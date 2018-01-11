Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рособоронэкспорт в 2018 году расширит географию выставочной деятельности

12.01.2018 ЦАМТО 148 0
0
Понравилась новость?
 0
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 11 января. АО "Рособоронэкспорт" проведет активную выставочную работу в 2018 году, расширив географию экспозиций российских оборонных предприятий.

"Мы рассматриваем участие в международных выставках вооружения и военной техники как одно из ключевых направлений маркетинговой деятельности компании. В 2018 году делегации Рособоронэкспорта посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Компания организует единые российские экспозиции, а также представит свои стенды на пяти площадках Азиатско-Тихоокеанского региона и в трех ближневосточных государствах. Кроме того, планируется участие в трех выставках на территории стран СНГ, двух европейских, а также в ЮАР.

"Несомненно, приоритетными и, пожалуй, самыми продуктивными для нас остаются выставки, проводимые в России. В этом году Рособоронэкспорт традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке", – отметил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира. Для выполнения этих задач компания дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.

По словам А.Михеева, "для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном Азиатско-Тихоокеанском рынке оружия", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Филиппины
ЮАР
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Выставки
ИНТЕРПОЛИТЕХ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.01 08:02
  • 1
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 12.01 07:56
  • 2
Противоминную оборону флота поручили роботам
  • 12.01 07:33
  • 2
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 12.01 07:29
  • 1
Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне
  • 12.01 07:28
  • 10
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 12.01 07:27
  • 1
Три фрегата проекта 11356 будут достроены - замминистра обороны РФ
  • 12.01 07:24
  • 5983
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.01 07:13
  • 135
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 12.01 06:21
  • 4
Источник: техническое проектирование эсминца "Лидер" начнется после 2020 года
  • 12.01 06:13
  • 41
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 12.01 06:08
  • 163
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.01 05:49
  • 46
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 12.01 03:25
  • 48
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 12.01 02:30
  • 2
Путём обновления
  • 12.01 02:24
  • 3
Крылья Украины нуждаются в поддержке
другие обсуждаемые темы