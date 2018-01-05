Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
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Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2 поднимется в воздух в начале нынешнего года, а не в феврале, как планировалось ранее. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиационной отрасли.
"На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела", — сказал собеседник агентства.
Впервые самолет был показан в ноябре 2017 года на заводе имени Горбунова в Казани.
Летом прошлого года военные заявляли, что намерены закупить 50 таких ракетоносцев.
Ту-160М2 представляет собой коренную модернизацию базового проекта сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Основное отличие касается комплекса бортового радиоэлектронного оборудования: доля новых комплектующих достигает 60 процентов. Также на самолете появятся новые авиационные средства поражения.
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05.01.2018
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