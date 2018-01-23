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Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур

23.01.2018 АО «Вертолеты России» 243 1
Разделы: Авиация
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Многоцелевой вертолет Ми-171А2
Многоцелевой вертолет Ми-171А2.
Источник: rostec.ru

"Вертолеты России" подтвердили возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50°С. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования.


Два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля (МВЗ) выполнили 8 наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам. Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до - 60°С, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях.


"Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых машин российского вертолетостроения. На этот год запланирована поставка первых четырех вертолетов, и я рассчитываю, что в ближайшее время портфель заказов на эту машину вырастет. Интерес к вертолету есть, и в России, и за рубежом", - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.


"Вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий. Поэтому подтверждение возможности использования при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым. Отдельно хочу поблагодарить летчиков и инженерно-технических специалистов, которые с честью выдержали суровые морозы и в кратчайшие сроки выполнили испытательную программу", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Участвовавшие в испытаниях специалисты ГосНИИ ГА особо отметили малое время подготовки Ми-171А2 к полету, удобство технического обслуживания, летной и наземной эксплуатации нового вертолета, надежную работу цифрового пилотажно-навигационного комплекса, цифровой системы управления и контроля режимов силовой установки, системы диагностики технического состояния. Получены все необходимые объективные данные и документы для дальнейшей аттестации и дополнительной сертификации вертолета Ми-171А2 по ряду требований сертификационной категории "А".


Многоцелевой вертолет Ми-171А2 – новинка российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.


В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
МИ-28
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Персоны
Мантуров Денис

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
4889
№1
23.01.2018 20:15
Ми-171А2AW189Bell 525
Год первого полета201420112015
Пассажировместимость, чел.241920
Грузоподъемность, кг.5000?3720
Дальность, км.800907926
Крейсерская скорость, км/ч260278287
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