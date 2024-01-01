Война в пустыне: "Абрамсы" горят чаще, чем Т-34



Американский танк M1A2 "Абрамс".

Источник: © flickr.com, The U.S. Army Американский танк M1A2 "Абрамс".Источник: © flickr.com, The U.S. Army

Война в Йемене отличается от многих военных конфликтов последних лет применением танков разных поколений, в том числе и выпущенных более 70 лет назад.

Именно на юге Аравийского полуострова впервые прошли боевую проверку приобретенные ОАЭ у Франции танки "Леклерк". Они достаточно хорошо показали себя. За все время конфликта не была потеряна ни одна боевая машина. Правда, другое, более ранее детище французского танкопрома - АМХ-30 - легко подбивалось противотанковыми средствами хуситов.

Гораздо хуже обстоят дела у "Абрамса". Можно сказать, что американская машина - рекордсмен по потерям. Всего, по разным данным, Саудовская армия лишилась более двух десятков поставленных из США танков. В этом плане M1A2 даже превзошел своего "земляка" М-60А3, а также Т-72 различных модификаций, Т-80БВ и даже "старичка" Т-34-85.

Говоря о последних, стоит упомянуть, что эти боевые машины, выпущенные во время Великой Отечественной войны, до сих пор активно применяются в боевых действиях - в Сети регулярно появляются изображения данных танков.

На днях "тридцатьчетверки" были запечатлены во время парада местных формирований. В этом смотре войск участвовала и созданная на базе данного танка самоходка Су-100. Еще раньше были опубликованы кадры, на которых Т-34-85 ведет огонь по противнику.

The Little Yemeni t-34 that could pic.twitter.com/kckvS4bWsM — Lost Weapons (@LostWeapons) 16 января 2018 г.



Тем не менее, по словам военных экспертов, несмотря на несколько подпорченную репутацию "Абрамсы" продолжают оставаться очень опасным противником на поле боя. К тому же отсутствие профессионализма у саудовских танкистов, а также их низкий моральный дух не позволяют в полной мере реализовать все возможности заокеанской машины.

Что касается "тридцатьдетверки", то данная техника выживает за счет грамотного применения. Экипажи, по сути, используют партизанскую тактику: открывают огонь и вовремя уходят от ответных атак противника. В результате до сегодняшнего дня данных об уничтожении Т-34 в Йемене не поступало.

Armor at a pro-hadi yemen army parade, also known as a tank collectors dream lol. T-34, T55, SU-100, Shilka pic.twitter.com/4f1hgavVmG — Lost Weapons (@LostWeapons) 21 января 2018 г.



Алексей Моисеев