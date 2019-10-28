От "Ласточки" до лампочки

Реальные показатели диверсификации посчитают в среднем

Медицинская, дорожностроительная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора должны стать теми продуктами, выпуск которых должен обеспечить успешную диверсификацию предприятий обороннопромышленного комплекса. Такую цель перед ОПК обозначил в ходе недавнего совещания в НовоОгарево Владимир Путин. Президент подчеркнул, что по оценкам экспертов, потенциальный спрос на такую продукцию – составляет порядка 6, 2 трлн рублей и необходимо, чтобы большая его часть была удовлетворена именно отечественными производителями.

Проблема диверсификации ОПК связанна с сокращением гособоронзаказа. Армия и флот практически обновили на 70% парк вооружений и военной техники и государство больше не станет выделять на их закупку прежних ассигнований. При этом созданные в рамках технического перевооружения предприятий мощности не должны простаивать и будут задействованы под выпуск гражданской продукции. В настоящее время ее доля по отрасли составляет почти 21%. К 2030 году должна быть доведена до 50%. При этом как показывает статистика процесс идет весьма неровно, есть предприятия, уверенно набирающие требуемый объем выпуска и есть те, кто находиться еще в самом начале пути. Эту тенденцию "НВО" подтвердил и исполнительный директор крупнейшего промышленного холдинга страны – "Ростех" Олег Евтушенко.

– В условиях снижения гособоронзаказа диверсификация становится основной стратегией развития большинства предприятий ОПК, – рассказал изданию Евтушенко. – Президент установил четкие ориентиры: увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.

"Ростех" планирует достичь поставленной цели на пять лет раньше уже к 2025 году. Уже сегодня более 30% выручки госкорпорации обеспечивают разработки гражданского назначения. При этом задачи по диверсификации не будут влиять на выпуск продукции военного назначения. Исполнение гособоронзаказа в полном объеме – это наш безусловный приоритет, – отметил топ менеджер "Ростех".

Одним из лидеров по диверсификации в госкомпании называют концерн "Автоматика". В 2018 году доля гражданской продукции холдинга составила 57, 3%, за первое полугодие 2019 года – 65,8%. Этот рывок был сделан за счет расширения производства телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и развития ряда других направлений. Например, таких как обеспечение информационнокоммуникационной инфраструктуры к ЧМ2018 или системы хранения данных "Купол" для реализации закона Ирины Яровой.

Ставшая знаменитой в Москве "Ласточка". Фото с сайта www.ulkm.ru

В "Концерне "Калашников", который традиционно ассоциировался с производством стрелкового оружия, сообщили, что реализуют широкомасштабную программу диверсификации производства и переориентации на конкурентоспособную гражданскую продукцию. С 2025 года ожидается сокращение объема гособоронзаказа. Поэтому сегодня ижевские оружейники освоили судостроительные мощности, производство мотоциклов, беспилотников и многое другое. В прошлом году в Крыму к обслуживанию пассажиров приступили "Кометы" – суда на подводных крыльях производства концерна.

– На некоторых предприятиях группы доля гражданской продукции составляет 10%, а на какихто цель уже достигнута – объём выпускаемой гражданской продукции составляет 50%, – отметили "НВО" в концерне.

Заметных успехов в развитии производства гражданской продукции добилась и Корпорация "Уралвагонзавод" – крупнейший российский производитель бронетанковой техники. Сейчас компания активно наращивает производство трамваев, строительной техники, железнодорожных вагонов и платформ. За счет этого в 2018 году доля гражданской продукции в выручке составила 36, 9%, за первое полугодие 2019 года этот показатель вырос до 44,8%. Что любопытно, в рамках холдинга сумели найти гражданские ниши даже для предприятий, которые по определению ничего мирного выпустить не могли бы.

Например, входящий в корпорацию нижегородский "ЦНИИ "Буревестник" – разработчик скорострельных артиллерийских комплексов "ДеривацияПВО" и "КоалицияСВ", в 2019 году начал производство мусоросортировочных комплексов. К 2029 году 50% мощностей предприятия будут задействованы под их выпуск. К этому времени планируется произвести 43 таких установки, заняв половину российского рынка подобного оборудования.

Холдинг "Вертолеты России" создал вертолет, интересный гражданским заказчикам. Фото с сайта www.russianhelicopters.aero

– Первые из них будут построены в Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке и Сыктывкаре, – сказали на предприятии.

Еще одно предприятие УВЗ нашедшее новую нишу для своей продукции – екатеринургский "Завод №9" специализирующийся на производстве пушек для российских танков. В этом году он вдвое нарастил выпуск осей для высокоскоростных поездов "Ласточка" производства "Уральских локомотивов" (входят в группу компаний "Синара"). Они используются в одной из главных деталей локомотивов и вагонов – колесных тележках и напрямую влияют на безопасность движения. Благодаря сотрудничеству с оборонщикам, как сообщили "НВО" в "Синаре", им удалось заменить импортные аналоги из Германии и Чехии.

– Ежегодная потребность производителя высокоскоростных поездов составляет более тысячи моторных и немоторных осей из которых 60% наша продукция, – говорят в "Синаре". – Изделия производиться по технологии и на оборудовании, применяемом для изготовления военной продукции. Каждое из них проходит ультразвуковой контроль и несколько стадий приемки и полностью соответствует требованиям РДЖ по надежности и безопасности, предъявляемым к высокоскоростному подвижному составу.

Еще один традиционно оборонный холдинг "Швабе" за 2018 году достиг по доле выручки от гражданской продукции 31%, в первом полугодии 2019 года этот показатель вырос до 33%. Холдинг активно развивает производство медицинской техники, оптических изделий и фотоаппаратуры, а также других востребованных на гражданском рынке продуктов.

Например, в рамках подпроекта программы "Умный город" – "Светлый город" холдинг выполняет контракт жизненного цикла по строительству и техническому обслуживанию сети объектов наружного освещения. Пилотный проект уже реализован в Рыбинске. Второй реализуется в Нижнем Тагиле и в 19 присоединенных к городу населенных пунктах. К 2020 году здесь будет построено более 20 тыс. энергоэффективных светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, переложено 700 км распределительной и 10 км питающей сетей, а также обновлено 10 трансформаторных подстанций. Общая стоимость работ составит 1 млрд 640 млн руб. Техническим обслуживанием новой инфраструктуры займутся специалисты АО "ПО "УОМЗ" (входит в "Швабе") – производители используемого в проекте оборудования вплоть до 2042 года.

Доля гражданского производства госкорпорации "Ростех" неуклонно растет. Фото с сайта www.kalashnikovgroup.ru

Активно наращивает долю "гражданки" холдинг "Вертолеты России". По итогам 2018 года она составила 41%. Для сравнения, еще в 2016 году она не превышала 10%. Компания выводит на рынок новую перспективную вертолетную технику, интересную гражданским заказчикам: в ее числе представленные на авиасалоне МАКС вертолеты Ансат Aurus, Ми38 в VIPкомплектации и Ка62 в бизнесисполнении.

– При этом важно понимать, что 50% – средний показатель для всей корпорации, – говорит Олег Евтушенко. – У одних предприятий он будет выше, у других, в силу их специфики, ниже. Задачи всех "чесать под одну гребенку" нет. Например, мы четко понимаем возможности и загрузку производителя таких систем, как "ИскандерМ", "ПанцирьС1", "Игла" – "Высокоточных комплексов" или производителя реактивные системы злпового огня "Смерч" и "Торнадо" – холдинга "Техмаш". Вместе с тем, в составе этих объединений есть предприятия, такие как "Ковровский электромеханический завод" или "ПОЗиС", где уже сегодня доля гражданского производства варьируется от 30 до 50% и будет дальше расти.

Тот же "ПОЗиС" стал одним из лидеров российского рынка в области бытовой и медицинской холодильной техники, его продукция поставляется в десятки стран мира. КЭМЗ освоил производство отечественных станков с ЧПУ, тракторов, дорожной и другой техники.

Дмитрий Литовкин

Дмитрий Викторович Литовкин – журналист.