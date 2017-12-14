Американский эсминец-убийца попал в новую аварию



Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62).

Источник: rg.ru Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62).Источник: rg.ru

Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62) получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно, сообщил Navaltoday.

Авария произошла на американской военно-морской базе Йокосука в Японии. Получивший серьезные повреждения при столкновении эсминец должен был отправиться на ремонт в США на борту тяжелого транспортного судна MV Transshelf. Однако при погрузке стальная опора на палубе "Трансшельфа" пробила корпус "Фицджеральда". Из-за аварии отправка эсминца на родину была отложена на 12 дней. Наскоро залатанный корабль отбыл на судоремонтный завод в Паскагулу 12 декабря.

Напомним, 17 июня вооруженный управляемыми крылатыми ракетами эсминец в 100 километрах от Йокосуки врезался в контейнеровоз под флагом Филиппин. Судно избежало серьезных повреждений и продолжило путь. Fitzgerald получил несколько пробоин, семеро моряков в затопленных отсеках погибли.

21 августа однотипный корабль ВМС США John S. McCain (DDG 56) неподалеку от Сингапура столкнулся с танкером под либерийским флагом, погибли 10 человек, 5 получили травмы. Череда происшествий на море стоила должности командующему Седьмым флотом США трехзвездочному адмиралу Джозефу Окойну. Его уволили с формулировкой "потеря уверенности в способностях командовать флотом".

Антон Валагин