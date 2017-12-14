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Американский эсминец-убийца попал в новую аварию

14.12.2017 Российская газета 544 2
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Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62)
Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62).
Источник: rg.ru

Эсминец ВМС США Fitzgerald (DDG 62) получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно, сообщил Navaltoday.

Авария произошла на американской военно-морской базе Йокосука в Японии. Получивший серьезные повреждения при столкновении эсминец должен был отправиться на ремонт в США на борту тяжелого транспортного судна MV Transshelf. Однако при погрузке стальная опора на палубе "Трансшельфа" пробила корпус "Фицджеральда". Из-за аварии отправка эсминца на родину была отложена на 12 дней. Наскоро залатанный корабль отбыл на судоремонтный завод в Паскагулу 12 декабря.

Напомним, 17 июня вооруженный управляемыми крылатыми ракетами эсминец в 100 километрах от Йокосуки врезался в контейнеровоз под флагом Филиппин. Судно избежало серьезных повреждений и продолжило путь. Fitzgerald получил несколько пробоин, семеро моряков в затопленных отсеках погибли.

21 августа однотипный корабль ВМС США John S. McCain (DDG 56) неподалеку от Сингапура столкнулся с танкером под либерийским флагом, погибли 10 человек, 5 получили травмы. Череда происшествий на море стоила должности командующему Седьмым флотом США трехзвездочному адмиралу Джозефу Окойну. Его уволили с формулировкой "потеря уверенности в способностях командовать флотом".


Антон Валагин
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Либерия
Сингапуp
США
Филиппины
Япония
Продукция
Arleigh Burke

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
4KOt
322
№1
14.12.2017 14:49
постоянно им маяки мешают, не уплывают с пути
иного объяснения не вижу
+1
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IL
sivuch1239
443
№2
14.12.2017 18:57
Просто американские военные моряки требуют от любого встреченного объекта уступить лыжню дорогу . Если встреченный объект оказывается маяком ,то возникают проблемы .
+1
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