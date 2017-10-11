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Командование американского эсминца "Джон Маккейн" отстранили после аварии

12.10.2017 РИА Новости 122 0
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Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. Архивное фото
Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Roslan Rahman

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Командование эсминца США "Джон Маккейн" отстранено после аварии, повлекшей гибель моряков, сообщил в пресс-релизе Седьмой флот ВМС США, базирующийся в Японии.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.

"Капитан эсминца "Джон Маккейн" коммандер Альфредо Санчес и старший офицер коммандер Джесси Санчес освобождены от обязанностей 11 октября по решению вице-адмирала Фила Сойера, командующего Седьмым флотом. Обоих отстранили в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

"Расследование еще продолжается, но очевидно, что столкновение можно было предотвратить, что капитан продемонстрировал недальновидность, а старший офицер плохо руководил учебной программой на корабле", - говорится в сообщении. При этом обоих офицеров не уволили из флота, они были назначены на другие должности в Седьмом флоте.

Это не первый случай такого рода. В июне эсминец ВМС США "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января произошли еще два аналогичных столкновения без жертв. После этого двое командующих соединениями ВМС США лишились должности в связи с ЧП.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Сингапуp
США
Филиппины
Япония

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