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Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока

09.01.2018 Lenta.ru 186 0
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Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе
Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев

Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2 поднимется в воздух в начале нынешнего года, а не в феврале, как планировалось ранее. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиационной отрасли.

"На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела", — сказал собеседник агентства.

Впервые самолет был показан в ноябре 2017 года на заводе имени Горбунова в Казани.

Летом прошлого года военные заявляли, что намерены закупить 50 таких ракетоносцев.

Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие касается комплекса бортового радиоэлектронного оборудования: доля новых комплектующих достигает 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.
05.01.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова

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