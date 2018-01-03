Власти Норвегии приостановили действие лицензий на экспорт вооружений в ОАЭ
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Норвежские власти приняли решение о приостановке действующих лицензий на экспорт оружия и боеприпасов в Объединенные Арабские Эмираты в связи с участием ОАЭ в военных операциях в Йемене, передает РИА Новости.
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"После общей оценки ситуации в Йемене и возрастающего риска, связанного с военным участием Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене, министерство иностранных дел приняло 19 декабря 2017 года решение о приостановке действующих лицензий на (экспорт) А-материалов (оружие и боеприпасы) в Объединенные Арабские Эмираты", – говорится в релизе норвежского МИД.
В сообщении для прессы подчеркивается, что пока информации об использовании норвежских боеприпасов в Йемене у Норвегии нет. Решение в отношении лицензий стало выражением "жесткой линии по вопросу оружия и экспорта", проводимой норвежскими властями.
В Норвегии в целом действует очень строгий закон и соответствующие руководящие принципы в отношении экспорта оружия, боеприпасов и другого военного оборудования,
сказала глава МИД Ине Эриксен Сёреиде.
В сообщении подчеркивается также, что "развитие военного конфликта в Йемене осенью 2017 года носило серьезный характер", и в этой связи имеется обоснованное беспокойство по поводу гуманитарной ситуации в стране.
Поэтому норвежское внешнеполитическое ведомство "внимательно следит за ситуацией в Йемене и проводит тщательную оценку каждой заявки на экспортную лицензию", "особенно с учетом риска использования норвежских военных материалов в Йемене и нарушения гуманитарного права", пояснили в министерстве.
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03.01.2018
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