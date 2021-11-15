Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России

Одна из наиболее авторитетных международных выставок - Dubai Airshow 2021 - стартует 14 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия в этом году подготовила для посетителей авиасалона поистине эксклюзивную программу, полную премьер и прорывных решений. Впервые на зарубежной выставке будут продемонстрированы сразу шесть натурных образцов вертолетной техники. Дебютантами станут ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевая машина Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т "Альпинист".

В линейке гражданской авиации Ростех впервые представит на иностранной выставке российский флагман МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14, а также новый бизнес-джет на базе Superjet в стилистике Aurus. Также в этой стилистике будет продемонстрирована бизнес-версия вертолета "Ансат". Самой ожидаемой премьерой российской экспозиции станет прототип первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, доставленный в Дубай на самолете Ан-124 "Руслан".

В преддверии Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал в интервью ТАСС о передовых возможностях и конкурентных преимуществах российских гражданских авиалайнеров и боевых машин, авиабеспилотниках, выводимых Россией на международных рынок, а также о перспективах программы создания легкого тактического истребителя Checkmate и первого отечественного электрического самолета.

- Сергей Викторович, Dubai Airshow - одна из наиболее представительных авиационных выставок, неудивительно, что Ростех принимает в ней участие. Скажите, что планируете показать на выставке впервые?

- Dubai Airshow - традиционное место встречи ведущих мировых производителей и своего рода витрина для потенциальных заказчиков. По значимости выставка стоит в одном ряду с авиасалоном в Ле-Бурже или Singapore Airshow.

В этом году мы представляем новинки производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолетов России". Это - флагман гражданской авиации МС-21, новый бизнес-джет на базе Superjet в стилистике Aurus, самолет пятого поколения Checkmate, широкая линейка вертолетной техники. Ряд машин мы показываем за рубежом впервые.

- Почему именно эти машины?

- Это машины, за которыми будущее авиации. МС-21 - среднемагистральный лайнер нового поколения. У него много преимуществ: широкий просторный салон, современные двигатели, крыло из композитов, бортовые системы последнего поколения. Таким набором могут похвастаться только лучшие самолеты мира. Лайнер комфортный и экономичный - это главные качества машины. Для самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, это первый зарубежный визит. Хотим показать лайнер в деле, поэтому он будет участвовать в летной программе.

Самолет МС-21-310 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Бизнес-суперджет - это другой сегмент. Самолет получил новый комфортабельный салон, высокоскоростной спутниковый интернет, пассажиры могут управлять мультимедийными возможностями, освещением и температурой в салоне со смартфона. На борту - полноценная душевая кабина. С технической точки зрения - возросла дальность, она превышает 7 тыс. км. У самолета семь новых топливных баков. Он может совершить перелет из Москвы во Владивосток без посадки, к примеру. Опциональный встроенный трап с электрическим приводом расширит возможности базирования самолета и повысит его автономность. Бизнес-версию в прежней комплектации уже используют несколько иностранных и российских клиентов. Уверен, новая конфигурация борта также вызовет интерес в мире, в том числе в странах Персидского залива.

- А самим самолетом со смартфона управлять когда можно будет?

- (Улыбается.) Не исключаю, что технически это может быть реализуемо. Современные самолеты, такие как МС-21 или бизнес-суперджет, - это, можно сказать, крылатые цифровые системы, очень умные машины. Но управлять самолетом все-таки должны профессионалы.

- А что же Checkmate? Какой интерес к самолету вы прогнозируете в регионе?

- У Checkmate есть ряд несомненных преимуществ. Это малая заметность, передовая бортовая электроника, в том числе радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка), и очень эффективная система РЭБ. Еще один плюс - открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика. Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate - F-35. Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее. Совокупность этих свойств делает этот самолет уникальным и привлекательным, в том числе для стран Ближнего Востока.

- На самолет уже есть заказы?

- Были переговоры с иностранными делегациями, сейчас формируем для них предложения по облику самолета. Часть потенциальных заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов.

Истребитель Checkmate Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В Checkmate впервые реализован модульный принцип - он может быть сконфигурирован оптимальным способом под конкретного клиента. Благодаря этому заказчик платит только за базовую машину и нужные ему опции.

- Вы рассматриваете иностранные инвестиции в проект?

- На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее при интересе наших партнеров мы открыты к участию иностранного капитала в проекте.

- На какой стадии находится проект сегодня?

- Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация.

- Вы упомянули, что в этом году Ростех покажет на выставке широкую линейку вертолетов. О каких машинах идет речь?

- Прежде всего, это наши гражданские вертолеты: легкий многоцелевой Ка-226Т, бизнес-версия "Ансата" в стилистике бренда Aurus и его медицинская версия. В медицине есть понятие "золотой час" - это первый час, за который очень важно доставить критического пациента в больницу. Медицинский "Ансат" - легкий и скоростной вертолет - помогает не только уложиться в это время, но и провести на борту необходимый комплекс реанимационных мероприятий. Вертолет уже используется в России, показывает прекрасные результаты в санитарной авиации.

Вертолет Ми-28НЭ Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Также впервые на выставку привезем боевой модернизированный Ми-28НЭ. Это серьезная ударная машина с современным бортовым оборудованием и вооружением. Еще покажем разведывательно-ударный Ка-52. Его особенность - тандемное расположение экипажа. В боевой обстановке это дает совершенно иную слаженность работы между летчиком и оператором систем. Вертолет выполнен по соосной схеме, поэтому он очень тихий. Это полезное качество для разведывательных операций. Кроме того, впервые на Ближнем Востоке покажем многоцелевой Ми-171А2.

- Прошлогодний конфликт в Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировал возможности беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Что Россия готова предложить иностранным покупателям в этом сегменте?

- Очевидно, что часть задач, которые ранее решали дорогие ударные самолеты, могут выполнить относительно "доступные" беспилотные аппараты. Мы внимательно проанализировали локальные конфликты последних лет и учли их опыт. Сегодня наша компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" предлагает БЛА практически всех существующих классов. На выставке, к примеру, представят продукцию "Кронштадта": скоростной ударный "Гром" или разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" - экспортный вариант комплекса, который уже поставляется в российскую армию. Также можно будет увидеть БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Он способен находиться в воздухе около суток, непрерывно передавая информацию о ситуации в небе.

Беспилотный летательный аппарат "Гелиос-РЛД" Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

- На рынке БЛА много сильных игроков, для России же это новый сегмент. Какие шансы потеснить других производителей на ближневосточном рынке?

- Мы не боимся конкуренции, для нас это дополнительный стимул. Да, где-то мы пока в роли догоняющих, но у нас есть и сильные стороны.

Часто мы предлагаем нетривиальные решения. К примеру, специалисты Zala Aero из группы компаний "Калашников" разработали разведывательный БЛА вертикального взлета и посадки Zala VTOL. Это "умный" БЛА с элементами искусственного интеллекта. Он может передавать "картину боя" в HD-качестве, самостоятельно сопровождать цель, барражировать и не упускать ее из вида на протяжении нескольких часов.

Еще пример - КУБ-БЛА. Барражирующий боеприпас можно запускать с транспортно-десантных катеров и кораблей специального назначения. Он развивает скорость до 130 км/ч, может выполнять миссии в составе ведомого роя. Основной этап государственных испытаний для этого изделия уже пройден. В этом сегменте мы одни из мировых лидеров.

Отмечу, что многие образцы, которые мы предлагаем на внешний рынок, испытаны в реальных боевых условиях и доказали свою надежность и эффективность. В отличие от некоторых конкурентов, которые дальше испытательного полигона не летали.

Страны Ближнего Востока - одни из главных потребителей военной техники, в ближайшие несколько лет эта тенденция сохранится. Перспективы отечественных БЛА на этом рынке, считаю, очень хорошие.

- Вернемся к классической боевой авиации. Какие военные самолеты вызывают наибольший интерес у стран Ближнего Востока? Ростех продвигает эту продукцию?

- Прежде всего, назову Су-57. Это единственный в мире тяжелый истребитель пятого поколения, предлагаемый на экспорт. Это кардинально другие боевые возможности: малая заметность, высокая скорость, боевая нагрузка, маневренность, поэтому интерес к самолету соответствующий. Также интерес вызывают МиГ-35, транспортные Ил-76МД-90А, заправщики Ил-78М-90А, конечно же, Су-35 и Су-30.

Истребитель Су-57 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Преимущества российских истребителей на Dubai Airshow можно будет увидеть в деле. В летной программе выступит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30. Самолеты этого типа - прекрасный пример успеха российских продуктов на международном рынке. Мы, кстати, сейчас испытываем модернизированную версию - Су-30СМ2. Интерес к самолетам зависит от пожеланий конкретного заказчика, его планов на модернизацию ВВС и финансовых возможностей. С иностранными коллегами мы работу ведем.

- В зарубежных СМИ Су-57 часто критикуют…

- Значит, видят в нем конкурента. Бульварные заголовки не влияют на боевые возможности самолета. Если смотреть на эту машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой. Например, про мощность двигателей.

Некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают. Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска! Но самолет уже производится серийно и поставляется в российскую армию. Такие информационные атаки на наш ОПК - это тоже проявление недобросовестной конкуренции.

- Денис Мантуров заявил, что в ближайшем будущем Россия не планирует поставлять гражданские самолеты за рубеж. Тем не менее к самолетам проявляют интерес иностранные заказчики? Возможно, ведутся переговоры на дальнюю перспективу?

- Тот же МС-21 ничем не уступает последним модификациям Boeing семейства 737 или Airbus семейства 320 и даже имеет ряд преимуществ. Интерес к проекту за рубежом очень большой. При этом иностранные заказчики смотрят прежде всего на результаты эксплуатации на внутреннем рынке. Поэтому на первом этапе важно создать образцовую модель взаимодействия производителя с эксплуатантами, которая сможет впечатлить иностранных партнеров и будет не хуже, чем у Boeing или Airbus.

Сейчас надо завершить сертификацию МС-21 и начать поставки авиакомпаниям. Параллельно авиастроителями организуется качественная система послепродажной поддержки, чтобы наладить поставку запчастей, техническое обслуживание и подготовку экипажей. Это позволит избежать проблем, с которыми сталкивались эксплуатанты Superjet в прошлом, на начальном этапе вывода машины на рынок.

В части Superjet, кстати, тоже сделан большой шаг вперед - сформирован пул запасных частей, организуются сервисные центры, налажена логистика между производителем и сервисными операторами. На складе в Жуковском, к примеру, хранится около 15 тыс. номенклатурных номеров - это более 1 млн единиц различного авиационно-технического имущества. Время подбора на складе не превышает 20 минут. Объем ежедневных операций - порядка 200 единиц по приемке и отгрузке агрегатов со склада.

Самолет Sukhoi Superjet 100 Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

В целом SSJ сегодня - это основной самолет для российских региональных перевозок. Общая доля пассажиров, перевезенных на Superjet, среди всех региональных авиалайнеров сейчас составляет более 60%. Самолет совершил более 8 тыс. посадок.

Словом, сейчас мы закладываем фундамент доверия. Потенциальные партнеры в других странах внимательно наблюдают за нашими действиями.

- На выставке в Дубае в 2019 году было озвучено, что Як-130 будет модернизирован и получит новые боевые возможности. На какой стадии этот проект сейчас?

- Самолет действительно модернизируется. Он получит новые качества, которые значительно расширят его сферу применения, в первую очередь - в боевой обстановке. Потенциал у машины хороший, но какие-либо подробности озвучивать рано.

- Как катастрофа экспериментального Ил-112В отразится на производстве других машин и на программе Ил-114 с двигателем ТВ-117? Какие выводы комиссии?

- Катастрофа в Кубинке для всех стала трагедией. Надо понимать, что самолет был экспериментальным. Машина проходила испытания - это всегда рискованный процесс. Сейчас очень важно найти причины и сделать необходимые выводы. Для этого комиссия по расследованию происшествия продолжает работу. Программы Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования.

- Во всем мире набирают популярность проекты электрических самолетов. Возможно ли создание отечественного электрического самолета?

- Это реально. На последнем МАКС можно было увидеть первые российские образцы таких машин. Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь - с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел.

Добавлю, что мы начали разработку авиадвигателей на водородном топливе. Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. Мы видим в этом направлении большой потенциал.

Беседовали Милена Синева, Мария Амирджанян