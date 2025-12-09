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Шойгу оценил российский военный бюджет

25.12.2017 РИА Новости 68 0
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил России и в 2018 году составит 2,8% от ВВП, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

"Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП или 46 миллиардов долларов. При этом в США он превысит 700 миллиардов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов, а во Франции и Германии - по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни", - сказал Шойгу.
22.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Шойгу Сергей

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