ВМС США изучит версию о кибервмешательстве при столкновении эсминца



ВМС США

Источник: Василий Батанов / РИА Новости ВМС СШАИсточник: Василий Батанов / РИА Новости

В Соединенных Штатах изучат в том числе версию о кибервмешательстве, которое могло послужить причиной происшествия с эсминцем "Джон Маккейн". Об этом в своем Twitter написал глава морских операций Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон.

По его словам, пока нет каких-либо признаков кибервторжения или саботажа, но "в отчете будут рассмотрены все возможные причины".

Ранее сообщалось, что американский флот по распоряжению Ричардсона временно приостановит все операции из-за инцидента с эсминцем "Джон Маккейн". Это решение рассчитано на несколько недель и зависит от отдельных приказов.

Столкновение "Джона Маккейна" в районе Малаккского пролива с нефтяным танкером, шедшим под либерийским флагом, произошло в воскресенье, 20 августа. В результате столкновения пять моряков пострадали, еще 10 числятся пропавшими без вести. В настоящее время эсминец собственным ходом движется в порт Сингапура. По имеющейся информации, у корабля повреждена кормовая часть.

"Джон Маккейн" — эсминец типа "Арли Берк". Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999-м. Он назван в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, адмиралов флота США.