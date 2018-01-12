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Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму

15.01.2018 ЦАМТО 93 0
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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

ЦАМТО, 12 января. В 2014 году Россия начала передачу Украине военного имущества и техники, которая осталась в Крыму. Несколько эшелонов было направлено из Крыма на Украину.

Об этом заявил 11 января президент России Владимир Путин в редакции газеты "Комсомольская правда" на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств в преддверии Дня российской печати, отмечаемого 13 января.

По словам президента, украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма.

В этой связи В.Путин отметил, что "мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком состоянии практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов".

По словам президента, "в том, что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу".

В.Путин добавил, что "есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов. Но это только самые необходимые внешние шаги".

"Несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос, и вырос значительно. Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом", – подчеркнул В.Путин.
12.01.2018
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир

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