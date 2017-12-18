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Ростех открыл в Москве демонстрационный центр с комплектующими для Су-57 и ПАК ДА

19.12.2017 ТАСС 548 0
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ПД-35
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/

На отдельной экспозиции военного назначения предприятия "НПП Старт" представлены свыше 200 образцов авиационного оборудования

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новейшие агрегаты для истребителя пятого поколения Су-57, среднего военно-транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) будут экспонироваться в московском демонстрационном центре авиационных комплектующих холдинга "Технодинамика". Как сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех", в понедельник состоялось открытие этого центра.

"В рамках экспозиции "Технодинамики" представлена серийная продукция, которая уже производится для российских самолетов Ту-204, Ил-76 и Ил-112В, вертолета Ка-226, двигателей ПД-14 и ПД-35, а также перспективные агрегаты для программы Су-57, среднего военно-транспортного самолета и перспективного авиационного комплекса Дальней авиации", - сообщили в Ростехе.

Отдельную часть выставки занимает продукция военного назначения предприятия "НПП Старт". Это транспортно-заряжающие машины для зенитно-ракетных комплексов, блоки пуска авиационных ракет, пусковые корабельные установки. На экспозиции представлены свыше 200 образцов авиационного оборудования - это продукция 15 предприятий Ростеха, специализирующихся на разработке и производстве различных систем для вертолетной техники, военных и гражданских самолетов. Современный шоу-рум расположен на площади более 1200 квадратных метров в новом головном офисе "Технодинамики" в Москве.

"Новая экспозиционная площадка позволит потенциальным заказчикам познакомиться со всем спектром авиационных систем и авиаагрегатов нашего холдинга "Технодинамика". Здесь мы демонстрируем не только готовые изделия, но и перспективные технологии, новые концепции авиастроения, наши без преувеличения уникальные компетенции, как в военном, так и в гражданском сегментах", - рассказал на открытии демоцентра генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ил-76
КА-226
ПАК ФА
ПД-14
ПД-35
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Истребитель 5 поколения
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