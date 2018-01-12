В Госдуме прокомментировали вопрос передачи Киеву военной техники из Крыма
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Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооружения, которые остались на территории Крыма как субъекта России, должны быть переданы той стране, которой они принадлежит, заявил зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT.
"Все для этого делается. Здесь нет никакого политического или идеологического следа, негативного оттенка, который ищет Украина", - добавил Швыткин.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии. Для утилизации же не подлежащих перевозке боеприпасов Москва готова пригласить украинских военных специалистов.
Комментируя предложение российской стороны, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче вооружений и техники требует "тщательного изучения".
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12.01.2018
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