Военные новости: воздушная логистика ВВС США — хребет войны



Американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy.

Источник: © flickr.com, Cory Barnes Американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy.Источник: © flickr.com, Cory Barnes

Военные новости, не попавшие на первые полосы

В ночь с 9 по 10 декабря в США прошли крупнейшие за всю историю учения Joint Forcible Entry ("Совместное силовое проникновение") по применению транспортной авиации. В небо было поднято 37 самолетов C-17 Globemaster III и 21 самолет C-130 Hercules. Самолеты взлетели с 12 авиабаз по всей стране и имитировали массовый выброс десанта на полигон в Неваде. Отрабатывалось проникновение в оспариваемом воздушном пространстве в тыл вероятного противника и возвращение с задания. Транспортники прикрывались самолетами F-15 и F-16, а всего в ходе учений было задействовано более 100 единиц воздушной техники.

Причина для столь масштабных учений не сообщается, но зарубежные СМИ отмечают, что ВВС США все больше полагаются на свою логистическую способность оперативно доставлять войска и грузы в больших количествах в любую точку мира. Для этого в ВВС используют инфраструктуру других стран и склады передового базирования.

Например в декабре Агентство по логистике министерства обороны США опубликовало изменения в контрактах и запросило увеличение запасов авиационного топлива на базах в Алжире и Нигере в Африке на 2018-2019 года. По сути, это говорит о том, что операции сил США на континенте будут наращиваться, в том числе и для борьбы с исламистами в Мали.

В июле в США, кстати, прошли другие крупные учения по применению воздушного транспорта, в которых принимали участие два десятка союзных стран, включая Южную Корею. Учения Mobility Guardian были проведены впервые с 2011 года и в ходе почти двух недель также отрабатывались операции при "силовом проникновении" на территорию противника: грузовые перевозки, эвакуация, дозаправка в воздухе, материальная поддержка войск на земле, ночные полеты и полеты на низких высотах.

Отдельное внимание уделялось возможности вылета одного самолета С-17 и развертывание на пригодной взлетно-посадочной полосе за 24 часа в любой точке мира на базе доставленного им груза и команды инфраструктуры для быстрого задействования четверки самолетов F-22 или F-35.

В этом декабре военно-транспортная авиация США также приняла участие в крупнейших в истории совместных военных учениях Вашингтона и Сеула. Всего в ходе этих масштабных учений Vigilant ACE было задействовано более 200 самолетов, включая американские С-17 и С-130.

Не остается без внимания в европейский театр возможных боевых действий. На прошедшей в прошлом месяце встрече министров обороны членов НАТО в Брюсселе был поднят вопрос о создании логистического командования в Европе. После летних учений НАТО в Европе стало ясно, что переброска войск с запада на восток является проблематичной. Трудности возникли с дорогами, мостами, железнодорожными путями и бюрократическими препонами. Выстраивание наземной инфраструктуры займет продолжительное время, поэтому на данном этапе, с точки зрения американских военных, разумно выглядит концентрация на воздушной доставке грузов и живой силы.

Германия и Польша становятся ключевыми хабами в этих планах. На базе ВВС Польши у села Повидз сегодня без особой шумихи создается масштабная логистическая база НАТО. Если раньше эта база польских ВВС изредка принимала американские транспортники С-130, то теперь она превращается в важнейший элемент всей военной инфраструктуры НАТО в Европе. В нее будет вложено 200 миллионов долларов, и она станет крупнейшим логистическим хабом сил альянса, обеспечивающим действия Североатлантического блока во всех странах Балтии и на севере Европы, а также в Болгарии и Румынии. Важность этой базы подчеркивается и тем, что ее даже посетили в августе командующий тогда Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и начальник штаба Сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Марк Милли.

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии также идут изменения. Буквально на днях на базу из США прибыл новенький самолет C-130J Super Hercules. Этот модернизированный вариант транспортника обладает лучшей авионикой, большой вместимостью, быстрее летит, поглощает меньше топлива и требует меньше обслуживающего персонала. ВВС США планируют постепенно обновить весть флот, состоящий из 14 самолетов C-130J, которые базируются на базе в Германии.

Тем не менее, не все гладко с транспортной авиацией, как хотелось бы американским генералам. Еще в мае командующий Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерал Даррен МакДью, выступая перед комитетом сената по вооруженным силам, сообщил, что у его ведомства нет достаточного количества кораблей, транспортных самолетов и воздушных заправщиков, чтобы в случае войны перебрасывать большое количество техники и живой силы к театру военных действий. Транспорта нет как для переброски, так и для дальнейшего обслуживания армии в зоне боевых действий.

Генерал заявил, что максимум, на что способно воздушное подразделение его командования, - это на переброску бригады, например, в Корею на самолетах С-5 и С-17. Одной бригады для большого театра военных действий может и не хватить. В самом лучшем случае TRANSCOM может наскрести около 200 работающих самолетов С-17.

По этой причине американцы возвращают в строй и модернизируют старые самолеты C-5, которых ранее из-за нехватки денег решили не поддерживать в операционной готовности. С-5 способны пересекать океан без дозаправки и добраться из США в Турцию с 60 тоннами полезного груза на борту или из США на авиабазу под Токио.

К весне этого года в ВВС оставалось 56 самолетов С-5 из 131, закупленных между 1968 и 1989 годами. Теперь в планах возвращение модернизированного варианта С-5M. В ВВС хотят доводить до операционного состояния по два самолета в год на протяжении четырех лет, начиная с 2018 года. У модернизированных самолетов в наличии новые двигатели, авионика, кабина пилотов.

В начале года шли также разговоры и о модернизации всех 172 самолетов С-130. Что касается С-17, то ожидается, что эти самолеты будут в строю ВВС вплоть до 2040 года.

Тем не менее, планы на будущее все равно грандиозны. Сегодня в США обсуждается, например, не только создание новых грузовых беспилотных машин, но и модификация транспортных самолетов C-17 и С-130, которые бы стали беспилотными воздушными базами-складами для автоматического перевооружения и дозаправки других беспилотников прямо в воздухе. На этих же самолетах во время полета может быть предусмотрена и 3D-печать как запчастей для беспилотников, так и сборка простых одноразовых дронов для того же ближнего боя.

Илья Плеханов