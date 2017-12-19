В Индии официально сняты с вооружения вертолеты Ми-8Т

Как сообщили индийские СМИ, 17 декабря 2017 года на авиабазе Йелаханка близ Бангалора состоялась торжественная церемония вывода из состава ВВС Индии последнего вертолета советского производства Ми-8Т (индийское обозначение Prahar). Дислоцированный в Йелаханка 112-й вертолетный отряд (112 Helicopter Unit) был последней частью ВВС Индии эксплуатировавшей эти вертолеты. Теперь в индийских ВВС в эксплуатации остались только вертолеты серии Ми-17 (индийское обозначение Rana).

Церемониальный последний полет последнего вертолета Ми-8Т (индийский военный номер Z2453) ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017 (с) twitter.com/ANI

В церемонии приняли участие бывший главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации в отставке Фали Хоми Мейджор, совершивший в ходе церемонии полет на последнем в индийской авиации вертолете Ми-8Т (индийский военный номер Z2453), а также командующий учебным командованием ВВС Индии маршал авиации Радха Кришнан Наир. Маршал авиации Наир в своей речи отметил выдающуюся роль Ми-8Т в ВВС Индии в течении 45-летнего пеиода эксплуатации этого вертолета.

Всего Индия получила с 1971 по 1988 годы из СССР 124 вертолета серии Ми-8Т, из которых 107 эксплуатировались в ВВС Индии. Первые 24 вертолета Ми-8Т (индийская военная регистрация Z1361 - Z1384) были поставлены в Индию в 1971-1972 годах, начав эксплуатироваться в индийских ВВС с 1972 года. Еще 20 вертолетов Ми-8Т(индийская военная регистрация серий Z16xx и Z18xx) были поставлены в 1974-1975 годах, и 80 единиц Ми-8Т (индийская регистрация серий Z21xx, Z23xx, Z24xx, Z28xx) - в 1979-1982 годах (фактически несколько машин из этого числа допоставлялись позднее, по 1988 год). Вертолеты Ми-8Т состояли на вооружении десяти вертолетных отрядов ВВС Индии и начали сниматься с вооружения ВВС Индии с середины 2000-х годов, будучи в итоге полностью заменены на полученные из России вертолеты Ми-17В-5.

Поставки вертолетов серии Ми-17 в Индию были начаты в 1986 году.

Церемониальный проход четырех последних вертолетов Ми-8Т из состава 112-го вертолетного отряда ВВС Индии на церемонии вывода этого типа. Йелаханка, 17.12.2017 (с) Shailendra Bhojak / PTI

Церемония вывода вертолетов Ми-8Т из состава ВВС Индии. Йелаханка, 17.12.2017 (с) twitter.com/ANI и Reuters

Репортаж индийского телеканала TV9 Kannada: