражданского назначения, доля экспортируемой продукции ОПК на текущий момент превышает 12%. Среди наиболее перспективных макрорегионов для сотрудничества в этом направлении Минпромторг выделяет Ближний Восток и, в частности, Саудовскую Аравию. "Российские предприятия ОПК готовы поставлять конкурентоспособную продукцию в сферах энергетического машиностроения (от трубопроводной арматуры до паровых котлов), автомобилестроения и транспортного машиностроения, медицинской промышленности. Одно из самых перспективных направлений экспортных поставок в Саудовскую Аравию - радиоэлектроника и телекоммуникационное оборудование. В этих областях российские оборонные предприятия обладают уникальными компетенциями и могут предложить нашим партнерам целую линейку инновационных решений", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Таким образом, весь необходимый инструментарий, по мнению участников отрасли, сформирован, однако есть ряд первоочередных проблем, которые должны решить менеджмент военных предприятий. "У руководителей должен сработать инстинкт выживания. Это в прошлом можно было рассуждать, нужна ли нам "гражданка"... Гособоронзаказ трансформируется, в его рамках появляются новые приоритеты. Чтобы выжить, нужно двигаться быстрее, чем остальные. Помните про ту лягушку в кувшине молока, которая должна быстро перебирать лапками, чтобы превратить это молоко в масло и не утонуть в нем? Другого пути нет. Мы должны следовать курсом на диверсификацию и ни в коем случае не выбиваться из графика. Трансформация продиктована временем", - считает Василий Бровко из Ростеха.