Шойгу оценил российский военный бюджет
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил России и в 2018 году составит 2,8% от ВВП, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.
"Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооружённых сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП или 46 миллиардов долларов. При этом в США он превысит 700 миллиардов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов, а во Франции и Германии - по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни", - сказал Шойгу.
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22.12.2017
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