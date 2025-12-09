Шойгу оценил российский военный бюджет



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил России и в 2018 году составит 2,8% от ВВП, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

"Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП или 46 миллиардов долларов. При этом в США он превысит 700 миллиардов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов, а во Франции и Германии - по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни", - сказал Шойгу.