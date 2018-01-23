Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции



ЧВК Вагнера.

Источник: http://www.topnews.ru/ ЧВК Вагнера.Источник: http://www.topnews.ru/

Победа России над терроризмом в Сирии вызвала неподдельный интерес на Западе со стороны военных экспертов. За прошедшие два года ограниченный российский контингент, действительно, сумел осуществить коренной перелом и блокировать планы иностранных игроков по разделу страны. Накануне феномен сирийской операции отметили и СМИ Франции, где с особой ревностью отслеживали участие России.

Подробный анализ российской операции в Сирии опубликовал французский журнал DSI. Несмотря на характерный для Франции ангажированной подход к сирийским событиям, автор Мишель Гойя сумел разобраться в «химии» русской победы. По его мнению, «коренной перелом» на земле произошел благодаря привлечению на театр военных действий ЧВК Вагнера. Аналитик признал, что российские добровольцы выступили в качестве основной ударной силы в наземных операциях.

Группа Вагнера сумела решить главную проблему военных действий – обеспечить ударные возможности сирийской армии на местности с преимущественно жилыми постройками и плотным населением. Появление ЧВК Вагнера позволило увеличить число комбинированных операций и обезопасить наиболее уязвимые территории, а затем провести ряд крупных сражений, решивших исход войны: освободить восточное Алеппо, отбить Пальмиру и атаковать террористов в нижнем течении Евфрата.

В результате такой тактики под контроль правительства была возвращена так называемая «большая Сирия», расположенная вокруг шоссе М5, где проживает основная часть населения. Закольцованный фронт террористов оказался разорван между двумя полюсами – Идлибом и иракской границей, что делает невозможной какую-либо координацию между ними. Таким образом, включение ЧВК Вагнера в рисунок боевых действий позволил дефрагментировать завоевания боевиков в предельно сжатые сроки. На это вагнеровцам потребовалось всего полтора года, начиная с освобождения Пальмиры в мае 2015 года.

Успех группы Вагнера обусловлен высоким профессионализмом бойцов и передовой материально-технической базой, без которой в современной технической войне не обходится ни одна победа. На вооружении российских добровольцев состоит качественное и эффективное вооружение разного класса: АК-47М, СВД-С, ВВС, ПКП, БМ-21 «Град», БТР-80 и т.д. В арсенале вагнеровцев присутствуют даже танки Т-72, что превращает ЧВК из разведывательно-штурмовой группы в настоящее мотопехотное подразделение. Широкая линейка вооружений позволила россиянам успешно действовать в экстремальных условиях непосредственного контакта с террористами.

Оценка работы ЧВК Вагнера экспертом натовской страны является высоким показателем заслуг российских добровольцев в Сирии. Эффект признания следует помножить на французские амбиции в этой ближневосточной стране, которая ранее находилась под протекторатом Франции, до недавних пор заинтересованной в победе «вооруженной оппозиции». А признание врага, как известно, дорогого стоит. Разгром «Исламского государства»* в Сирии поставил ЧВК Вагнера на недосягаемую высоту для западных экспертов, которым теперь остается лишь констатировать победу России.

Автор: Виктор Плотников

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ.