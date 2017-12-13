Канада. Новыми или старыми истребителями заменить "Хорнеты"?
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Истребитель CF-18 ВВС Канады.
Источник: aero-pix.com
"Военный Паритет", 13 дек. 2017 - Королевские военно-воздушные силы Канады хотят приобрести 88 современных истребителей, начало подачи заявлений начнется весной 2019 года, выбор победителя ожидается к 2022 году.
Поступление на вооружение новых истребителей может начаться уже в 2025 году. Любая компания может пожелать принять участие в торгах, но официальные лица подчеркивают, чтобы производители учитывали промышленные интересы Канады. Прежний фаворит американская компания Boeing в таком раскладе не имеет никаких преференций, особенно после скандала с канадской самолетостроительной компанией Bombardier.
"Что касается новой политики в этом вопросе, любая авиастроительная компания может подать заявку. Это открытый и прозрачный процесс. Если Канаде будет нанесен экономический ущерб, если на канадские рабочие места окажут пагубное влияние, если какое-либо действие конкурсантов на некоторые из ключевых секторов экономики Канады будет негативным, вы рискуете проиграть конкурс", говорит министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Бейнс.
Канада окончательно не отказывается от прежней идеи закупки 18 истребителей Boeing F/A-18E/F новой постройки, однако в качестве альтернативы выказывает интерес и к приобретению самолетов F/A-18A/B Hornet из наличия королевских ВВС Австралии, однако межправительственного соглашения еще нет, сообщает flightglobal.com. Если австралийский вариант будет реализован, правительство Канады ожидает первых поставок в 2019 году по мере вывода из состава ВВС Австралии "Хорнетов", которые заменяются на новейшие стелс-самолеты Lockheed Martin F-35.
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13.12.2017
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