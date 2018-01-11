Рособоронэкспорт в 2018 году расширит географию выставочной деятельности
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
ЦАМТО, 11 января. АО "Рособоронэкспорт" проведет активную выставочную работу в 2018 году, расширив географию экспозиций российских оборонных предприятий.
"Мы рассматриваем участие в международных выставках вооружения и военной техники как одно из ключевых направлений маркетинговой деятельности компании. В 2018 году делегации Рособоронэкспорта посетят 23 мероприятия в различных регионах мира. Особое внимание уделим наиболее перспективным – Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Компания организует единые российские экспозиции, а также представит свои стенды на пяти площадках Азиатско-Тихоокеанского региона и в трех ближневосточных государствах. Кроме того, планируется участие в трех выставках на территории стран СНГ, двух европейских, а также в ЮАР.
"Несомненно, приоритетными и, пожалуй, самыми продуктивными для нас остаются выставки, проводимые в России. В этом году Рособоронэкспорт традиционно организует свои экспозиции на форуме "Армия", Международной выставке вертолетной индустрии "МВВИ-2018", "Интерполитех" и впервые представит продвигаемую продукцию на Международном дальневосточном морском салоне "МДМС-2018" во Владивостоке", – отметил Александр Михеев.
Рособоронэкспорт постоянно работает над развитием военно-технического сотрудничества с новыми странами-партнерами и наращиванием своего присутствия в различных регионах мира. Для выполнения этих задач компания дебютирует и на новых для себя выставочных площадках.
По словам А.Михеева, "для укрепления получившего стремительный импульс в 2017 году военно-технического сотрудничества с Филиппинами мы впервые организуем российскую экспозицию на Азиатской выставке и конференции по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "ADAS-2018", которая состоится в сентябре в Маниле. Уверен, что наше участие усилит позиции России на высококонкурентном Азиатско-Тихоокеанском рынке оружия", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".
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11.01.2018
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