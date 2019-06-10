Ходить не умеет: крейсер США подрезал российский корабль

Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером

Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США. Командованию США был заявлен протест "на международной волне", сообщили в Тихоокеанском флоте.

Крейсер Военно-морских сил США USS Chancellorsville без предупреждения пересек курс большого противолодочного корабля (БПК) ВМФ России "Адмирал Виноградов". Как сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ), инцидент произошел в Восточно-Китайском море.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел в первой половине дня в 6:35 по московскому времени. "Чанселлорсвилль" резко изменил направление хода и всего лишь в 50 м пересек курс российского БПК.

Экипаж российского судна был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы не столкнуться с американцем.

Месяцем ранее "Адмирал Виноградов" принимал участие в совместных учениях с кораблями ВМС Китайской народной республики. В ходе учений в Желтом море российские и китайские моряки нашли и уничтожили подводные лодки условного противника.

В учениях принимали участие экипажи крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также корвета "Совершенный". С китайской стороны в учениях участвовали эсминцы "Харбин" и "Чанчунь", а также сторожевые корабли "Уху" и "Ханьдань".

Российский отряд военных кораблей, в число которых вошел и "Адмирал Виноградов", в мае приступили к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Кроме того, корабельные вертолеты Ка-27 выполнят взлеты и посадки на палубы кораблей, проведут тренировки по поиску и спасению на море", - заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский. По его словам, поход кораблей продлится более двух месяцев.

"Адмирал Виноградов" был спущен на воду в 1987 году. Спустя два года большой противолодочный корабль ввели в состав ТОФ.

С января 2009 года большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" защищал суда от сомалийских пиратов

в районе Африканского рога. Всего через пару дней после начала дежурства пиратские быстроходные катера приблизились к голландскому судну "Нэдмолд Баренс". Его капитан подал сигнал о помощи. После этого в воздух был поднят российский морской вертолет Ка-27, и пиратские лодки прекратили преследование.

Крейсер ВМС США USS Chancellorsville был спущен на воду в 1988 году, а первое плавание совершил в 1991 году. Корабль класса "Тикондерога" приписан к японскому порту Йокосука, где базируется один из отрядов Седьмого флота США.

Столкновения американских кораблей с другими судами - не редкость.

В 2017 году в 100 км от порта Йокосуки американский эсминец USS Fitzgerald ("Фицджеральд") столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. После аварии поисково-спасательные службы обнаружили на нижней палубе эсминца тела семи погибших моряков.

В том же году ракетный эсминец ВМС США USS John S. McCain ("Джон Маккейн") столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, шедшим под флагом Либерии. На момент столкновения американский военный корабль направлялся в порт в Сингапуре, передает ФАН. От удара эсминец получил повреждение кормы, но продолжил следовать прежним курсом самостоятельно.

В результате инцидента 10 моряков пропали без вести, их поиски до сих пор не закончены. Еще пятеро матросов получили травмы, четверо пострадавших были госпитализированы в сингапурскую больницу. Всего экипаж эсминца насчитывает 338 человек.

Достаточно часто происходят и крушения американских военно-морских самолетов. В начале ноября 2018 года истребитель-бомбардировщик американских ВМС F/A-18 рухнул в море в районе японского острова Окинава.

Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем.

В конце октября вертолет ВМС США MH-60 "Морской ястреб" упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море. Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года - тогда самолет ВМС США C-2А "Грейхаунд", входящий в авианосную группу этого судна, упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

В начале осени прошлого года произошел трагический инцидент и на авианосце "Джордж Буш" - на его палубе моряк Джозеф Мин Наглак был разрублен на куски винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye. Моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться.

Иван Апулеев