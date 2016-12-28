Военные новости: рынок военных дронов во всей их красе превысит 10 миллиардов долларов



Американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Источник: © flickr.com, U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson Американский беспилотник MQ-9 Reaper.Источник: © flickr.com, U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Насмотревшись на использование исламистами коммерческих дронов для сбрасывания боеприпасов с воздуха в Ираке и Сирии, военно-промышленный комплекс Великобритании начал тоже выводить на официальный рынок вооружений беспилотники, созданные специально для нанесения подобного рода ударов.

Британская компания "СтилРок" (SteelRock) представила дрон "Велвет Васп" (Velvet Wasp) на авиавыставке в Дубаи. Дрон, которым в идеале управляют два человека (но может быть и один оператор), способен сбросить высокоточный боеприпас весом в шест килограммов. Сам дрон весит около 17 килограммов, имеет восемь пропеллеров, четыре "ноги-подставки", систему лазерного целеуказания, зашифрованный канал связи, летит со скоростью 112 километров в час, неслышен на высоте в 300 метров и трудно заметен на радарах. Радиус действия - 100 километров.

Ожидается, что в войсках этот дрон или его аналог может появиться уже в 2020 году. Помимо бомб дрон сможет сбрасывать войскам небольшие посылки с медикаментами, боеприпасами и провизией, а также выступать как инструмент радиоэлектронной борьбы с самодельными взрывными устройствами, пролетая над дородным полотном и обочинами.

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Британская компания "БАЕ Системc" (BAE Systems) и Манчестерский университет провели испытания беспилотника "Магма" (MAGMA). У этого дрона нет обычных закрылок и других механических деталей в крыле и в хвостовом оперении. Управление направлением полета идет через распределение и направления потока выхлопных газов реактивного двигателя. Выхлоп выводится и распределяется через щели-сопла в крыльях и щели-сопла у основного сопла двигателя, что позволяет беспилотнику совершать маневры в воздухе. Создатели машины говорят, что конструкция становится проще, легче, надежнее, дает больше пространства внутри машины. В планах - оснащение подобной системой тяги уже полномасштабного самолета.

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Командир британского авианосца "Королева Елизавета" капитан 1-го ранга Джерри Кид (Jerry Kyd) заявил, что на его авианосце неизбежно появятся палубные беспилотники, которые станут неотъемлемой частью ведения войны на море в будущем. По его словам, ВМС Великобритании изучает варианты базирования беспилотников на авианосце и их применения. Особо отмечается опыт применения морских дронов американцами. Кид считает, что связи между ВМС Великобритании и ВМС США будут только укрепляться, как только "Королева Елизавета" станет полноценно оперировать. Возможно, что британский авианосец будет доступен для базирования американских пилотируемых и беспилотных машин.

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Вице-президент американской компании "Кратос" (Kratos), которая производит дроны, служащие целями для поражения в воздухе при обучении пилотов ВВС США и их союзников, рассказал, что его компания считает, что будущее - за тактическими беспилотниками.

Сегодня в "Крат ос" заявляют, что у них уже готовы две модели таких дронов, которые будут применяться в ходе операций ВВС США в условиях так называемой "системы ограничения доступа" (A2/AD, Anti-Access, Area Denial), когда воздушное пространство не контролируется американской авиацией. В этих условиях каждый американский военный самолет будут сопровождать до четырех дронов "Крат ос" и выступать в качестве ложных целей для ракет противника, принимая удар на себя. Дроны ценой в три миллиона долларов будут уничтожаться ракетами ценой в пять миллионов долларов, что в итоге должно сказаться на ходе боевых действий в целом.

В "Кратос" отмечают, что компания органично интегрирована в стратегию "Третьего противовеса" (Third Offset Strategy), призванную обеспечить военно-технологическое преимущество США перед Россией и Китаем.

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В Штатах продолжают работать над созданием дронов, которые можно "собрать" на планшете или выбрать готовый вариант в электронном каталоге, а затем распечатать некоторые детали дрона с помощью 3D-принтеров. Скорость создания и получения нового беспилотника, специально подогнанного под конкретную полевую задачу, должно при таком подходе сократиться до минут или часов, вместо привычного ожидания неделями.

По сути дроны будут модульными, а на американских военных базах будут стоять 3D-принтеры для быстрого производства тех иди иных деталей. Армейские исследователи заявляют, что уже проводят испытания таких беспилотников. В Корпусе морской пехоты США похожие разработки велись уже в прошлом году.

В идеале существующие сегодня разведывательные дроны в ценой в сотню-другую тысяч долларов в будущем будут заменяться на напечатанные на базе машины с ценой всего в пару сотен долларов.

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Продолжается и сага отношений военных беспилотников и коммерческих спутников. В США пытаются модернизировать спутниковые терминалы на беспилотниках, чтобы они могли полностью использовать современные возможности спутниковой навигации, а не полагаться на устаревшие коммерческие технологии времен начала войны в Афганистане и Ираке.

Летом военный беспилотник смог пролететь более тысячи миль, меняя при этом диапазоны спутниковой связи, что позволяет сохранять ориентацию при помехах и глушении сигнала противником.

Николь Робинсон (Nicole Robinson), корпоративный директор "СЕС Нетворкс" (SES Networks), сказала, что MQ-9 "Рипер" (Reaper) смог увеличить скорость обмена со стандартных 5-10 мегабит в секунду в Ku-диапазоне до 30 мегабит в Ka-диапазоне. Сегодня в Штатах военные на волне опасений, что Россия и Китай обходят их в радиоэлектронной борьбе, внимательно следят за развитием гражданских спутниковых систем для их использования в своих целях.

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В Австралии министерство обороны страны сообщило о планах создания в штате Квинсленд футуристического центра "автономных систем". Проект обойдется в 50 миллионов долларов. В течение семи лет ежегодный бюджет будет составлять около восьми миллионов долларов. Пока неизвестно, где именно будет находиться центр, но в его работе помимо военных будут также участвовать исследовательские агентства, университеты и представители промышленности Австралии.

В рамках работы центра будут исследоваться возможности искусственного интеллекта совершать кибератаки и управлять роботами на поле боя. В сфере интересов проекта и беспилотные системы для армии, флота и авиации страны. Ожидается, что данный центр станет прототипом для запуска целого ряда начинаний подобного рода в Австралии.

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Исследовательская компания "Тил Групп" (Teal Group) в своем очередном ежегодном прогнозе о рынке беспилотников сообщила, что в 2026 году в мире будет произведено военных беспилотников на 10,3 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2017 году было произведено военных дронов на 4,2 миллиарда долларов. За девять лет все совокупное производство машин оценивается в 80 миллиардов, из которых 26 миллиардов придутся на научно-исследовательские работы. 60% этих изысканий будут вестись в США.

Любопытно, что совокупный рынок полезной нагрузки для военных дронов в виде самых разнообразных датчиков, радаров, систем связи, электронной начинки за девять лет оценивается уже в 30 миллиардов долларов. При этом в самой исследовательской компании отмечают, что это - спекулятивные прогнозы, основанные на закрытых данных по неизвестным широкой общественности программам и разработкам, которые позволят клиентам "Тиал Групп" оптимизировать свои планы по развитию бизнеса и производства.

Илья Плеханов