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Су-57. Самолет не имеет шансов "на коммерческий экспорт"

25.12.2017 Военный паритет 194 0
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Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50)
Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50).
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Военный Паритет", 23 дек. 2017 - Вклад России в пятое поколение истребителей заметно продвинулся вперед в начале декабря с успешным вылетом первого Су-57, оснащенного новым ТРДДФ "Изделие 30". Полет, состоявшийся 5 декабря, продолжался 17 минут.

Новый двигатель должен заменить прежний "Изделие 117" НПО "Сатурн". Старый двигатель никогда не назывался как основной для серийных Су-57, он вызывал критику со стороны авиационных экспертов необоснованно, особенно после "сенсационного инцидента" на авиасалоне МАКС-2011.

Согласно некоторым сообщениям, новый двигатель имеет тягу без форсажа 11000 кг, с форсажем 19000 кг, он имеет меньше рабочих компонентов, проще в обслуживании. Известный эксперт Петр Буковский считает, что новый ТРДДФ в сумме на 17-18% эффективнее, чем "Изделие 117".

Стоимость одного Су-57 называется как 54 млн долл США (где взяли эту цифру, неизвестно - ВП). На основе этой догадки делается вывод, что российский истребитель пятого поколения будет вдвое дешевле китайского J-20. Однако западная пресса считает, что у этого самолета нет шансов по "коммерческому экспорту". Индия до сих пор не приняла решения, стоит ли ей финансово поддержать программу, тем более среди основных претензий является то, что Россия запрашивает непомерную сумму за право участвовать в программе.
23.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
J-20
ПАК ФА
Компании
Сатурн НПО
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX

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