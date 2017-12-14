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Правительство Австралии согласилось продать Канаде истребители F/A-18A/B "Хорнет"

15.12.2017 ЦАМТО 166 0
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Истребитель CF-18
Истребитель CF-18 ВВС Канады.
Источник: aero-pix.com

ЦАМТО, 14 декабря. Министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет" (F/A-18 Classic Hornet).

Предложение о продаже последовало за получением в сентябре запроса от правительства Канады. Продажу самолетов и связанных запасных частей планируется реализовать после завершения ведущихся переговоров и получения разрешения на реэкспорт от страны-поставщика (США).

Стоимость продажи пока не раскрываются, однако, по информации представителей оборонного ведомства Канады, австралийское правительство уже передало письмо с указанием цены "Хорнет". Стоимость запасных частей будет рассчитана к концу декабря. В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B).

Командование ВС Австралии планирует снять с вооружения имеющиеся истребители F/A-18A/B "Хорнет" к 2022 году постепенно заменяя их самолетами пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Как заявлено, решение о продаже демонстрирует тесные двусторонние отношения с Канадой в сфере обороны. Поставленные самолеты пополнят боевой состав ВВС Канады, которые разрабатывают и реализуют план замены парка истребительной авиации.

По заявлению Министерства национальной обороны Канады, австралийские самолеты имеют сходный срок эксплуатации и тип с канадскими CF-18, поэтому могут быть интегрированы в состав ВВС быстро и с минимальными модификациями (без обучения личного состава и изменения инфраструктуры). Австралийские F-18 будут модифицированы и доработаны, что позволит привести их к конфигурации, аналогичной CF-18. Они будут применяться ВВС Канады до получения истребителей нового поколения.

Ожидается, что первые F-35A будут поставлены ВВС Австралии в конце 2018 года. Это позволит передать первые два F/A-18A/B ВВС Канады в первой половине 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, Канада является государством-партнером в рамках программы разработки F-35 и ранее заявляла о намерении приобрести 85 самолетов этого типа. Из-за многолетней задержки программы в рамках своей предвыборной кампании нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо обязался приостановить приобретение F-35 и провести новый конкурс на поставку истребителей. В 2016 году было принято решение о покупке 18 F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing в качестве временного решения для замены устаревших CF-18 до поставки самолетов нового поколения. Тем не менее, проект застопорился из-за торгового спора с Boeing.

В настоящее время правительство Канады и Boeing ведут спор, связанный с канадской компанией Bombardier, на которую в апреле американская корпорация подала жалобу в Министерство торговли США, обвиняя в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге. Сейчас вопрос рассматривается Комиссией по международной торговле США. Компания Boeing требует наложить пошлины на проданные Bombardier в США по сниженным ценам самолеты "C"-серии. Канадская компания и правительство опровергают выдвинутые обвинения.

Компания Boeing 8 декабря официально объявила, что продажа F/A-18E/F "Супер Хорнет" в Канаду отменена. Тем не менее, компания приветствовала решение о покупке австралийских F/A-18A/B, разработчиком которых она является, и заявила, что будет продолжать поиск эффективных способов сотрудничества в перспективе.
14.12.2017
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Страны
Австpалия
Канада
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Super Hornet
Компании
Boeing
Bombardier

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